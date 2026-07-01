ПАРЛАМЕНТАРИЗМ

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ - особая система управления государством при главенствующей роли парламента .

В кон­сти­ту­ци­ях го­су­дарств ино­гда го­во­рит­ся о «пар­ла­мент­ской сис­те­ме» (акт «Фор­ма прав­ле­ния» 1974 года в мо­нар­хической Шве­ции), о «пар­ла­мент­ской фор­ме прав­ле­ния» (статься 1 Кон­сти­ту­ции 1944 года рес­пуб­ли­кан­ской Ис­лан­дии). В кон­сти­ту­ци­ях пре­зи­дент­ских рес­пуб­лик Латинской Аме­ри­ки ис­поль­зу­ет­ся сло­во­со­че­та­ние «пред­ста­ви­тель­ное прав­ле­ние» (статья 85 Кон­сти­ту­ции Саль­ва­до­ра 1983), «пред­ста­ви­тель­ная фор­ма прав­ле­ния» (статья 1 Кон­сти­ту­ции Па­на­мы 1972 года). В пра­во­вой док­три­не под тер­ми­ном «Парламентаризм» по­ни­ма­ет­ся: 1) идей­но-тео­ре­ти­че­ская кон­цеп­ция; 2) ин­сти­тут, во­пло­щаю­щий един­ст­во за­ко­но­дательной и пред­ста­вительной вла­сти; 3) осо­бый слу­чай рас­ши­ре­ния вла­сти пар­ла­мен­та и об­ра­зо­ва­ния пар­ла­мент­ско­го пра­ви­тель­ст­ва. Парламентаризм ха­рак­те­ри­зу­ет­ся не­сколь­ки­ми ка­че­ст­ва­ми: пред­по­ла­га­ет су­ще­ст­во­ва­ние пар­ла­мен­та, но вы­хо­дит за пре­де­лы это­го тре­бо­ва­ния как бо­лее ши­ро­кое яв­ле­ние; тео­ре­ти­че­ски пред­по­ла­га­ет не толь­ко сис­те­му раз­де­ле­ния вла­стей, но так­же ве­ду­щую роль пар­ла­мен­та в этой сис­те­ме (по кон­сти­ту­ци­он­но­му пра­ву Ве­ли­ко­бри­та­нии да­же су­ве­ре­ни­тет при­над­ле­жит пар­ла­мен­ту); пред­по­ла­га­ет ре­гу­ляр­ные вы­бо­ры в пар­ла­мент, что да­ёт воз­мож­ность от­ра­зить в его со­ста­ве из­ме­не­ния в струк­ту­ре и мен­та­лите­те об­ще­ст­ва. При клас­си­че­ском парламентаризме пра­ви­тель­ст­во и ми­ни­ст­ры не­сут от­вет­ст­вен­ность не пе­ред гла­вой го­су­дар­ст­ва (мо­нар­хом, пре­зи­ден­том), а пе­ред пар­ла­мен­том (обыч­но пе­ред ниж­ней па­ла­той, но в ря­де стран, например в Ита­лии, и пе­ред верх­ней). При вы­ра­же­нии пар­ла­мен­том пу­тём го­ло­со­ва­ния во­ту­ма не­до­ве­рия или при от­ка­зе в до­ве­рии пра­ви­тель­ст­во по­да­ёт в от­став­ку или, дей­ст­вуя че­рез гла­ву го­су­дар­ст­ва , мо­жет рас­пус­тить пар­ла­мент с на­зна­че­ни­ем но­вых вы­бо­ров.

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