ПАРЛАМЕНТАРИЗМ
ПАРЛАМЕНТАРИЗМ - особая система управления государством при главенствующей роли парламента.
В конституциях государств иногда говорится о «парламентской системе» (акт «Форма правления» 1974 года в монархической Швеции), о «парламентской форме правления» (статься 1 Конституции 1944 года республиканской Исландии). В конституциях президентских республик Латинской Америки используется словосочетание «представительное правление» (статья 85 Конституции Сальвадора 1983), «представительная форма правления» (статья 1 Конституции Панамы 1972 года). В правовой доктрине под термином «Парламентаризм» понимается: 1) идейно-теоретическая концепция; 2) институт, воплощающий единство законодательной и представительной власти; 3) особый случай расширения власти парламента и образования парламентского правительства. Парламентаризм характеризуется несколькими качествами: предполагает существование парламента, но выходит за пределы этого требования как более широкое явление; теоретически предполагает не только систему разделения властей, но также ведущую роль парламента в этой системе (по конституционному праву Великобритании даже суверенитет принадлежит парламенту); предполагает регулярные выборы в парламент, что даёт возможность отразить в его составе изменения в структуре и менталитете общества. При классическом парламентаризме правительство и министры несут ответственность не перед главой государства (монархом, президентом), а перед парламентом (обычно перед нижней палатой, но в ряде стран, например в Италии, и перед верхней). При выражении парламентом путём голосования вотума недоверия или при отказе в доверии правительство подаёт в отставку или, действуя через главу государства, может распустить парламент с назначением новых выборов.