ПАРКХЕРСТ ЕЛЕНА

ПАРКХЕРСТ ЕЛЕНА - американский педагог, создательница Дальтон-плана .

По­сле­до­ва­тель­ни­ца М. Мон­тес­со­ри. По­сле окон­ча­ния сред­ней шко­лы (1904) ра­бо­та­ла в сель­ской шко­ле; по­сле окон­ча­ния нор­маль­ной шко­лы в 1911-1915 годы пре­по­да­ва­ла в учи­тель­ских кол­лед­жах шта­тов Ва­шинг­тон и Вис­кон­син. В 1917-1918 годы воз­глав­ля­ла от­де­ле­ние под­го­тов­ки учи­те­лей в Кол­лед­же Мон­тес­со­ри ( Нью-Йорк ). В 1910 сфор­му­ли­ро­ва­ла Ла­бо­ра­тор­ный план учеб­но-вос­пи­тательной ра­бо­ты в шко­ле, ко­то­рый в 1918 году был при­ме­нён в паб­лик скулз города Дал­тон и пе­реиме­но­ван в Даль­тон-план. В 1920-1942 годы воз­глав­ля­ла ча­ст­ную шко­лу (Даль­тон-скул), ко­то­рая име­ла ис­клю­чи­тель­ный ус­пех. Сю­да при­ез­жа­ли пе­да­го­ги со все­го ми­ра, что­бы уви­деть план Паркхерст в дей­ст­вии. В 1922 году опуб­ли­ко­ва­ла книгу «Обу­че­ние по Даль­тон-пла­ну» («Education on the Dalton plan», пе­ре­ве­де­на на 57 язы­ков). С 1942 года член со­ве­та Йель­ско­го университета, где пре­по­да­ва­ла со­цио­ло­гию и про­дол­жа­ла ис­сле­до­ва­ния. В 1947-1950 годы ве­ла еже­не­дель­ную про­грам­му на ра­дио, а по­том на те­ле­ви­де­нии, на­зван­ную «Мир ре­бён­ка», в ко­то­рой де­ти об­су­ж­да­ли свои про­бле­мы. Паркхерст ор­га­ни­зо­ва­ны так­же ра­дио­про­грам­мы для под­ро­ст­ков и сле­пых де­тей, сде­ла­но около 300 зву­ко­за­пи­сей бе­сед с деть­ми в рам­ках пси­хо­ло­гических про­блем, ко­то­рые за­тем ис­поль­зо­ва­лись в учеб­ном кур­се пси­хо­ло­гии по всей стра­не.

Сочинения:

Вос­пи­та­ние и обу­че­ние по Даль­тон­ско­му пла­ну. М., 1924.