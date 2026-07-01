ПАРЛАМЕНТ ШОТЛАНДСКИЙ
ПАРЛАМЕНТ ШОТЛАНДСКИЙ - высший представительный орган Шотландии, один из старейших в Европе.
Сложился на основе совета магнатов независимого Шотландского королевства, впервые упоминается в 1235 году как «коллоквиум». Термин «парламент» стал применяться не позднее 1290 года. Самый ранний известный протокол заседаний относится к 1293 году, первые парламентские статуты - к 1318 году. Изначально состоял только из церковной и светской знати, но в 1296 году свои печати к парламентскому акту впервые приложили 6 городов (бургов). При Роберте I Брюсе горожане окончательно вошли в Парламент шотландский. Тогда же в него были приглашены рыцари и свободные держатели (фригольдеры). В отличие от большинства сословно-представит. учреждений Европы, парламент шотландский всегда оставался однопалатным, что обусловлено большей социальной однородностью Шотландии с её клановым строем.
Парламент шотландский являлся высшим законодательным и судебным органом, решавшим с согласия короны важнейшие вопросы внешней и внутренней политики, в первую очередь налогообложения. С начала XV века парламентские документы составлялись на шотландском языке (Scots), а постоянным местом заседаний стала столица - Эдинбург (в XVII-XIX веках построено специальное здание, в котором ныне располагается Верховный суд Шотландии). Парламентские постановления обычно готовились комитетом «Лордов статей». Парламент шотландский играл видную роль в борьбе за независимость от Англии и в Реформации середины XVI века. После заключения англо-шотландской унии 1603 года он сохранил своё значение, нередко выступая против политики короля и отвергая попытки объединения с Англией. В 1650-х годах при оккупации Шотландии войсками О. Кромвеля парламент шотландский был распущен; восстановлен после реставрации Стюартов в 1660 году. В 1707 году по акту об англо-шотландской унии парламент шотландский, наряду с английским, был упразднён, шотландские депутаты вошли в состав единого парламента Великобритании в Лондоне, где оказались в значительном меньшинстве.
В XIX-XX веках наблюдался рост общественного движения за самоуправление Шотландии (так называемая деволюция). По результатам референдума 1997 года был восстановлен однопалатный парламент шотландский в Эдинбурге с ограниченными законодательными полномочиями. Первые выборы состоялись в 1999 году. Парламент шотландский насчитывает 129 депутатов, 73 из которых избираются прямым голосованием по территориальным округам и 56 по принципу пропорционального представительства. Парламент шотландский избирается на 4-летний срок и правомочен принимать постановления в сфере экономики, местного самоуправления, судебно-правовой системы, здравоохранения, культуры и образования, охраны окружающей среды и других, а также изменять ставку подоходного налога в пределах 3%. Вопросы макроэкономики, финансов, обороны, безопасности и внешней политики остаются прерогативой парламента Великобритании, который имеет юридическое верховенство над парламентом шотландским. С 2004 года парламент шотландский заседает в новом здании (по месту пребывания носит неофициальное название Холируд). На парламентских выборах 2011 года абсолютное большинство впервые завоевала Шотландская национальная партия, выступающая за достижение полного национального суверенитета и независимости от Соединённого Королевства.
Исторические источники:
The Records of the Parliaments of Scotland to 1707 / Ed. K. M. Brown a. o. St. Andrews, 2007-2012.