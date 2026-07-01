ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ
ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ - периодически проводимые выборы в однопалатный парламент, в нижнюю палату, в верхнюю палату или одновременно в обе палаты парламента.
Однопалатные парламенты и нижние палаты парламентов в разных странах избираются на 4-5 лет, верхние палаты (если они избираются) - обычно на такой же или более длительный срок. В парламентских, как и в иных выборах, две стороны: избиратели, голосующие за кандидата или список кандидатов, и кандидаты (списки), за которых голосуют. В первом случае избиратель реализует субъективное активное избирательное право, во втором случае кандидатам принадлежит субъективное пассивное избирательное право - право быть избранным (кандидату всегда принадлежит и активное избирательное право, он может проголосовать и за себя, если проживает в данном избирательном округе). Основные требования активного и пассивного избирательного права совпадают (гражданство государства, правоспособность, дееспособность и другие), но право быть избранным в парламент предполагает дополнительные условия: повышенный возраст (21 год - Государственная дума России, 23 года - нижняя палата Франции, 40 лет - Сенат Италии); требование не иметь иностранное гражданства и вида на жительство в другом государстве, пройти военную службу для военнообязанных (Турция), уметь читать и писать на государственном языке (отдельные страны Тропической Африки), в некоторых мусульманских странах избранным может быть только мусульманин и другие.
Дата парламентских выборов обычно назначается актом главы государства. После этого создаются избирательные комиссии (если они не являются постоянными), образуются избирательные округа (если не продолжают действовать прежние границы избирательных округов). С определённого срока избирательные комиссии начинают регистрацию кандидатов (партийных списков кандидатов) на должности депутатов и сенаторов. В некоторых странах с одномандатными округами по выборам в парламент кандидаты должны проживать обязательно в данном округе, при выборах сенаторов - в данном субъекте федерации или крупной административно-территориальной единице. Кандидаты выдвигаются партиями или возможно самовыдвижение. В случае самовыдвижения кандидат должен представить в свою поддержку подписи определённого числа избирателей. В некоторых странах число подписей незначительно (в Великобритании 10 избирателей одномандатного избирательного округа), в некоторых - несколько сотен (200 - в Германии). В России это число было значительным - до 120 тысяч, но затем уменьшено, позднее сбор подписей отменён (самовыдвиженцев в Государственную думу не стало, действовала только пропорциональная система - партийные списки кандидатов).
Кандидаты представляют в комиссию заявления о согласии баллотироваться, справки о доходах и имуществе, а также о доходах и имуществе супруга, иногда несовершеннолетних детей, справки об отсутствии судимости, другие документы. Эти данные избирательная комиссия проверяет. В некоторых странах кандидат вносит избирательный залог (например, в Великобритании 500 фунтов стерлингов, в Индии 300 рупий); если кандидат не соберёт установленный процент голосов избирателей (в Великобритании - 5%, в Индии - 1/8 часть голосов), этот залог не возвращается, а идёт в доход государства. В России избирательный залог на всех уровнях отменён. После завершения срока регистрации кандидатов с определённого дня, общего для всех кандидатов, начинается предвыборная агитация (преждевременная агитация влечёт санкции к кандидату). Предвыборную агитацию ведут партии, сами кандидаты, их доверенные лица. Запрещено выдвигать экстремистские лозунги, призывать к насилию, использовать подкуп, шантаж избирателей. Избирательные комиссии, органы публичной власти, должностные лица, профессиональные журналисты в предвыборной агитации участвовать не вправе.
Принцип предвыборной агитации - равные условия для всех кандидатов (списков кандидатов). Для этого кандидаты, партии создают равный для всех избирательный фонд (его потолок ограничен на основании закона решением избирательной комиссии). Средства в этот фонд в определённой доле могут предоставить сами кандидаты, поддерживающие их партии, жертвовать физические и юридические лица. Кроме того, в большинстве стран государство бесплатно выделяет кандидатам (партиям для агитации за списки кандидатов) равное эфирное время и равную печатную площадь в государственных СМИ (в России распределяется по жеребьёвке). Однако в некоторых странах стоимость этих услуг необходимо возместить государству, если кандидат (партийный список) не получит определённый процент поданных голосов избирателей (в России - 4%). Для голосования назначается определённый день: во многих странах это воскресенье, в некоторых мусульманских странах - пятница. Иногда голосование длится полтора-два дня (Италия, Чехия), в отдельных странах голосование продолжается (с перерывами) месяц или больше (Индия).
Первичные результаты голосования (по бюллетеням или иным носителям информации) подсчитывают низовые избирательные комиссии в присутствии кандидатов, представителей партий, прессы. Каждая участковая комиссия составляет протокол о результатах голосования по участку и представляет его в вышестоящую избирательную комиссию. Последняя на основании протоколов суммирует данные по своей территории и представляет свой протокол в вышестоящую избирательную комиссию вплоть до центральной избирательной комиссии, которая подводит окончательные итоги голосования (в некоторых странах, например в Италии, эту задачу выполняет Министерство внутренних дел). Комиссия определяет избранных (кандидатов или списки партий) и число депутатских мандатов, положенных каждой партии в соответствии с полученными голосами избирателей. Подсчёт и распределение мандатов (а затем вручение удостоверений избранным) осуществляются в соответствии с той избирательной системой, которая существует для выборов в парламент в той или иной стране (мажоритарной, пропорциональной, смешанной в их разновидностях). Выборы в парламент признаются несостоявшимися, если в них приняло участие меньше избирателей, чем предусматривает закон (например, во Франции менее 25% избирателей), но во многих странах, в том числе в России, выборы признаются состоявшимися при любой явке избирателей. В большинстве стран выборы считаются недействительными, если суд признал недействительными выборы в определённой части всех избирательных участков (в России - 1/4 и более).