ПАРКЕР ФРАНСИС УЭЙЛЕНД

ПАРКЕР ФРАНСИС УЭЙЛЕНД - американский педагог.

С 16 лет ра­бо­тал учи­те­лем сель­ской на­чаль­ной шко­лы. В 1865-1871 годы ди­рек­тор школ в Ман­че­сте­ре (штат Нью- Гэмп­шир) и Дей­то­не (штат Огайо). В 1872-1875 годы изу­чал фи­ло­со­фию, пе­да­го­ги­ку и пси­хо­ло­гию в Бер­лин­ском университете Гум­больд­та. В 1875-1880 годы су­пер­ин­тен­дент ок­ру­га города Ку­ин­си (штат Мас­са­чу­сетс), в 1880-1883 годы ра­бо­тал в Бо­сто­не, в 1883-1890 годы ин­спек­тор школ ок­ру­га Кук (штат Ил­ли­нойс), в 1896-1899 годы ру­ко­во­дил нор­маль­ной шко­лой в Чи­ка­го. Бо­рол­ся с фор­ма­лиз­мом в обу­че­нии, ста­рал­ся по­ста­вить ре­бён­ка в центр пе­да­го­гического про­цес­са, свя­зать со­дер­жа­ние учеб­ных пред­ме­тов с ок­ру­жаю­щей жиз­нью, ввёл пре­по­да­ва­ние ес­тественных на­ук. В 1899 году Паркер стал ди­рек­то­ром Чи­каг­ско­го пе­да­го­гического института, яв­ляв­ше­го­ся экс­пе­риментальным пе­да­го­гическим цен­тром, ко­то­рый в 1901 году влил­ся в пе­да­го­гический факультет Чи­каг­ско­го университета. Ру­ко­во­ди­мая Паркером нор­маль­ная шко­ла ста­ла свое­об­раз­ной ла­бо­ра­то­ри­ей университета. Дея­тель­но­стью шко­лы впо­след­ствии ру­ко­во­дил Дж. Дьюи, ис­пы­тав­ший силь­ное влия­ние идей Пар­ке­ра.

Сочинения:

Talks on pedagogics. An outline of the theory of concentration. N. Y.;

Chi., 1894;

The Quincy method // The American Journal of So­ciology. 1900. Vol. 6. № 1.