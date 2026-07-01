ПАРКХЕРСТ ЕЛЕНА
ПАРКХЕРСТ ЕЛЕНА - американский педагог, создательница Дальтон-плана.
Последовательница М. Монтессори. После окончания средней школы (1904) работала в сельской школе; после окончания нормальной школы в 1911-1915 годы преподавала в учительских колледжах штатов Вашингтон и Висконсин. В 1917-1918 годы возглавляла отделение подготовки учителей в Колледже Монтессори (Нью-Йорк). В 1910 сформулировала Лабораторный план учебно-воспитательной работы в школе, который в 1918 году был применён в паблик скулз города Далтон и переименован в Дальтон-план. В 1920-1942 годы возглавляла частную школу (Дальтон-скул), которая имела исключительный успех. Сюда приезжали педагоги со всего мира, чтобы увидеть план Паркхерст в действии. В 1922 году опубликовала книгу «Обучение по Дальтон-плану» («Education on the Dalton plan», переведена на 57 языков). С 1942 года член совета Йельского университета, где преподавала социологию и продолжала исследования. В 1947-1950 годы вела еженедельную программу на радио, а потом на телевидении, названную «Мир ребёнка», в которой дети обсуждали свои проблемы. Паркхерст организованы также радиопрограммы для подростков и слепых детей, сделано около 300 звукозаписей бесед с детьми в рамках психологических проблем, которые затем использовались в учебном курсе психологии по всей стране.
Сочинения:
Воспитание и обучение по Дальтонскому плану. М., 1924.