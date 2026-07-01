ПАРИЖСКИЙ ОРКЕСТР
ПАРИЖСКИЙ ОРКЕСТР - один из крупнейших современных симфонических оркестров.
Его история восходит к 1828 году, когда в Париже с успехом прошёл первый цикл концертов под названием «Концертное общество консерватории» («Soci ́et ́e des Concerts du Conservatoire»); это название распространилось на симфонический оркестр, ядро которого составили преподаватели и студенты Парижской консерватории. Деятельность его основателя и первого главного дирижёра Ф.А. Хабенека способствовала широкому признанию во Франции сочинений Л. ван Бетховена. Впоследствии оркестр возглавляли А. Мессаже (1908-1919), Ш. Мюнш (1937-1946), А. Клюитенс (1949-1967) и другие видные дирижёры. В 1967 году в связи с трудностями частного финансирования оркестр был распущен. В том же году на его основе под патронатом французского правительства создан парижский оркестр; главный дирижёр - Мюнш (на первом концерте впервые во Франции были исполнены в числе прочего «Заупокойные песнопения» И.Ф. Стравинского).
С 1976 года в административную структуру парижского оркестра входит также хор. Главными дирижёрами парижского оркестра были Г. Шолти (1972-1975), Д. Баренбойм (1975-1989), С. Бычков (1989-1998), К. Эшенбах (2000-2010); в отсутствие главного дирижёра парижский оркестр возглавляли Г. фон Караян (1969-1971) и К. фон Донаньи (1998-2000). С 2010 главный дирижёр - П. Ярви. Значительное место в репертуаре оркестра занимает музыка XX-XXI веков, им впервые исполнены «Преображение» (1969) и «Град вышний» (1989) О. Мессиана, «Ноомена» Я. Ксенакиса (1974), «Notations» П. Булеза (1980), «Симфония» Э.В. Денисова (1987), Концерт № 2 для фортепиано с оркестром (1988) и «Stanze» (2004) Л. Берио, Концерт для альта с оркестром Т. Такемицу (1989), «Книга иллюзий» Б. Мантовани (2009), «Силуэт. Посвящение Г. Эйфелю» А. Пярта (2010) и другие сочинения. Парижский оркестр - участник престижных музыкальных фестивалей в Экс-ан-Провансе, Зальцбурге, Эдинбурге, Люцерне, Лондоне («Би-Би-Си Промс»), Флоренции («Флорентийский музыкальный май»). В 1968 году оркестр впервые гастролировал в СССР. Основная концертная площадка (c 2006) - зал Плейель.