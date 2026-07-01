ПАРИЖСКИЙ ОРКЕСТР

ПАРИЖСКИЙ ОРКЕСТР - один из крупнейших современных симфонических оркестров.

Его ис­то­рия вос­хо­дит к 1828 году, ко­гда в Па­ри­же с ус­пе­хом про­шёл пер­вый цикл кон­цер­тов под названием «Кон­церт­ное об­ще­ст­во кон­сер­ва­то­рии» («So­ci ́et ́e des Concerts du Conservatoire»); это название рас­про­стра­ни­лось на сим­фо­нический ор­кестр, яд­ро ко­то­ро­го со­ста­ви­ли пре­по­да­ва­те­ли и сту­ден­ты Па­риж­ской кон­сер­ва­то­рии. Дея­тель­ность его ос­но­ва­те­ля и пер­во­го главного ди­ри­жё­ра Ф.А. Ха­бе­не­ка спо­соб­ст­во­ва­ла ши­ро­ко­му при­зна­нию во Фран­ции со­чи­не­ний Л. ван Бет­хо­ве­на. Впо­след­ст­вии ор­кестр воз­глав­ля­ли А. Мес­са­же (1908-1919), Ш. Мюнш (1937-1946), А. Клюи­тенс (1949-1967) и другие вид­ные ди­ри­жё­ры. В 1967 году в свя­зи с труд­но­стя­ми ча­ст­но­го фи­нан­си­ро­ва­ния ор­кестр был рас­пу­щен. В том же го­ду на его ос­но­ве под па­тро­на­том французского пра­ви­тель­ст­ва соз­дан парижский оркестр; главный ди­ри­жёр - Мюнш (на пер­вом кон­цер­те впер­вые во Фран­ции бы­ли ис­пол­не­ны в чис­ле про­че­го «За­упо­кой­ные пес­но­пе­ния» И.Ф. Стра­вин­ско­го).

С 1976 года в административную струк­ту­ру парижского оркестра вхо­дит так­же хор. Главными ди­ри­жё­ра­ми парижского оркестра бы­ли Г. Шол­ти (1972-1975), Д. Ба­рен­бойм (1975-1989), С. Быч­ков (1989-1998), К. Эшен­бах (2000-2010); в от­сут­ст­вие главного ди­ри­жё­ра парижский оркестр воз­глав­ля­ли Г. фон Ка­ра­ян (1969-1971) и К. фон До­на­ньи (1998-2000). С 2010 главный ди­рижёр - П. Яр­ви. Зна­чительное ме­сто в ре­пер­туа­ре ор­ке­ст­ра за­ни­ма­ет му­зы­ка XX-XXI веков, им впер­вые ис­пол­не­ны «Пре­обра­же­ние» (1969) и «Град выш­ний» (1989) О. Мес­сиа­на, «Но­оме­на» Я. Ксе­на­ки­са (1974), «Nota­tions» П. Бу­ле­за (1980), «Сим­фо­ния» Э.В. Де­ни­со­ва (1987), Кон­церт № 2 для фортепиано с ор­ке­ст­ром (1988) и «Stanze» (2004) Л. Бе­рио, Кон­церт для аль­та с ор­ке­ст­ром Т. Та­ке­ми­цу (1989), «Кни­га ил­лю­зий» Б. Ман­то­ва­ни (2009), «Си­лу­эт. По­свя­ще­ние Г. Эй­фе­лю» А. Пяр­та (2010) и другие со­чи­не­ния. Парижский оркестр - уча­ст­ник пре­стиж­ных музыкальных фес­ти­ва­лей в Экс-ан-Про­ван­се, Зальц­бур­ге, Эдин­бур­ге, Лю­цер­не, Лон­до­не («Би-Би-Си Промс»), Фло­рен­ции («Фло­рен­тий­ский му­зы­каль­ный май»). В 1968 году ор­кестр впер­вые га­ст­ро­ли­ро­вал в СССР. Основная кон­церт­ная пло­щад­ка (c 2006) - зал Плей­ель.

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