ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ - периодически проводимые выборы в однопалатный парламент , в нижнюю палату, в верхнюю палату или одновременно в обе палаты парламента.

Од­но­па­лат­ные пар­ла­мен­ты и ниж­ние па­ла­ты пар­ла­мен­тов в раз­ных стра­нах из­би­ра­ют­ся на 4-5 лет, верх­ние па­ла­ты (ес­ли они из­би­ра­ют­ся) - обыч­но на та­кой же или бо­лее дли­тель­ный срок. В пар­ла­мент­ских, как и в иных вы­бо­рах, две сто­ро­ны: из­би­ра­те­ли, го­ло­сую­щие за кан­ди­да­та или спи­сок кан­ди­да­тов, и кан­ди­да­ты (спи­ски), за ко­то­рых го­ло­су­ют. В пер­вом слу­чае из­би­ра­тель реа­ли­зу­ет субъ­ек­тив­ное ак­тив­ное из­би­рательное пра­во, во вто­ром слу­чае кан­ди­да­там при­над­лежит субъ­ек­тив­ное пас­сив­ное из­би­рательное пра­во - пра­во быть из­бран­ным (кан­дида­ту все­гда при­над­ле­жит и ак­тив­ное из­би­рательное пра­во, он мо­жет про­го­ло­со­вать и за се­бя, ес­ли про­жи­ва­ет в дан­ном из­би­рательном ок­ру­ге). Основные тре­бо­ва­ния ак­тив­но­го и пас­сив­но­го из­би­рательного пра­ва сов­па­да­ют (гра­ж­дан­ст­во го­су­дар­ст­ва, пра­во­спо­соб­ность, дее­спо­соб­ность и другие), но пра­во быть из­бран­ным в пар­ла­мент пред­по­ла­га­ет до­пол­нительные ус­ло­вия: по­вы­шен­ный воз­раст (21 год - Государственная ду­ма Рос­сии, 23 го­да - ниж­няя па­ла­та Фран­ции, 40 лет - Се­нат Ита­лии); тре­бо­ва­ние не иметь иностранное гра­ж­дан­ст­ва и ви­да на жи­тель­ст­во в другом го­су­дар­ст­ве, прой­ти во­енную служ­бу для во­ен­но­обя­зан­ных (Тур­ция), уметь чи­тать и пи­сать на государственном язы­ке (отдельные стра­ны Тро­пической Аф­ри­ки), в не­ко­то­рых му­сульманских стра­нах из­бран­ным мо­жет быть толь­ко му­суль­ма­нин и другие.

Да­та парламентских выборов обыч­но на­зна­ча­ет­ся ак­том гла­вы го­су­дар­ст­ва. По­сле это­го со­зда­ют­ся из­би­ра­тель­ные ко­мис­сии (ес­ли они не яв­ля­ют­ся по­сто­ян­ны­ми), об­ра­зу­ют­ся из­би­ра­тель­ные ок­ру­га (ес­ли не про­дол­жа­ют дей­ст­во­вать преж­ние гра­ни­цы из­би­рательных ок­ру­гов). С оп­ре­де­лён­но­го сро­ка из­би­рательные ко­мис­сии на­чи­на­ют ре­ги­ст­ра­цию кан­ди­да­тов (партийных спи­сков кан­ди­да­тов) на долж­но­сти де­пу­та­тов и се­на­то­ров. В не­ко­то­рых стра­нах с од­но­ман­дат­ны­ми ок­ру­га­ми по вы­бо­рам в пар­ла­мент кан­ди­да­ты долж­ны про­жи­вать обя­за­тель­но в дан­ном ок­ру­ге, при вы­бо­рах се­на­то­ров - в дан­ном субъ­ек­те фе­де­ра­ции или круп­ной административно-территориальной еди­ни­це. Кан­ди­да­ты вы­дви­га­ют­ся пар­тия­ми или воз­мож­но са­мо­выдви­же­ние. В слу­чае са­мо­вы­дви­же­ния кан­ди­дат дол­жен пред­ста­вить в свою под­держ­ку под­пи­си оп­ре­де­лён­но­го чис­ла из­би­ра­те­лей. В не­ко­то­рых стра­нах чис­ло под­пи­сей не­зна­чи­тель­но (в Ве­ли­ко­бри­та­нии 10 из­би­ра­те­лей од­но­ман­дат­но­го из­би­рательного ок­ру­га), в не­ко­то­рых - несколько со­тен (200 - в Гер­ма­нии). В Рос­сии это чис­ло бы­ло зна­чи­тель­ным - до 120 тысяч, но за­тем умень­ше­но, позд­нее сбор под­пи­сей от­ме­нён (са­мо­вы­дви­жен­цев в Государственную ду­му не ста­ло, действовала только про­пор­цио­наль­ная сис­те­ма - партийные спи­ски кан­ди­да­тов).

Кан­ди­да­ты пред­став­ля­ют в ко­мис­сию за­яв­ле­ния о со­гла­сии бал­ло­ти­ро­вать­ся, справ­ки о до­хо­дах и иму­ще­ст­ве, а так­же о до­хо­дах и иму­ще­ст­ве суп­ру­га, ино­гда не­со­вер­шен­но­лет­них де­тей, справ­ки об от­сут­ст­вии су­ди­мо­сти, другие до­ку­мен­ты. Эти дан­ные из­би­рательная ко­мис­сия про­ве­ря­ет. В не­ко­то­рых стра­нах кан­ди­дат вно­сит из­би­ра­тель­ный за­лог (например, в Ве­ли­ко­бри­та­нии 500 фунтов стерлингов, в Ин­дии 300 ру­пий); ес­ли кан­ди­дат не со­бе­рёт ус­та­нов­лен­ный про­цент го­ло­сов из­би­ра­те­лей (в Ве­ли­ко­бри­та­нии - 5%, в Ин­дии - 1/8 часть го­ло­сов), этот за­лог не воз­враща­ет­ся, а идёт в до­ход го­су­дар­ст­ва. В Рос­сии из­би­рательный за­лог на всех уров­нях от­ме­нён. По­сле за­вер­ше­ния сро­ка ре­ги­ст­ра­ции кан­ди­да­тов с оп­ре­де­лён­но­го дня, об­ще­го для всех кан­ди­да­тов, на­чи­на­ет­ся пред­вы­бор­ная аги­та­ция (преж­де­временная аги­та­ция вле­чёт санк­ции к кан­ди­да­ту). Пред­вы­бор­ную аги­та­цию ве­дут пар­тии, са­ми кан­ди­да­ты, их до­ве­рен­ные ли­ца. За­пре­ще­но вы­дви­гать экс­тре­ми­ст­ские ло­зун­ги, при­зы­вать к на­си­лию, ис­поль­зо­вать под­куп, шан­таж из­би­ра­те­лей. Из­би­рательные ко­мис­сии, ор­га­ны пуб­лич­ной вла­сти, долж­но­ст­ные ли­ца, профессиональные жур­на­ли­сты в пред­вы­бор­ной аги­та­ции уча­ст­во­вать не впра­ве.

Прин­цип пред­вы­бор­ной аги­та­ции - рав­ные ус­ло­вия для всех кан­ди­да­тов (спи­сков кан­ди­да­тов). Для это­го кан­ди­да­ты, пар­тии соз­да­ют рав­ный для всех из­би­рательный фонд (его по­то­лок ог­ра­ни­чен на ос­но­ва­нии за­ко­на ре­ше­ни­ем из­би­рательной ко­мис­сии). Сред­ст­ва в этот фонд в оп­ре­де­лён­ной до­ле мо­гут пре­дос­та­вить са­ми кан­ди­да­ты, под­дер­жи­ваю­щие их пар­тии, жерт­во­вать фи­зические и юри­дические ли­ца. Кро­ме то­го, в боль­шин­ст­ве стран го­су­дар­ст­во бес­плат­но вы­де­ля­ет кан­ди­да­там (пар­ти­ям для аги­та­ции за спи­ски кан­ди­да­тов) рав­ное эфир­ное вре­мя и рав­ную пе­чат­ную пло­щадь в государственных СМИ (в Рос­сии рас­пре­де­ля­ет­ся по же­ребь­ёв­ке). Од­на­ко в не­ко­то­рых стра­нах стои­мость этих ус­луг не­об­хо­ди­мо воз­мес­тить го­су­дар­ст­ву, ес­ли кан­ди­дат (партийный спи­сок) не по­лу­чит оп­ре­де­лён­ный про­цент по­дан­ных го­ло­сов из­би­ра­те­лей (в Рос­сии - 4%). Для го­ло­со­ва­ния на­зна­ча­ет­ся оп­ре­де­лён­ный день: во мно­гих стра­нах это вос­кре­се­нье, в не­ко­то­рых му­сульманских стра­нах - пят­ни­ца. Ино­гда го­ло­со­ва­ние длит­ся пол­то­ра-два дня (Ита­лия, Че­хия), в отдельных стра­нах го­ло­со­ва­ние про­дол­жа­ет­ся (с пе­ре­ры­ва­ми) ме­сяц или боль­ше ( Ин­дия ).

Пер­вич­ные ре­зуль­та­ты го­ло­со­ва­ния (по бюл­ле­те­ням или иным но­си­те­лям ин­фор­ма­ции) под­счи­ты­ва­ют ни­зо­вые из­би­рательные ко­мис­сии в при­сут­ст­вии кан­ди­да­тов, пред­ста­ви­те­лей пар­тий, прес­сы. Ка­ж­дая уча­стко­вая ко­мис­сия со­став­ля­ет про­то­кол о ре­зуль­та­тах го­ло­со­ва­ния по уча­ст­ку и пред­став­ля­ет его в вы­ше­стоя­щую из­би­рательную ко­мис­сию. По­след­няя на ос­но­вании про­то­ко­лов сум­ми­ру­ет дан­ные по сво­ей тер­ри­то­рии и пред­став­ля­ет свой про­то­кол в вы­ше­стоя­щую из­би­рательную ко­мис­сию вплоть до центральной из­би­рательной ко­мис­сии, ко­то­рая под­во­дит окон­ча­тель­ные ито­ги го­ло­со­ва­ния (в не­ко­то­рых стра­нах, например в Ита­лии, эту за­да­чу вы­пол­ня­ет Министерство внутренних дел). Ко­мис­сия оп­ре­де­ля­ет из­бран­ных (кан­ди­да­тов или спи­ски пар­тий) и чис­ло де­пу­тат­ских ман­да­тов, по­ло­жен­ных ка­ж­дой пар­тии в со­от­вет­ст­вии с по­лу­чен­ны­ми го­ло­са­ми из­би­ра­те­лей. Под­счёт и рас­пре­де­ле­ние ман­да­тов (а за­тем вру­че­ние удо­сто­ве­ре­ний из­бран­ным) осу­ще­ст­в­ля­ют­ся в со­от­вет­ст­вии с той из­би­рательной сис­те­мой, ко­то­рая су­ще­ст­ву­ет для вы­бо­ров в пар­ла­мент в той или иной стра­не (ма­жо­ри­тар­ной, про­пор­цио­наль­ной, сме­шан­ной в их раз­но­вид­но­стях). Вы­бо­ры в пар­ла­мент при­зна­ют­ся не­со­сто­яв­ши­ми­ся, ес­ли в них при­ня­ло уча­стие мень­ше из­би­ра­те­лей, чем пре­ду­смат­ри­ва­ет за­кон (например, во Фран­ции ме­нее 25% из­би­ра­те­лей), но во мно­гих стра­нах, в том числе в Рос­сии, вы­бо­ры при­зна­ют­ся со­сто­яв­ши­ми­ся при лю­бой яв­ке из­би­ра­те­лей. В боль­шин­ст­ве стран вы­бо­ры счи­та­ют­ся не­дей­ст­ви­тель­ны­ми, ес­ли суд при­знал не­дей­ст­ви­тель­ны­ми вы­бо­ры в оп­ре­де­лён­ной час­ти всех из­би­рательных уча­ст­ков (в Рос­сии - 1/4 и бо­лее).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)