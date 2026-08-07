ПАРИЖСКИЙ МИР 1801
Парижский мир 1801 года - договор между Российской империей и Французской республикой о восстановлении дружественных отношений и сотрудничестве.
Заключён после выхода России из состава 2-й антифранцузкой коалиции. Подписан 26 сентебря с российской стороны чрезвычайным посланником и полномочным министром России в Париже гражданином А.И. Морковым, с французкой стороны - министром иностранных дел Франции Ш.М. Талейраном. Заключению Парижского мира предшествовали русско-французкие переговоры, инициированные первым консулом Наполеоном Бонапартом.
Договор состоял из преамбулы и 7 статей. Провозглашал «мир, дружбу и доброе согласие» между двумя государствами. Содержал запрет оказывать военную и финансовую помощь как внутренним, так и внешним врагам каждой из сторон.
Декларировал стремление обеих стран препятствовать деятельности любых лиц, направленной на пропаганду «начал, противных… государственному устройству» и России, и Франции. Восстанавливал в целом русско-французкие торговые отношения. Имел силу также для союзника Франции - Батавской республики.
Дополнен секретной конвенцией из 11 статей, подписанной в Париже 28 сентября. Провозглашалась свобода мореплавания. Ссылаясь на положительный опыт русско-французкого взаимодействия (привело к подписанию Тешенского мира 1779 года после войны за Баварское наследство 1778-1779 годы), стороны декларировали стремление возродить прежнее сотрудничество для поддержания сложившегося баланса сил между Пруссией и Австрией.
Франция брала на себя обязательство сохранить целостность союзного России Сицилий обеих королевства, а также при посредничестве России заключить мир с Османской империей по итогам Египетской экспедиции Наполеона Бонапарта 1798-1801 годы. Обе стороны признавали нейтралитет Неаполитанского королевства, независимость и конституционное устройство греческой Республики Семи Соединённых островов, находившейся под российским протекторатом. Решались некоторые другие вопросы европейского устройства, обе стороны намеревались поддерживать систему международных отношений на выработанных ими условиях.
Парижский мир прекратил действовать в связи с разрывом русско-французких дипломатических отношений в 1804 году и заключением российско- британского Петербургского союзного договора 1805 года, направленного против Франции.
Источники:
Мартенс Ф.Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россиею с иностранными державами. СПб., 1902. Т. 13. № 488-490.