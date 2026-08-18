Пáркмэн, Фрэнсис

Пáркмэн ( англ. Parkman) , Фрэнсис (16.09.1823, Бостон, Массачусетс — 08.11.1893, Бостон, Массачусетс) — североамериканский историк и литератор, первый исследователь североамериканской «границы» (frontier; см.: Ф. Дж. Тернер ). Представитель видной бостонской семьи, сын священника-­унитария. Окончил Гарвард. В 1843 8 месяцев путешествовал по Центральной и Южной Европе, лето 1846 провел на дальнем Западе США, в Скалистых горах, с индейцами-сиу (описал в книге «Орегонская тропа»). Посвятил жизнь изучению соперничества и взаимодействия британцев, французов, индейцев в области Великих озер в XVII–XVIII вв., в том числе иезуитским миссиям в Канаде, французскому «старому порядку» в Сев. Америке, Семилетней вой­не 1756–1763 .

Способствовал сбору источников по истории Конфедеративных Штатов Америки в Бостонском Атенеуме.

Соч. : The Oregon Trail: Sketches of Prairie and Rocky Mountain Life. New York, 1849; The Conspiracy of Pontiac and the Indian War after the Conquest of Canada. 2 vols. Boston, 1851; France and England in North America. 7 vols. Boston, 1865–1892; Historic Handbook of the Northern Tour. Lakes George and Champlain; Niagara; Montreal; Quebec. Boston, 1885; The Journals of Francis Parkman / Ed. by M. Wade. 2 vols. New York, 1947; The Letters of Francis Parkman / Ed. by W. R. Jacobs. 2 vols. Norman (Ok.), 1960.

Лит. : Farnham Ch. H. A Life of Francis Parkman. Boston, 1900; Pease O. A. Parkman’s History: The Historian as Literary Artist. New Haven (Ct.), 1953; Doughty H. Francis Parkman. New York, 1962. А. А. Исэров .