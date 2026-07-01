ПАРЛАМЕНТ ШОТЛАНДСКИЙ

ПАРЛАМЕНТ ШОТЛАНДСКИЙ - высший представительный орган Шотландии, один из старейших в Европе.

Сло­жил­ся на ос­но­ве со­ве­та маг­на­тов не­за­ви­си­мо­го Шотландского ко­ро­лев­ст­ва, впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1235 году как «кол­ло­к­ви­ум». Тер­мин «пар­ла­мент» стал при­ме­нять­ся не позд­нее 1290 года. Са­мый ран­ний из­вест­ный про­то­кол за­се­да­ний от­но­сит­ся к 1293 году, пер­вые пар­ла­мент­ские ста­ту­ты - к 1318 году. Из­на­чаль­но со­сто­ял толь­ко из цер­ков­ной и свет­ской зна­ти, но в 1296 году свои пе­ча­ти к пар­ла­мент­ско­му ак­ту впер­вые при­ло­жи­ли 6 го­ро­дов (бур­гов). При Ро­бер­те I Брю­се го­ро­жа­не окон­ча­тель­но во­шли в Парламент шотландский. То­гда же в не­го бы­ли при­гла­ше­ны ры­ца­ри и сво­бод­ные дер­жа­те­ли ( фри­голь­де­ры ). В от­ли­чие от боль­шин­ст­ва со­слов­но-пред­ста­вит. уч­ре­ж­де­ний Ев­ро­пы, парламент шотландский все­гда ос­та­вал­ся од­но­па­лат­ным, что обу­слов­ле­но боль­шей со­ци­аль­ной од­но­род­но­стью Шот­лан­дии с её кла­но­вым стро­ем.

Парламент шотландский яв­лял­ся выс­шим за­ко­но­дательным и су­деб­ным ор­га­ном, ре­шав­шим с со­гла­сия ко­ро­ны важ­ней­шие во­про­сы внеш­ней и внутренней по­ли­ти­ки, в пер­вую оче­редь на­ло­го­об­ло­же­ния. С начала XV века пар­ла­мент­ские до­ку­мен­ты со­став­ля­лись на шотландском языке (Scots), а по­сто­ян­ным ме­стом за­се­да­ний ста­ла сто­ли­ца - Эдин­бург (в XVII-XIX веках по­строе­но специальное зда­ние, в ко­то­ром ны­не рас­по­ла­га­ет­ся Вер­хов­ный суд Шот­лан­дии). Пар­ла­мент­ские по­ста­нов­ле­ния обыч­но го­то­ви­лись комитетом «Лор­дов ста­тей». Парламент шотландский иг­рал вид­ную роль в борь­бе за не­за­ви­си­мость от Анг­лии и в Ре­фор­ма­ции середины XVI века. По­сле за­клю­че­ния анг­ло-шот­ланд­ской унии 1603 года он со­хра­нил своё зна­че­ние, не­ред­ко вы­сту­пая про­тив по­ли­ти­ки ко­ро­ля и от­вер­гая по­пыт­ки объ­е­ди­не­ния с Анг­ли­ей. В 1650-х годах при ок­ку­па­ции Шот­лан­дии вой­ска­ми О. Кром­ве­ля парламент шотландский был рас­пу­щен; вос­ста­нов­лен по­сле рес­тав­ра­ции Стю­ар­тов в 1660 году. В 1707 году по ак­ту об анг­ло-шотландской унии парламент шотландский, на­ря­ду с анг­лий­ским, был уп­разд­нён, шотландские де­пу­та­ты во­шли в со­став еди­но­го пар­ла­мен­та Ве­ли­ко­бри­та­нии в Лон­до­не, где ока­за­лись в зна­чительном мень­шин­ст­ве.

В XIX-XX веках на­блю­дал­ся рост об­щественного дви­же­ния за са­мо­управ­ле­ние Шот­лан­дии (так называемая де­во­лю­ция). По ре­зуль­та­там ре­фе­рен­ду­ма 1997 года был вос­ста­нов­лен од­но­па­лат­ный парламент шотландский в Эдин­бур­ге с ог­ра­ниченными за­ко­но­дательными пол­но­мо­чия­ми. Пер­вые вы­бо­ры со­стоя­лись в 1999 году. Парламент шотландский на­счи­ты­ва­ет 129 де­пу­та­тов, 73 из ко­то­рых из­би­ра­ют­ся пря­мым го­ло­со­ва­ни­ем по тер­ри­то­ри­аль­ным ок­ру­гам и 56 по прин­ци­пу про­пор­цио­наль­но­го пред­ста­ви­тель­ст­ва. Парламент шотландский из­би­ра­ет­ся на 4-лет­ний срок и пра­во­мо­чен при­ни­мать по­ста­нов­ле­ния в сфе­ре эко­но­ми­ки, ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, су­деб­но-пра­во­вой сис­те­мы, здра­воохра­не­ния, куль­ту­ры и об­ра­зо­ва­ния, ох­ра­ны ок­ру­жаю­щей сре­ды и других, а так­же из­ме­нять став­ку по­до­ход­но­го на­ло­га в пре­де­лах 3%. Во­про­сы мак­ро­эко­но­мики, фи­нан­сов, обо­ро­ны, безо­пас­но­сти и внеш­ней по­ли­ти­ки ос­та­ют­ся пре­ро­га­ти­вой пар­ла­мен­та Ве­ли­ко­бри­та­нии, ко­то­рый име­ет юри­дическое вер­хо­вен­ст­во над парламентом шотландским. С 2004 года парламент шотландский за­се­да­ет в но­вом зда­нии (по мес­ту пре­бы­ва­ния но­сит не­официальное название Хо­ли­руд). На пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 2011 года аб­со­лют­ное боль­шин­ст­во впер­вые за­вое­ва­ла Шотландская национальная пар­тия, вы­сту­паю­щая за дос­ти­же­ние пол­но­го национального су­ве­ре­ни­те­та и не­за­ви­си­мо­сти от Со­еди­нён­но­го Ко­ро­лев­ст­ва.

Исторические ис­точники:

The Records of the Parliaments of Scotland to 1707 / Ed. K. M. Brown a. o. St. Andrews, 2007-2012.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)