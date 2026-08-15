ПАРНЕЛЛ ЧАРЛЗ СТЮАРТ
ПАРНЕЛЛ ЧАРЛЗ СТЮАРТ - ирландский политический деятель, лидер движения за самоуправление Ирландии.
Из семьи протестантского землевладельца. В 1865-1869 годы учился в Кембриджском университете. С 1874 года шериф графства Уиклоу. В середине 1870-х годов примкнул к движению за гомруль. В 1875 году избран в Палату общин. В это же время сблизился с ирландскими фениями. Вместе с депутатами, принадлежавшими к радикальному крылу движения за гомруль, придерживался тактики обструкции как основного средства давления на английское правительство с целью привлечения большего внимания к ирландской проблеме. В сентябре 1877 года избран президентом Конфедерации гомруля Великобритании. В октябре 1879 года совместно с М. Девиттом и другими участвовал в создании Национальной земельной лиги 1879-1882 годов, избран её президентом. В 1880 году возглавил фракцию сторонников гомруля в английском парламенте. В связи с многочисленными случаями применения ирландскими фермерами насильственных методов борьбы против английских лендлордов (смотреть Лендлордизм) Парнелл призывал к использованию мирных средств (митингов и бойкотов). Подверг критике новый земельный закон, предложенный У.Ю. Гладстоном (смотреть Гладстона билли 1870, 1881). Арестован 13.10.1881 года. В Килмейнхемской тюрьме (близ Дублина), где Парнелл находился до 2.5.1882 года, заключил соглашение с английскими либералами, согласно которому, в обмен на освобождение арестованных, отмену военного положения в Ирландии (введено в марте 1881 года), отставку некоторых английских чиновников (в том числе главного секретаря по делам Ирландии У.Э. Фостера), а также послабления арендаторам в выплате ренты, Парнелл обязался содействовать прекращению насилия.
В октябре 1882 года на базе Национальной земельной лиги основал Ирландскую национальную лигу, выступавшую за умеренные аграрные преобразования и за отмену англо-ирландской унии 1801 года. С 1882 года председатель Ирландской парламентской партии (ИПП). Стремясь добиться самоуправления, фракция Парнелла в Палате общин в 1885 поддержала консерваторов, а в 1886 году - либералов, которые в апреле внесли в парламент билль о гомруле для Ирландии (не был принят). В апреле 1887 года газета «The Times» опубликовала материалы, обвиняющие Парнелла в связях с ирландскими террористами и в убийстве главного секретаря по делам Ирландии лорда Кавендиша (6.5.1882). Слушания в специальной парламентской комиссии доказали необоснованность этих обвинений (1889). Разногласия с Гладстоном, оппозиция католического духовенства и части ирландских депутатов привели в декабре 1890 года к отстранению Парнелла от руководства фракцией и движением за гомруль. Умер после тяжёлой болезни.