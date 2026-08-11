ПАРНЕЛЛ ТОМАС
ПАРНЕЛЛ ТОМАС - английский поэт.
Из семьи мелкого землевладельца, уехавшего в Ирландию после Реставрации Стюартов. Получил степень магистра в Тринити-колледже в Дублине (1700). В 1704-1706 годы каноник собора Святого Патрика в Дублине; в 1706 году вступил в должность архидьякона собора Святого Макартана в Клоере (Клохере). С 1711 годыу жил в Лондоне, сотрудничал в сатирическом журнале «The Spectator» Дж. Аддисона и Р. Стила. С 1713 года член литературного «Клуба Скриблеруса», среди участников которого - Дж. Свифт, А. Поуп, Дж. Гей. После поражения партии тори вернулся в Ирландию, с 1716 года викарий в дублинском предместье Финглас. В ранней лирике Парнелла, проникнутой религиозными мотивами, отразилось влияние Г. Дю Бартаса: сборник «Избранная поэзия» («Poetical miscellanies», 1714 год). Наибольшую известность получила кладбищенская поэзия Парнелла (вошла в сборник «Стихи на разные случаи» («Poems on several occasions»), опубликован посмертно в 1722 году), оказавшая значительное влияние на творчество Т. Грея и других. Среди сочинений: «Эссе о разных стилях в поэзии» («An essay on the different stiles of poetry», 1713 год; в стихах), написанное в духе «Науки поэзии» Горация; «Эссе о жизни, сочинениях и изучении произведений Гомера» («Essay on the life, writings and learning of Homer», 1715 год), перевод приписывавшейся Гомеру сатирической поэмы «Война мышей и лягушек» (1717); оказал содействие Поупу в переводе на английский язык «Илиады» Гомера.
Литературную биографию Парнелла - «Жизнь Томаса Парнелла» («The life of Thomas Parnell», 1770 год) - написал О. Голдсмит, высоко ценивший его поэтический талант.
Сочинение:
Collected poems / Ed. by C. J. Rawson, F. P. Lock. L., 1989.