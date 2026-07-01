ПАРКЕР ЧАРЛИ
ПАРКЕР ЧАРЛИ - американский джазовый саксофонист и композитор.
Игре на альт-саксофоне научился самостоятельно. В 1935-1939 годы работал в джазовых коллективах Канзас-Сити. В 1940 в Нью-Йорке познакомился с трубачом Д. Гиллеспи, совместно с которым в ходе джем-сэшн (при участии пианиста Т. Монка и других известных музыкантов) разработал новый джазовый стиль бибоп. В 1945 году организовал первый собственный ансамбль. В 1945-1947 годы работал в джазовых клубах Лос-Анджелеса. В 1947 году сформировал джазовый квинтет (с участием М. Дейвиса, Д. Джордана, Т. Поттера и М. Роуча; состав квинтета в дальнейшем менялся), с которым успешно гастролировал в США и Канаде, сделал множество аудиозаписей. В 1949 году Паркер выступил на Международном джазовом фестивале в Париже. В 1951-1955 годы вследствие проблем со здоровьем (Паркер страдал тяжёлой зависимостью от наркотиков и алкоголя) выступал спорадически.
Специфическая черта музыкальных композиций Паркера - включение заимствованных музыкальных тем (джазовых «стандартов») в пьесы собственного сочинения (так, элементы мелодии «Как высока луна» использованы в популярной пьесе «Орнитология»). В джазовой импровизации Паркер достиг значительного (по сравнению с традиционным джазом и свингом) усложнения музыки языка. В ритмическом варьировании использовал обособление чуждых основному метрическому пульсу групп длительностей, в сумме составляющих, как правило, одну долю такта (триоли, квинтоли, септоли и более сложные «мультиоли»), что придавало ритмике особую свободу. В гармонии активно применял неаккордовые тоны и альтерированные ступени. В развёртывании импровизации вычленял из исходной темы короткие мелодико-ритмические формулы с последующей изобретательной (в том числе путём парадоксальной фразировки) их трансформацией. Среди наиболее известных композиций: «Антропология», «Пришло время» («Now’s the time»), «Блюз для Элис», «Ярдбёрд-сюита» («Yardbird Suite»). Специфические для стиля Паркера приёмы импровизационной разработки исходного материала, которые расценивались как «революционные», ныне составляют неотъемлемую часть импровизационного арсенала джазового музыканта.
По его прозвищу Bird (Птица) назван всемирно известный джазовый клуб «Бёрдленд» в Нью-Йорке (существовал в 1949-1965 годы).