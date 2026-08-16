ПАРМИДЖАНИНО ФРАНЧЕСКО
ПАРМИДЖАНИ́НО ФРАНЧЕСКО - итальянский живописец, рисовальщик и гравёр.
Сын пармского живописца Филиппо Маццола (около 1460 - 1505 годы) и воспитанник братьев отца - художников Микеле (около 1469 года - после 1529 года) и Пьера Иларио (около 1476 года - 1545 года), Пармиджанино рано проявил большую одарённость и сформировался во многом самостоятельно. В ранних работах - росписях капелл в церкви Сан-Джованни-Эванджелиста в Парме (1522) и стуфетты Паолы Гонзага в замке Рокка-Санвитале в Фонтанеллато (около 1523) заметно стремление, отталкиваясь от принципов Корреджо (в мастерской которого Пармиджанино работал в 1518 году), обрести собственную индивидуальность. В росписях стуфетты, воспроизводя тему и структуру росписей Корреджо в монастыре Сан-Паоло, Пармиджанино отходит от гармоничного иллюзионизма своего учителя в пользу сложных пространственных эффектов и динамизма декорации. Творческое формирование Пармиджанино завершилось в Риме (1524-1527), где наибольшее впечатление на него произвели работы Рафаэля, Микеланджело, что нашло отражение в картинах «Мадонна со спящим Младенцем и маленьким Иоанном Крестителем» (1526-1527 годы, Музей Каподимонте, Неаполь), «Видение святого Иеронима» (1527 год, Национальная галерея, Лондон). Здесь он также познакомился с Россо Фьорентино, вместе с которым обратился к изучению алхимии.
В 1527-1531 годы Пармиджанино работал в Болонье, где в его произведениях появляется элемент религиозной патетики («Обращение святого Павла», 1527-1528 годы, Художественно-исторический музей, Вена; «Мадонна с розой», 1529-1530 годы, КГ, Дрезден, и другие). Пармиджанино становится одним из самых ярких выразителей эстетики маньеризма. Стремясь к воплощению в живописи образа, рождённого воображением художника, он вырабатывает индивидуальную манеру, в основе которой не опора на натуру, а отвлечённая гармония змеевидных линий, искусственного света, иррационального пространства и холодного сияющего колорита. Пармиджанино воспринимал художественное творчество как алхимический процесс - непрерывный и изменчивый, нацеленный на преобразование материи. Эта манера получила законченное выражение в произведениях последнего десятилетия жизни художника, созданных преимущественно в Парме: «Мадонна с Младенцем, святым Захарием, Марией Магдалиной и святым Иоанном» (около 1530), «Мадонна с длинной шеей» (1534-1540 годы, обе - галерея Уффици, Флоренция), «Мадонна со святым Стефаном и Иоанном Крестителем» (около 1539 - 1540 годов, КГ, Дрезден). Росписи свода арки и апсиды в церкви Санта-Мария-делла-Стекката в Парме (1531-1539) отличаются более классическим стилем, в котором претворились впечатления, полученные от декораций «Золотого дома» императора Нерона в Риме и росписей Рафаэля в ватиканских Лоджиях и на Вилле Мадама.
Значительное место в творчестве Пармиджанино занимает портрет. Начав с необычного «Автопортрета в выпуклом зеркале» (около 1523 года, Художественно-исторический музей, Вена), написанного на деревянной полусфере и представляющего фигуру в намеренном искажении (пример анаморфозы), Пармиджанино создал целую галерею портретов, отличающихся обилием аксессуаров, сложными композициями с фоном-средой (портрет Лоренцо Чибо, 1525, Государственный художественный музей, Копенгаген; портрет Галеаццо Санвитале, 1524 год; «Антея», 1535-1537 годы, оба - Музей Каподимонте), а также стремлением передать спонтанность модели («Портрет мужчины, оторвавшегося от чтения», 1523-1524 годы, Художественная галерея, Йорк; портрет с тем же названием, 1525-1526 годы, Художественно-исторический музей, Вена; Автопортрет, около 1540, Национальная галерея, Парма). Пармиджанино был блестящим рисовальщиком, предпочитавшим жанр незаконченного рисунка, наброска, в котором с утончённым артистизмом воплощал свои фантазии. Сходные черты определяют и гравюры Пармиджанино - он стал одним из первых европейских мастеров, обратившихся к офорту с его живописными возможностями. Рисунки Пармиджанино охотно воспроизводили в гравюре, в частности У. да Карпи, работавшим в технике кьяроскуро.
Пармиджанино оказал большое влияние на итальянскую живопись XVI века, элементы его сложного и изысканного изобразительного языка обогатили живописную практику не только маньеристов, но и ведущих мастеров венецианского Позднего Возрождения: П. Веронезе, Я. Тинторетто, Я. Бассано и другие. Большим авторитетом искусство Пармиджанино пользовалось у мастеров болонской школы рубежа XVI-XVII веков. Благодаря графике влияние Пармиджанино распространилось далеко за пределы Италии вплоть до Фонтенбло школы и рудольфинского кружка в Праге, они стали одним из источников интернационального маньеризма.