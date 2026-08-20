ПАРЛАНД АЛЬФРЕД АЛЕКСАНДРОВИЧ

ПАРЛАНД АЛЬФРЕД АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский ар­хи­тек­тор и пе­да­гог, академик ар­хи­тек­ту­ры (1881), профессор (1892) и действительный член (1905) пе­тербургской АХ.

Учил­ся в Штут­гарт­ской по­ли­тех­нической шко­ле, за­тем в пе­тербургской АХ (1862-1871). В 1876-1885 годы пен­сио­нер АХ в Ев­ро­пе. Пер­вая по­строй­ка Парланда - церковь Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва в Трои­це-Сер­гие­вой пус­ты­ни под Санкт-Пе­тер­бур­гом в не­ови­зан­тий­ском сти­ле (1872-1876 годы, не сохранилась) - обес­пе­чи­ла ему из­вест­ность в при­двор­ных кру­гах, с ко­то­ры­ми был свя­зан на­стоя­тель пус­ты­ни ар­хим. Иг­на­тий (Ма­лы­шев). Бла­го­да­ря его про­тек­ции Парланду был за­ка­зан про­ект хра­ма-па­мят­ни­ка Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва на мес­те смер­тель­но­го ра­не­ния императора Алек­сан­д­ра II на Ека­те­ри­нин­ском ка­на­ле в Санкт-Пе­тер­бур­ге (Спас на кро­ви, 1887-1907 годы; в со­ав­тор­ст­ве с ар­химандритом Иг­на­ти­ем). Про­ект в рус­ском сти­ле пред­став­лял со­бой «ком­пи­ля­цию» из зна­ме­ни­тых па­мят­ни­ков древне-русского зод­че­ст­ва XVI-XVII веков; за­тем он был до­ра­бо­тан и зна­чи­тель­но из­ме­нён груп­пой ар­хи­тек­то­ров под руководством Д.И. Грим­ма. Другие ра­бо­ты Парланда ме­нее из­вест­ны и ны­не поч­ти все пол­но­стью или час­тич­но ут­ра­че­ны. Ис­клю­че­ние со­став­ля­ют Ни­ко­ло-Ге­ор­ги­ев­ская церковь в усадь­бе Ра­кее­вых в Смо­лен­ской губернии (ны­не деревня Смо­ги­ри Смо­лен­ской области; 1878-1884 годы) и над­гро­бие В.Н. Хит­ро­во на Ни­коль­ском клад­би­ще Алек­сан­д­ро-Нев­ской лав­ры в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1915). Кро­ме то­го, Парланд за­ни­мал­ся рес­тав­ра­ци­ей Ка­зан­ско­го со­бо­ра в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1910).

Сочинения:

Храм Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва, со­ору­жен­ный на мес­те смер­тель­но­го по­ра­не­ния в бо­зе по­чив­ше­го им­пе­ра­то­ра Алек­сан­д­ра II на Ека­те­ри­нин­ском ка­на­ле в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Санкт-Петербург, 1907;

Хра­мы древ­ней Гре­ции. М., 1909;

К ис­то­рии ар­хи­тек­тур­ной де­ко­ра­ции в Ита­лии. СПб., 1913. Т. 1.