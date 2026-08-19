ПАРМЕНИД из Элеи (др.-греч. Παρμενίδης)

Древнегреческий философ, основатель Элейской школы.

Парменид считался учеником Ксенофана , по более достоверной версии – пифагорейца Аминия, учитель Зенона Элейского . Традиция приписывала ему создание законов для родного города.

Пармениду принадлежала философская поэма, написанная гекзаметром, позже названная «О природе» (сохранилось 160 стихов). Поэма делится на две части – «Путь истины» (Ἀλήθεια) и «Путь мнения» (Δόξα). Во вступлении автор рассказывает, как колесница несла его от невежества чувственного опыта к знанию истины. Его встретила богиня Правды (Дике) и открыла ему путь истины. Парменид постулирует, что существует только сущее, а не-сущее не существует. Мыслить можно только то, что есть; отсюда выводится тождество бытия и мышления. Разворачивая свою онтологию, Парменид выводит характеристики «истинно сущего»: оно не возникло, не уничтожимо, целокупно единственно, неподвижно и бесконечно во времени. Оно неделимо и однородно, так как признание этих свойств потребовало бы признания существования пустоты, оно вечно пребывает в одном месте и не испытывает ни в чем нужды, ибо кроме него ничего нет. После окончания рассуждения о «Пути истины», Парменид переходит к «Пути мнения», где излагает космологическую теорию в стиле предшествующих натурфилософов.

Парменид оказал серьезнейшее воздействие на последующую античную философскую традицию; поставленные им проблемы пытались решить Эмпедокл , Анаксагор, Демокрит и другие философы. Платон пытался создать непротиворечивую теорию, в которой сочетались бы бытие и становление, и назвал один из своих основных диалогов «Парменид» (описываемая там встреча Сократа и Парменида была невозможна исторически). В настоящее время историки философии считают Парменида одной из ключевых фигур раннегреческой мысли.

Издания фрагментов :

Études sur Par­ménide / Ed. P. Aubenque. P., 1987. Vol. 1–2;

The fragments of Par­menides: a critical text with introduction and translation, the ancient testimonia and a commentary by A. H. Coxon. Las Vegas, 2009.

Фраг­мен­ты ран­них гре­че­ских фи­ло­со­фов / Изд. под­гот. А. В. Ле­бе­дев. М., 1989.

Иллюстрация :

Голова гермы с надписью "Парменид, сын Пира", найденной в Велиях в 1966 г.