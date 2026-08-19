ПАРИЖСКИЙ МИР 1815

ПАРИЖСКИЙ МИР 1815 - общее название 4 мирных договоров, заключённых между Францией и участниками 7-й антифранцузской коалиции.

Под­пи­сан 8 (20) но­яб­ря. Из­вес­тен как Вто­рой Па­риж­ский мир.

По­сле окон­чательного по­ра­же­ния Фран­ции в вой­не с 7-й ан­ти­французской коа­ли­ци­ей в июне - июле 1815 года и вто­рой рес­тав­ра­ции Бур­бо­нов со­юз­ные дер­жа­вы ста­ли ак­тив­но об­су­ж­дать про­ек­ты но­во­го мир­но­го до­го­во­ра. Российские пред­ло­же­ния о со­хра­не­нии це­ло­стно­сти Фран­ции в гра­ни­цах, оп­ре­де­лён­ных Па­риж­ским мир­ным до­го­во­ром 1814 года (ПМД), уме­рен­ной де­неж­ной кон­три­бу­ции и не­боль­шом сро­ке во­енной ок­ку­па­ции Фран­ции встре­ти­ли со­про­тив­ле­ние Прус­сии и Ав­ст­рии. К. Мет­тер­них и К.А. фон Гар­ден­берг тре­бо­ва­ли пе­ре­да­чи со­сед­ним го­су­дар­ст­вам поч­ти всех французских при­гра­нич­ных кре­по­стей и вы­пла­ты кон­три­бу­ции в 1200 миллионов франков. Под влия­ни­ем Рос­сии и Ве­ли­ко­брита­нии их тре­бо­ва­ния бы­ли сни­же­ны. 20 сентября (2 октября) Фран­ция под­пи­са­ла про­то­кол, со­дер­жав­ший ос­но­вы мир­но­го до­го­во­ра, 1(13) октября - ос­но­вы фи­нан­со­вых со­гла­ше­ний, 8 (20) но­ября - парижский мир, а так­же кон­вен­ции об уп­ла­те во­енной кон­три­бу­ции, о со­дер­жа­нии ок­ку­пационной ар­мии, об удов­ле­тво­ре­нии де­неж­ных пре­тен­зий под­дан­ных со­юз­ных дер­жав.

Парижский мир со­сто­ял из 12 ос­нов­ных, 1 до­пол­ни­тель­ной и 1 отдельной ста­тьи. Его ус­ло­вия бы­ли бо­лее су­ро­вы­ми, чем у ПМД: гра­ни­цы Фран­ции вос­ста­нав­ли­ва­лись по со­стоя­нию на 1.1.1790 год, она те­ря­ла в поль­зу Ни­дер­лан­дов, Прус­сии, германских кня­жеств, Сар­ди­нии , Швей­ца­рии ряд стра­те­ги­че­ски важ­ных тер­ри­то­рий (Са­ар­брюк­кен, Са­ар­луи, часть Са­войи и другин), по­лу­чив не­зна­чительную ком­пен­са­цию в Эль­за­се и Ло­та­рин­гии. На Фран­цию бы­ла на­ло­же­на кон­три­бу­ция в раз­ме­ре 700 миллионов франков, её северо-восточная часть ок­ку­пи­ро­ва­на 150-ты­сяч­ной ар­ми­ей со­юз­ни­ков (сро­ком от 3 до 5 лет; со­дер­жа­ние войск воз­ла­га­лось на французскую сто­ро­ну). Парижский мир ис­клю­чал воз­мож­ность воз­вра­ще­ния к вла­сти во Фран­ции пред­ста­ви­те­лей ди­на­стии Бо­на­пар­тов. На Фран­цию на­ла­га­лось обя­за­тель­ст­во стро­го вы­пол­нять ус­ло­вия ПМД и ре­ше­ния Вен­ско­го кон­грес­са 1814-1815 годов, не от­ме­нён­ные парижским миром. В по­сле­дую­щем Фран­ции уда­лось при под­держ­ке Рос­сии до­бить­ся смяг­че­ния ус­ло­вий парижского мира в от­но­ше­нии раз­ме­ра кон­три­бу­ции и сро­ков ок­ку­па­ции французских тер­ри­то­рии.

Од­но­вре­мен­но с парижским миром ме­ж­ду Рос­си­ей, Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, Ав­ст­ри­ей и Прус­си­ей бы­ли под­пи­са­ны со­юз­ные до­го­во­ры (так называемый Чет­вер­ной со­юз) о со­вме­ст­ных дей­ст­ви­ях в слу­чае но­вых ре­во­люционных вы­сту­п­ле­ний во Фран­ции, по­пы­ток рес­тав­ра­ции Бо­на­пар­тов или других дей­ст­вий в на­ру­ше­ние до­го­во­ра 1815 года. ПМД и парижский мир, на­ря­ду с ре­ше­ния­ми Вен­ско­го кон­грес­са 1814-1815 годов, соз­да­ли но­вую сис­те­му ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний в Ев­ро­пе, пре­об­ла­даю­щее влия­ние в ко­то­рой по­лу­чи­ли дер­жа­вы по­бе­ди­тель­ни­цы - Ав­ст­рия, Ве­ли­ко­бри­та­ния, Прус­сия и Рос­сия.

Исторические ис­точники:

Мар­тенс Ф. Ф. Со­б­ра­ние трак­та­тов и кон­вен­ций, за­клю­чен­ных Рос­си­ею с ино­стран­ны­ми дер­жа­ва­ми. СПб., 1905. Т. 14;

Внеш­няя по­ли­ти­ка Рос­сии XIX и на­ча­ла XX в. Сер. 1. М., 1972. Т. 8.

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