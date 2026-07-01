ПАРНАЯ ФЛЕЙТА

ПАРНАЯ ФЛЕЙТА - духовой музыкальный инструмент.

Со­сто­ит из двух скре­п­лён­ных или не скре­п­лён­ных ме­ж­ду со­бой тру­бок оди­на­ко­вой или раз­ной дли­ны, с паль­це­вы­ми от­вер­стия­ми; встре­ча­ют­ся так­же парные флейты в ви­де еди­но­го кор­пу­са (например, де­ре­вян­но­го) с дву­мя па­рал­лель­ны­ми ка­на­ла­ми. Древ­ней­шие изо­бра­же­ния вос­хо­дят к куль­ту­ре Ме­со­по­та­мии , об­раз­цы ин­ст­ру­мен­та най­де­ны в ар­хео­ло­гических ма­те­риа­лах Ме­зо­аме­ри­ки. Из­вест­ны в средне-вековой Ев­ро­пе. В XX веке со­хра­ня­лись в фольк­лор­ной сре­де в не­ко­то­рых стра­нах Южной и Восточной Ев­ро­пы. В Бе­ло­рус­сии (Мо­ги­лёв­ская область) и Рос­сии (Смо­лен­ская область; К.В. Квит­ка в 1940 году за­фик­си­ро­вал жи­вую тра­ди­цию из­го­тов­ле­ния и иг­ры) парные флейты со­став­ля­ли еди­ный аре­ал; наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ное название - дуд­ки. Бе­ло­русские и русские парные флейты ана­ло­гич­ны по кон­ст­рук­ции: две не­рав­но­ве­ли­кие труб­ки, ка­ж­дая со сви­ст­ко­вым уст­рой­ст­вом, тра­ди­ци­он­но из­го­тав­ли­ва­ют­ся из дре­ве­си­ны спо­со­бом вы­свер­ли­ва­ния и вы­жи­га­ния, при иг­ре их дер­жат под уг­лом од­на к дру­гой. Зву­ки из­вле­ка­ют­ся из обе­их тру­бок од­но­вре­мен­но или по­оче­рёд­но, об­щий диа­па­зон зву­ча­ния (с пе­ре­ду­ва­ния­ми) до двух с по­ло­ви­ной ок­тав . В Смо­лен­ской области ис­пол­ня­лись ме­ло­дии об­ря­до­вых, ли­ри­че­ских и других пе­сен соль­но (например, при па­сть­бе) и в ви­де со­про­во­ж­де­ния пе­нию, ин­ст­ру­мен­таль­ные наи­гры­ши - для ак­ком­па­не­мен­та тан­цам.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)