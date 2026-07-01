ПАРНАС ЛИТЕРАТУРНОЕ ТЕЧЕНИЕ
ПАРНАС ЛИТЕРАТУРНОЕ ТЕЧЕНИЕ - французская поэтическая группа 1850-1870-х годов.
«ПАРНА́С» («Parnasse»), французская поэтическая группа 1850-1870-х годов. В разное время к «Парнасу» примыкали Т. де Банвиль, Л. Буйе, Л. Валад, Ф.О. Вилье де Лиль-Адан, А. Доде, Л. Дьеркс, Э. Дезессар, Л. Кладель, Ф. Коппе, А. Лемуан, Л.К. де Рикар, К. Мендес, Сюлли-Прюдом, Ж.М. де Эредиа, а также Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Франс и другие. Название закрепилось после выхода сборников «Современный Парнас» («Parnasse contemporain»; 1-й сборник - 1866 год; 2-й сборник - 1871 год; 3-й сборник - 1876 год), в которых печатались стихотворения участников группы. Эстетическая программа «Парнаса» сложилась под влиянием Ш. Леконта де Лиля (в его доме с 1864 проходили регулярные встречи парнасцев) и Т. Готье, пропагандировавших принципы искусства для искусства. Для лирики парнасцев, отвергнувших как романтическую устремлённость в запредельное, так и принципы реалистического «копирования действительности», характерны приоритет формы над содержанием, изысканная утончённость ритма, виртуозная отделка фразы, пышность эпитетов, отстранённость и беспристрастность. Творчество поэтов «Парнаса» оказало большое воздействие на развитие поэзии во Франции и за её пределами.
Издание:
Le Parnasse contemporain: recueil de vers nouveaux. Gen., 1971. Vol. 1-3.