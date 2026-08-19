ПАРМЕНИД из Элеи (др.-греч. Παρμενίδης)
Древнегреческий философ, основатель Элейской школы.
Парменид считался учеником Ксенофана, по более достоверной версии – пифагорейца Аминия, учитель Зенона Элейского. Традиция приписывала ему создание законов для родного города.
Пармениду принадлежала философская поэма, написанная гекзаметром, позже названная «О природе» (сохранилось 160 стихов). Поэма делится на две части – «Путь истины» (Ἀλήθεια) и «Путь мнения» (Δόξα). Во вступлении автор рассказывает, как колесница несла его от невежества чувственного опыта к знанию истины. Его встретила богиня Правды (Дике) и открыла ему путь истины. Парменид постулирует, что существует только сущее, а не-сущее не существует. Мыслить можно только то, что есть; отсюда выводится тождество бытия и мышления. Разворачивая свою онтологию, Парменид выводит характеристики «истинно сущего»: оно не возникло, не уничтожимо, целокупно единственно, неподвижно и бесконечно во времени. Оно неделимо и однородно, так как признание этих свойств потребовало бы признания существования пустоты, оно вечно пребывает в одном месте и не испытывает ни в чем нужды, ибо кроме него ничего нет. После окончания рассуждения о «Пути истины», Парменид переходит к «Пути мнения», где излагает космологическую теорию в стиле предшествующих натурфилософов.
Парменид оказал серьезнейшее воздействие на последующую античную философскую традицию; поставленные им проблемы пытались решить Эмпедокл, Анаксагор, Демокрит и другие философы. Платон пытался создать непротиворечивую теорию, в которой сочетались бы бытие и становление, и назвал один из своих основных диалогов «Парменид» (описываемая там встреча Сократа и Парменида была невозможна исторически). В настоящее время историки философии считают Парменида одной из ключевых фигур раннегреческой мысли.
Издания фрагментов:
Études sur Parménide / Ed. P. Aubenque. P., 1987. Vol. 1–2;
The fragments of Parmenides: a critical text with introduction and translation, the ancient testimonia and a commentary by A. H. Coxon. Las Vegas, 2009.
Фрагменты ранних греческих философов / Изд. подгот. А. В. Лебедев. М., 1989.
Иллюстрация:
Голова гермы с надписью "Парменид, сын Пира", найденной в Велиях в 1966 г.