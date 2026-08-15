ПАРЛАМЕНТ АНГЛИИ (англ. English Parliament)

Сословно-представительный институт осуществления политической власти в Англии. Прежде чем перейти к краткой изложении истории Парламента и его структуры, отметим, что "дух совета" - отличительная черта феодального мира. Некий совет при монархе - нормальное явление. В истории Англии до XIII в. также были советы. Уитенгамот - совет англосаксонских магнатов "помогал" королям и выбирал королей. Советы, причем совсем не камерные, были при Вильгельме Завоевателе и Генрихе II Плантагенете (1154-1189) . Тем не менее, английский Парламент, если мы предположим эволюционную преемственность между нынешним Парламентом Соединенного Королевства и парламентами Генриха III (1216-1272), представляется институтом поистине грандиозным.

Баронские войны XIII в. при Иоанне Безземельном и Генрихе III (см. Симон де Монфор ) показывают, что между монархией и его вассалами шел поиск некоторого баланса сил, которые был институционализирован с появлением Парламента в 1265 г. Это было собрание Лордов королевства (баронов и епископов) и его Общин (депутаты от графств и городов). Первые парламенты обладали весьма размытым набором полномочий, были нерегулярны и процедурно невнятны.

Короли, а первым по-настоящему успешшно использовавшим парламентскую практику был Эдуард I (1272-1307), созывали видных людей королевства, чтобы обрести поддержку (в виде ресурсов) своих подданых.

В течение XIV в. парламентская практика прочно входит в политическую жизнь Англии. Процедура созыва совета, деление на Палату Лордов и Общин, наиболее частое место проведения (Вестминстерский дворец) - все это постепенно формируется и обрастает традицией в XIV-XV вв.

Важно отметить также возрастание роли Палаты Общин в правление Тюдоров. Дело в том, что Генрих VII (1485-1509) использовал Нижнюю Палату для компенсации изрядно поредевшей за годы Войн Роз верхней, а также для противопоставления ее аристократам-лордам.

Другим важным этапом в истории Парламента стала Реформация Генриха VIII (1509-1547) . Будучи, безусловно, монархом-деспотом он усиливал влияние нового дворянства, джентри, а также нижней Палаты, вполне усвоив и развив опыт своего отца.

Парламент сыграл роль одной из главных сторон в Гражданских Войнах в сер. XVII в. восстав против Карла I Стюарта (1525-1649). На короткое время (1649-1653) Парламент, формально, стал высшим органом управления в Англии, однако был разогнан Оливером Кромвелем.

Институт Парламента занимает ключевую позицию в нынешней политической системе Британии.

Автор статьи: Боварь В. В.