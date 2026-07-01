ПАРНАС ЛИТЕРАТУРНОЕ ТЕЧЕНИЕ

ПАРНАС ЛИТЕРАТУРНОЕ ТЕЧЕНИЕ - французская поэтическая группа 1850-1870-х годов.

«ПАРНА́С» («Parnasse»), французская по­этическая груп­па 1850-1870-х годов. В раз­ное вре­мя к «Парнасу» при­мы­ка­ли Т. де Бан­виль, Л. Буйе, Л. Ва­лад, Ф.О. Ви­лье де Лиль-Адан, А. До­де, Л. Дьеркс, Э. Де­зес­сар, Л. Кла­дель, Ф. Коп­пе, А. Ле­му­ан, Л.К. де Ри­кар, К. Мен­дес, Сюл­ли-Прю­дом, Ж.М. де Эре­диа, а так­же Ш. Бод­лер, П. Вер­лен, А. Франс и другие. На­зва­ние за­кре­пи­лось по­сле вы­хо­да сборников «Со­вре­мен­ный Пар­нас» («Parnasse contempo­rain»; 1-й сборник - 1866 год; 2-й сборник - 1871 год; 3-й сборник - 1876 год), в ко­то­рых пе­ча­та­лись сти­хо­тво­ре­ния уча­ст­ни­ков груп­пы. Эс­те­тическая про­грам­ма «Парнаса» сло­жи­лась под влия­ни­ем Ш. Ле­кон­та де Ли­ля (в его до­ме с 1864 про­хо­ди­ли ре­гу­ляр­ные встре­чи пар­нас­цев) и Т. Го­тье, про­па­ган­ди­ро­вав­ших прин­ци­пы ис­кус­ст­ва для ис­кус­ст­ва. Для ли­ри­ки пар­нас­цев, от­верг­нув­ших как ро­ман­тическую уст­рем­лён­ность в за­пре­дель­ное, так и прин­ци­пы реа­ли­стического «ко­пи­ро­ва­ния дей­ст­ви­тель­но­сти», ха­рак­тер­ны при­ори­тет фор­мы над со­дер­жа­ни­ем, изы­скан­ная утон­чён­ность рит­ма, вир­ту­оз­ная от­дел­ка фра­зы, пыш­ность эпи­те­тов, от­стра­нён­ность и бес­при­стра­ст­ность. Твор­че­ст­во по­этов «Парнаса» ока­за­ло боль­шое воз­дей­ст­вие на раз­ви­тие по­эзии во Фран­ции и за её пре­де­ла­ми.

Издание:

Le Parnasse contemporain: recueil de vers nouveaux. Gen., 1971. Vol. 1-3.

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