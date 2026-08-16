ПАРИЖСКОЕ ВОССТАНИЕ 1944

ПАРИЖСКОЕ ВОССТАНИЕ 1944 - заключительный этап общенационального восстания во Франции во время 2-й мировой войны .

Про­ис­хо­ди­ло с 19 по 25 ав­гу­ста. По­сле вы­сад­ки войск со­юз­ни­ков в Нор­ман­дии 6.6.1944 года (смотреть «Овер­лорд» опе­ра­ция ) воо­руженная борь­ба французского Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния про­тив германских ок­ку­пан­тов уси­ли­лась и пе­ре­рос­ла в об­ще­на­цио­наль­ное вос­ста­ние. К середине ию­ля им бы­ли ох­ва­че­ны 40 департаментов Фран­ции. Важ­ную роль в спло­че­нии пат­рио­тических сил пе­ред на­ча­лом парижского восстания сыг­ра­ла мно­го­ты­сяч­ная де­мон­ст­ра­ция под трёх­цвет­ны­ми фла­га­ми, со­сто­яв­шая­ся в Па­ри­же в День взя­тия Бас­ти­лии - 14 ию­ля. Ру­ко­во­дство под­го­тов­кой и про­ве­де­ни­ем парижского восстания осу­ще­ст­в­ля­ли Па­риж­ский комитет ос­во­бо­ж­де­ния (ПКО) во гла­ве с А. Тол­ле, ко­ман­до­ва­ние Французскими внутренними си­ла­ми в Па­риж­ском районе во гла­ве с полковником А. Роль-Тан­ги, пред­ста­ви­тель Временного пра­ви­тель­ст­ва генерал Ш. де Гол­ля А. Па­ро­ди. Си­лы пов­стан­цев на­счи­ты­ва­ли около 60 тысяч человек (лишь 1,7 тысяч из них бы­ли воо­ру­же­ны к се­ре­ди­не ав­гу­ста). Им про­ти­во­сто­ял 20-ты­сяч­ный германский гар­ни­зон (рас­по­ла­гал 80 тан­ка­ми, 60 ору­дия­ми и 60 са­мо­лё­та­ми) во гла­ве с ко­мандующим ок­ку­па­ци­он­ны­ми вой­ска­ми генералом Д. фон Холь­ти­цем; по­мощь ему мог­ли ока­зать так­же час­ти вер­мах­та, от­сту­пав­шие с юга и се­ве­ра Фран­ции.

10 августа в Па­риж­ском райне на­ча­лась за­бас­тов­ка же­лез­но­до­рож­ни­ков, к ко­то­рым при­сое­ди­ни­лись ме­тал­лур­ги и ра­бот­ни­ки поч­то­во-те­ле­граф­ной служ­бы. К 18 августа она при­ня­ла все­об­щий ха­рак­тер, бас­то­вав­ших под­дер­жа­ли по­ли­ция и жан­дар­ме­рия пра­ви­тель­ст­ва «Ви­ши», пе­ре­дав­шие им около 20 тысяч еди­ниц лёг­ко­го стрел­ко­во­го ору­жия. Для ру­ко­во­дства Временного пра­ви­тель­ст­ва и ли­де­ров внутреннего со­про­тив­ле­ния бы­ло прин­ци­пи­аль­но важ­но ос­во­бо­дить Па­риж собственными си­ла­ми, без уча­стия войск со­юз­ни­ков. 18 августа ПКО и Фран­цуз­ская ком­му­ни­сти­че­ская пар­тия при­зва­ли па­ри­жан к воо­руженному вос­ста­нию. Уже на сле­дую­щий день в Па­ри­же на­ча­лись улич­ные бои. По­пыт­ка фон Холь­ти­ца вне­сти рас­кол в ря­ды вос­став­ших пу­тём уг­ро­зы раз­ру­шить го­род ус­пе­ха не име­ла.

Пред­ло­же­ние о пе­ре­ми­рии бы­ло от­кло­не­но ПКО и Национальным со­ве­том Со­про­тив­ле­ния. К 20 августа вос­став­шие за­хва­ти­ли пре­фек­ту­ру по­ли­ции и ряд других государственных зда­ний. Им уда­лось ок­ру­жить германский гар­ни­зон и унич­то­жить зна­чительную часть бро­не­тех­ни­ки про­тив­ни­ка. 22 августа Па­риж по­крыл­ся гус­той се­тью бар­ри­кад. К 24 августа, ко­гда ста­ло оче­вид­но, что груп­пи­ров­ка фон Холь­ти­ца об­ре­че­на, ко­ман­до­ва­ние со­юз­ни­ков из­ме­ни­ло преж­ние пла­ны, не пре­ду­смат­ри­вав­шие всту­п­ле­ния в Па­риж, и от­да­ло вой­скам при­каз ид­ти на сто­ли­цу Фран­ции. Это­му ре­ши­тель­но вос­про­ти­вил­ся де Голль, счи­тав­ший, что ос­во­бо­ж­де­ние Па­ри­жа - де­ло чес­ти са­мих фран­цу­зов. По его при­ка­зу 2-я тан­ко­вая ди­ви­зия генерала Лек­лер­ка, со­вер­шив 250-ки­ло­мет­ро­вый бро­сок, ве­че­ром 24 августа с юга, че­рез Ор­ле­ан­ские во­ро­та, во­шла в прак­ти­че­ски ос­во­бо­ж­дён­ный пов­стан­ца­ми го­род. 25 августа на во­кза­ле Мон­пар­нас под­пи­сан акт о бе­зо­го­во­роч­ной ка­пи­ту­ля­ции германского гар­ни­зо­на (с германской сто­ро­ны - фон Холь­ти­цем, с фран­цуз­ской - Лек­лер­ком и Роль-Тан­ги). Ос­во­бо­ж­де­ние Па­ри­жа бы­ло от­ме­че­но 26 августа двух­мил­ли­он­ным народным ше­ст­ви­ем от площади Звез­ды (Эту­аль; ныне площадь Шарля де Голля) до со­бо­ра Нотр-Дам-де-Пари, где бы­ла от­слу­же­на бла­го­дар­ст­вен­ная мес­са.

По­те­ри вос­став­ших в хо­де 7-днев­ных улич­ных бо­ёв со­ста­ви­ли 2,1 тысячу человек уби­тых; германского гар­ни­зо­на - 4,2 тысячи человек (14,8 тысяч германских сол­дат и офи­це­ров бы­ли взя­ты в плен). Ос­во­бо­ж­де­ние Па­ри­жа собственными си­ла­ми име­ло боль­шое мо­раль­ное и по­ли­тическое зна­че­ние для вос­ста­нов­ле­ния пре­сти­жа Фран­ции и ук­реп­ле­ния ав­то­ри­те­та Временного пра­ви­тель­ст­ва Ш. де Гол­ля .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)