ПАРКЕР ЧАРЛИ

ПАРКЕР ЧАРЛИ - американский джазовый саксофонист и композитор.

Иг­ре на альт-сак­со­фо­не на­у­чил­ся са­мо­стоя­тель­но. В 1935-1939 годы ра­бо­тал в джа­зо­вых кол­лек­ти­вах Кан­зас-Си­ти. В 1940 в Нью-Йор­ке по­зна­ко­мил­ся с тру­ба­чом Д. Гил­лес­пи, со­вме­ст­но с ко­то­рым в хо­де джем-сэшн (при уча­стии пиа­ни­ста Т. Мон­ка и других из­вест­ных му­зы­кан­тов) раз­ра­бо­тал но­вый джа­зо­вый стиль би­боп. В 1945 году ор­га­ни­зо­вал пер­вый собственный ан­самбль. В 1945-1947 годы ра­бо­тал в джа­зо­вых клу­бах Лос-Анд­же­ле­са. В 1947 году сфор­ми­ро­вал джа­зо­вый квин­тет (с уча­сти­ем М. Дей­ви­са, Д. Джор­да­на, Т. Пот­те­ра и М. Ро­уча; со­став квин­те­та в даль­ней­шем ме­нял­ся), с ко­то­рым ус­пеш­но га­ст­ро­ли­ро­вал в США и Ка­на­де, сде­лал мно­же­ст­во ау­дио­за­пи­сей. В 1949 году Паркер вы­сту­пил на Ме­ж­ду­народном джа­зо­вом фес­ти­ва­ле в Па­ри­же . В 1951-1955 годы вслед­ст­вие про­блем со здо­ровь­ем (Паркер стра­дал тя­жё­лой за­ви­си­мо­стью от нар­ко­ти­ков и ал­ко­го­ля) вы­сту­пал спо­ра­ди­че­ски.

Спе­ци­фическая чер­та музыкальных ком­по­зи­ций Паркера - вклю­че­ние за­им­ст­во­ван­ных музыкальных тем (джа­зо­вых «стан­дар­тов») в пье­сы собственного со­чи­не­ния (так, эле­мен­ты ме­лодии «Как вы­со­ка лу­на» ис­поль­зо­ва­ны в по­пу­ляр­ной пье­се «Ор­ни­то­ло­гия»). В джа­зо­вой им­про­ви­за­ции Паркер дос­тиг зна­чи­тель­но­го (по срав­не­нию с тра­диционным джа­зом и свин­гом) ус­лож­не­ния музыки язы­ка. В рит­мическом варь­и­ро­ва­нии ис­поль­зо­вал обо­соб­ле­ние чу­ж­дых основному мет­рическому пуль­су групп дли­тель­но­стей, в сум­ме со­став­ляю­щих, как пра­ви­ло, од­ну до­лю так­та (трио­ли, квин­то­ли, сеп­то­ли и бо­лее слож­ные «муль­тио­ли»), что при­да­ва­ло рит­ми­ке осо­бую сво­бо­ду. В гар­мо­нии ак­тив­но при­ме­нял не­ак­кор­до­вые то­ны и аль­те­ри­ро­ван­ные сту­пе­ни. В раз­вёр­ты­ва­нии им­про­ви­за­ции вы­чле­нял из ис­ход­ной те­мы ко­рот­кие ме­ло­ди­ко-рит­мические фор­му­лы с по­сле­дую­щей изо­бре­та­тель­ной (в том числе пу­тём па­ра­док­саль­ной фра­зи­ров­ки) их транс­фор­ма­ци­ей. Сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных ком­по­зи­ций: «Ан­тро­по­ло­гия», «При­шло вре­мя» («Now’s the time»), «Блюз для Элис», «Яр­дбёрд-сю­и­та» («Yardbird Suite»). Спе­ци­фи­че­ские для сти­ля Паркера приё­мы им­про­ви­зационной раз­ра­бот­ки ис­ход­но­го ма­те­риа­ла, ко­то­рые рас­це­ни­ва­лись как «ре­во­лю­ци­он­ные», ны­не со­став­ля­ют не­отъ­ем­ле­мую часть им­про­ви­зационного ар­се­на­ла джа­зо­во­го му­зы­кан­та.

По его про­зви­щу Bird (Пти­ца) на­зван все­мир­но из­вест­ный джа­зо­вый клуб «Бёрд­ленд» в Нью-Йор­ке (су­ще­ст­во­вал в 1949-1965 годы).