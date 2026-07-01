ПАРНАЯ ФЛЕЙТА
ПАРНАЯ ФЛЕЙТА - духовой музыкальный инструмент.
Состоит из двух скреплённых или не скреплённых между собой трубок одинаковой или разной длины, с пальцевыми отверстиями; встречаются также парные флейты в виде единого корпуса (например, деревянного) с двумя параллельными каналами. Древнейшие изображения восходят к культуре Месопотамии, образцы инструмента найдены в археологических материалах Мезоамерики. Известны в средне-вековой Европе. В XX веке сохранялись в фольклорной среде в некоторых странах Южной и Восточной Европы. В Белоруссии (Могилёвская область) и России (Смоленская область; К.В. Квитка в 1940 году зафиксировал живую традицию изготовления и игры) парные флейты составляли единый ареал; наиболее распространённое название - дудки. Белорусские и русские парные флейты аналогичны по конструкции: две неравновеликие трубки, каждая со свистковым устройством, традиционно изготавливаются из древесины способом высверливания и выжигания, при игре их держат под углом одна к другой. Звуки извлекаются из обеих трубок одновременно или поочерёдно, общий диапазон звучания (с передуваниями) до двух с половиной октав. В Смоленской области исполнялись мелодии обрядовых, лирических и других песен сольно (например, при пастьбе) и в виде сопровождения пению, инструментальные наигрыши - для аккомпанемента танцам.