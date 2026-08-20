ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ СОБОР

ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ СОБОР - ка­фед­раль­ный храм Па­ри­жа. Рас­по­ло­жен на острове Си­те в цен­тре го­ро­да.

По­стро­ен на мес­те гал­ло-римского хра­ма Юпи­те­ра и хри­сти­ан­ской ба­зи­ли­ки Святого Сте­фа­на (IV и VII веков). Пред­став­ля­ет со­бой го­тическую 5-не­фную ба­зи­ли­ку (1163-1257 годы, за­вер­ше­на около 1345 года; дли­на 130 м) с ко­рот­ким тран­сеп­том, хо­ром (1163-1177 годы, ос­вя­щён в 1182 году) с двой­ным об­хо­дом и вен­цом капелл (бо­ко­вые ка­пел­лы - ме­ж­ду 1235 и 1245 годами; ка­пел­лы хо­ра - 1296-1330 годы). Главный неф с эм­по­ра­ми по­стро­ен в 1180-1200-е годы (высота 32,5 м). Западный фа­сад име­ет 3 пор­та­ла (1-я четверть XIII века), го­тическую розу (около 1225 года; около 10 м в диа­мет­ре; со скульп­ту­ра­ми Бо­го­ма­те­ри с Хри­стом и двух ан­ге­лов), от­кры­тую га­ле­рею и 2 флан­ки­рую­щие баш­ни высотой 69 м (за­вер­ше­ны около 1245 года). Около 1230 года до­бав­ле­ны арк­бу­та­ны не­фа; в начале XIV века - арк­бу­та­ны хо­ра (мас­тер Жан Ра­ви). Кры­лья тран­сеп­та пе­ре­строе­ны в середине XIII века (мас­те­ра Жан де Шель, Пьер де Мон­трёй). Фа­са­ды ук­ра­ше­ны скульп­ту­рой: на западном фа­са­де - 1210-1230-х годов (большая часть ре­кон­ст­руи­ро­ва­на в XIX века), в том числе центральный пор­тал со «Страш­ным су­дом» (ста­туи Хри­ста и Апо­сто­лов - XIX век), пра­вый пор­тал со сце­на­ми из жиз­ни Бо­го­ма­те­ри, свя­тых Ан­ны и Ио­а­ки­ма (скуль­п­ту­ры около 1140-1160-х годов), ле­вый - со сце­на­ми «Ус­пе­ние» и «Ко­ро­но­ва­ние Ма­рии» в тим­па­не; на пор­та­ле северного тран­сеп­та - сце­ны из жиз­ни Хри­ста, из ле­ген­ды о святом Тео­фи­ле, ста­туя Бо­го­ма­те­ри в трю­мо (все 1240-е года); в тим­па­не северного Крас­но­го пор­та­ла - сце­ны «Ко­ро­но­ва­ние Ма­рии» и из жиз­ни святого Мар­се­ля (около 1270); на южном пор­та­ле - сце­ны из жиз­ни святого Сте­фа­на, 6 ста­туй апо­сто­лов и скульп­тур­ные ме­даль­о­ны (конца 1250-х годоа). В ин­терь­е­ре - вит­ра­жи (в трёх ро­зах - пре­имущественно XIII век), ка­мен­ная ог­ра­да об­хо­да хо­ра со скульп­тур­ны­ми рель­е­фа­ми (сце­ны из жиз­ни Хри­ста, 1296-1351 года, скульп­то­ры Ж. Ра­ви, Ж. Ле­бу­тей), ста­туя Бо­го­ма­те­ри (XIV век). В крип­те - гроб­ни­цы епи­ско­пов и ар­хи­епи­ско­пов. В конце XII - 1-й половины XIII веков не­ви­дан­ной пыш­но­сти до­стиг­ло музыкальное офо­рм­ле­ние бо­го­слу­же­ния (прак­ти­ка Нотр-Дам шко­лы).

Ин­терь­ер и фа­сад пе­ре­строе­ны в XVII-XVIII веках (в 1699-1723 годы час­тич­но пе­ре­стро­ен тран­септ). В XVII веке соз­да­ны де­ревянные рез­ные си­де­нья хо­ра; в начале XVIII века - ста­туи Лю­до­ви­ка XIII (1715 год, Г. Кус­ту; смотреть Кус­ту ) и Лю­до­ви­ка XIV (1715, А. Куа­зе­вокс), «Пье­та» (1712-1725 годы, Н. Кус­ту). В 1733 году ус­та­нов­лен ор­ган, один из круп­ней­ших во Фран­ции (111 ре­ги­ст­ров, около 8 тысяч труб; пол­но­стью пе­ре­стро­ен в 1864-1868 годы, мас­тер А. Ка­вайе-Коль). Во вре­мя Французской ре­во­лю­ции XVIII века со­бор пре­вра­щён в Храм Ра­зу­ма, по рас­по­ря­же­нию М. Ро­бес­пь­е­ра в 1793 году раз­ру­ше­ны скульп­ту­ры Га­ле­реи ко­ро­лей (ар­хео­ло­гическими рас­коп­ка­ми 1977 года об­на­ру­же­на 21 го­ло­ва; ны­не - в На­цио­наль­ном му­зее сред­не­ве­ко­во­го ис­кус­ст­ва). Вновь ос­вя­щён в 1802 году. Рес­тав­ри­ро­ван в 1844-1864 годы (ар­хи­тек­то­ры Ж.Б.А. Лас­сю, Э. Ви­ол­ле-ле-Дюк); со­ору­же­ны 96-мет­ро­вый ду­бо­вый шпиль с брон­зо­вы­ми ста­туя­ми еван­ге­ли­стов и апо­сто­лов (скульп­тор А.В. Жоф­фруа-Де­шом), вос­ста­нов­ле­на га­ле­рея ко­ро­лей Иу­деи (28 ста­туй), верх­няя часть со­бо­ра в до­пол­не­ние к гар­гуль­ям ук­ра­ше­на скульп­ту­ра­ми хи­мер. В со­бо­ре 13 ко­ло­ко­лов (са­мый круп­ный - Эм­ма­ну­эль - мас­сой около 12,8 тонн).

В нео­го­тической сак­ри­стии со­бо­ра (середина XIX века) - со­кро­вищ­ни­ца, в ко­то­рой хра­нят­ся од­на из ве­ли­чай­ших свя­тынь хри­сти­ан­ско­го ми­ра - Тер­но­вый ве­нец Ии­су­са Хри­ста (ре­ли­к­ва­рий - 1862 год, по про­ек­ту Э. Ви­ол­ле-ле-Дю­ка), час­ти­ца Кре­ста Гос­под­ня и Гвоздь Гос­по­день (ре­ли­к­ва­рий - так называемый Па­ла­тин­ский крест, 1828 год, юве­лир Ж.П. Фа­ме­шон). В со­кро­вищ­ни­це пред­став­ле­ны так­же скульп­ту­ры Ф. Жи­рар­до­на, Ж.Б. Кар­по; кол­лек­ция из 268 ка­мей с изо­бра­же­ни­ем рим­ских пап.

В 1302 году в со­бо­ре со­бра­лись французские Ге­не­раль­ные шта­ты ; в нём ко­ро­но­ва­лись английский ко­роль Ген­рих VI (1431), император На­по­ле­он I (1804), так­же со­стоя­лось бра­ко­со­че­та­ние ко­ро­ля На­вар­ры Ген­ри­ха (бу­ду­ще­го ко­ро­ля Ген­ри­ха IV) и Мар­га­ри­ты Ва­луа (1572) и другие. Со­бор опи­сан во мно­гих литературных про­из­ве­де­ни­ях (ро­ман «Со­бор Па­риж­ской Бо­го­ма­те­ри» В. Гю­го, 1831); в чис­ле других па­риж­ских па­мят­ни­ков на бе­ре­гах Се­ны вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Ря­дом с со­бо­ром, на улице Клу­атр-Нотр-Дам, - му­зей со­бо­ра (1951). На площади Нотр-Дам (с 2006 года име­ет вто­рое название в честь па­пы Ио­ан­на Пав­ла II), пе­ред со­бо­ром, рас­по­ло­же­на «ну­ле­вая от­мет­ка», от ко­то­рой от­счи­ты­ва­ют­ся рас­стоя­ния по Фран­ции. Под пло­ща­дью - ар­хео­ло­гическая крип­та (от­кры­та в 1980 году) с фраг­мен­та­ми по­стро­ек от гал­ло-римского вре­ме­ни до XIX века.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)