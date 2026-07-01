ПАРКЕР ФРАНСИС УЭЙЛЕНД
ПАРКЕР ФРАНСИС УЭЙЛЕНД - американский педагог.
С 16 лет работал учителем сельской начальной школы. В 1865-1871 годы директор школ в Манчестере (штат Нью- Гэмпшир) и Дейтоне (штат Огайо). В 1872-1875 годы изучал философию, педагогику и психологию в Берлинском университете Гумбольдта. В 1875-1880 годы суперинтендент округа города Куинси (штат Массачусетс), в 1880-1883 годы работал в Бостоне, в 1883-1890 годы инспектор школ округа Кук (штат Иллинойс), в 1896-1899 годы руководил нормальной школой в Чикаго. Боролся с формализмом в обучении, старался поставить ребёнка в центр педагогического процесса, связать содержание учебных предметов с окружающей жизнью, ввёл преподавание естественных наук. В 1899 году Паркер стал директором Чикагского педагогического института, являвшегося экспериментальным педагогическим центром, который в 1901 году влился в педагогический факультет Чикагского университета. Руководимая Паркером нормальная школа стала своеобразной лабораторией университета. Деятельностью школы впоследствии руководил Дж. Дьюи, испытавший сильное влияние идей Паркера.
Сочинения:
Talks on pedagogics. An outline of the theory of concentration. N. Y.;
Chi., 1894;
The Quincy method // The American Journal of Sociology. 1900. Vol. 6. № 1.