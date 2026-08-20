ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ СОБОР
ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ СОБОР - кафедральный храм Парижа. Расположен на острове Сите в центре города.
Построен на месте галло-римского храма Юпитера и христианской базилики Святого Стефана (IV и VII веков). Представляет собой готическую 5-нефную базилику (1163-1257 годы, завершена около 1345 года; длина 130 м) с коротким трансептом, хором (1163-1177 годы, освящён в 1182 году) с двойным обходом и венцом капелл (боковые капеллы - между 1235 и 1245 годами; капеллы хора - 1296-1330 годы). Главный неф с эмпорами построен в 1180-1200-е годы (высота 32,5 м). Западный фасад имеет 3 портала (1-я четверть XIII века), готическую розу (около 1225 года; около 10 м в диаметре; со скульптурами Богоматери с Христом и двух ангелов), открытую галерею и 2 фланкирующие башни высотой 69 м (завершены около 1245 года). Около 1230 года добавлены аркбутаны нефа; в начале XIV века - аркбутаны хора (мастер Жан Рави). Крылья трансепта перестроены в середине XIII века (мастера Жан де Шель, Пьер де Монтрёй). Фасады украшены скульптурой: на западном фасаде - 1210-1230-х годов (большая часть реконструирована в XIX века), в том числе центральный портал со «Страшным судом» (статуи Христа и Апостолов - XIX век), правый портал со сценами из жизни Богоматери, святых Анны и Иоакима (скульптуры около 1140-1160-х годов), левый - со сценами «Успение» и «Коронование Марии» в тимпане; на портале северного трансепта - сцены из жизни Христа, из легенды о святом Теофиле, статуя Богоматери в трюмо (все 1240-е года); в тимпане северного Красного портала - сцены «Коронование Марии» и из жизни святого Марселя (около 1270); на южном портале - сцены из жизни святого Стефана, 6 статуй апостолов и скульптурные медальоны (конца 1250-х годоа). В интерьере - витражи (в трёх розах - преимущественно XIII век), каменная ограда обхода хора со скульптурными рельефами (сцены из жизни Христа, 1296-1351 года, скульпторы Ж. Рави, Ж. Лебутей), статуя Богоматери (XIV век). В крипте - гробницы епископов и архиепископов. В конце XII - 1-й половины XIII веков невиданной пышности достигло музыкальное оформление богослужения (практика Нотр-Дам школы).
Интерьер и фасад перестроены в XVII-XVIII веках (в 1699-1723 годы частично перестроен трансепт). В XVII веке созданы деревянные резные сиденья хора; в начале XVIII века - статуи Людовика XIII (1715 год, Г. Кусту; смотреть Кусту) и Людовика XIV (1715, А. Куазевокс), «Пьета» (1712-1725 годы, Н. Кусту). В 1733 году установлен орган, один из крупнейших во Франции (111 регистров, около 8 тысяч труб; полностью перестроен в 1864-1868 годы, мастер А. Кавайе-Коль). Во время Французской революции XVIII века собор превращён в Храм Разума, по распоряжению М. Робеспьера в 1793 году разрушены скульптуры Галереи королей (археологическими раскопками 1977 года обнаружена 21 голова; ныне - в Национальном музее средневекового искусства). Вновь освящён в 1802 году. Реставрирован в 1844-1864 годы (архитекторы Ж.Б.А. Лассю, Э. Виолле-ле-Дюк); сооружены 96-метровый дубовый шпиль с бронзовыми статуями евангелистов и апостолов (скульптор А.В. Жоффруа-Дешом), восстановлена галерея королей Иудеи (28 статуй), верхняя часть собора в дополнение к гаргульям украшена скульптурами химер. В соборе 13 колоколов (самый крупный - Эммануэль - массой около 12,8 тонн).
В неоготической сакристии собора (середина XIX века) - сокровищница, в которой хранятся одна из величайших святынь христианского мира - Терновый венец Иисуса Христа (реликварий - 1862 год, по проекту Э. Виолле-ле-Дюка), частица Креста Господня и Гвоздь Господень (реликварий - так называемый Палатинский крест, 1828 год, ювелир Ж.П. Фамешон). В сокровищнице представлены также скульптуры Ф. Жирардона, Ж.Б. Карпо; коллекция из 268 камей с изображением римских пап.
В 1302 году в соборе собрались французские Генеральные штаты; в нём короновались английский король Генрих VI (1431), император Наполеон I (1804), также состоялось бракосочетание короля Наварры Генриха (будущего короля Генриха IV) и Маргариты Валуа (1572) и другие. Собор описан во многих литературных произведениях (роман «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго, 1831); в числе других парижских памятников на берегах Сены включён в список Всемирного наследия.
Рядом с собором, на улице Клуатр-Нотр-Дам, - музей собора (1951). На площади Нотр-Дам (с 2006 года имеет второе название в честь папы Иоанна Павла II), перед собором, расположена «нулевая отметка», от которой отсчитываются расстояния по Франции. Под площадью - археологическая крипта (открыта в 1980 году) с фрагментами построек от галло-римского времени до XIX века.