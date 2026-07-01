ПАРК РЕКИ ЧУСОВОЙ

Этнографический парк истории реки Чусовой.

Парк под открытым небом расположен у подножия Арининой горы, на берегу горной речки Архиповка, которую в своих произведениях не раз описывал Виктор Петрович Астафьев, проживший в этих местах 15 лет.

Основная экспозиция парка истории реки Чусовой - крестьянский быт XIX-XX веков. Кузница, крестьянская изба, сельская лавка, пожарная каланча, балаган (музей-театр деревянной игрушки), гончарная мастерская, несколько часовен. Главная особенность парка состоит в том, что все экспонаты можно трогать руками.

В 2003 году была построена Свято-Георгиевская церковь, внутри - великолепный иконостас , написанный чусовским художником Валерием Чаплыгиным. Поодаль стоит Свято-Николаевская часовня, в память об уроженцах Чусового, участвовавших и погибших в военных действиях в Чечне в 90-е годы XX века. Памятными знаками отмечены писатели, чья судьба так или иначе связана с Уралом, Пермским краем, Чусовым.

При входе в парк воздвигнут монумент Александру Грину , который в молодости работал на приисках в Пашии; а внутри парка «парит» копия самолета «Блерио», на котором летал поэт-авиатор Василий Каменский. В Музее писательских судеб размещается экспозиция, повествующая о писателях, связанных с Чусовской землёй: Викторе Петровиче и Марии Семёновне Астафьевых, Валентине Курбатове, Олеге Селянкине, Юрии Беликове, Михаиле Голубкове, Александре Грине, Василии Каменском.

Сердце парка истории реки Чусовой - музей Ермака , часовня XIX века с звонницей. В центре экспозиции - серия картин заслуженного художника России Павла Шардакова, посвященная походу Ермака в Сибирь из Нижне-Чусовских городков. Кроме этого, в музее выставлен памятник Ермаку работы Юрия Злоти и макеты орудий, использовавшихся в походе войском Ермака.

Этнографический парк истории реки Чусовой уже несколько десятков лет успешно ведет просветительскую работу.

Иллюстрации:

Этнографический парк истории реки Чусовой.