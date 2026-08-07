ПАРИЖСКИЙ МИР 1801

Парижский мир 1801 года - до­го­вор ме­ж­ду Российской империей и Французской рес­пуб­ли­кой о вос­станов­ле­нии дру­же­ст­вен­ных от­но­ше­ний и со­труд­ни­че­ст­ве.

За­клю­чён по­сле вы­хо­да Рос­сии из со­ста­ва 2-й ан­ти­французкой коа­ли­ции. Под­пи­сан 26 сентебря с российской сто­ро­ны чрез­вы­чай­ным по­слан­ни­ком и пол­но­моч­ным ми­ни­ст­ром Рос­сии в Па­ри­же гражданином А.И. Мор­ко­вым, с французкой сто­ро­ны - министром иностранных дел Фран­ции Ш.М. Та­лей­ра­ном. За­клю­че­нию Парижского мира пред­ше­ст­во­ва­ли русско-французкие пе­ре­го­во­ры, ини­ции­ро­ван­ные пер­вым кон­су­лом На­по­ле­о­ном Бо­на­пар­том .

До­го­вор со­сто­ял из пре­ам­бу­лы и 7 ста­тей. Про­воз­гла­шал «мир, друж­бу и доб­рое со­гла­сие» ме­ж­ду дву­мя го­су­дар­ст­ва­ми. Со­дер­жал за­прет ока­зы­вать во­ен­ную и фи­нан­со­вую по­мощь как внут­рен­ним, так и внеш­ним вра­гам ка­ж­дой из сто­рон.

Дек­ла­ри­ро­вал стрем­ле­ние обе­их стран пре­пят­ст­во­вать дея­тель­но­сти лю­бых лиц, на­прав­лен­ной на про­па­ган­ду «на­чал, про­тив­ных… го­су­дар­ст­вен­но­му уст­рой­ст­ву» и Рос­сии, и Фран­ции. Вос­ста­нав­ли­вал в це­лом русско-французкие тор­го­вые от­но­ше­ния. Имел си­лу так­же для со­юз­ни­ка Фран­ции - Ба­тав­ской рес­пуб­ли­ки.

До­пол­нен сек­рет­ной кон­вен­ци­ей из 11 ста­тей, под­пи­сан­ной в Па­ри­же 28 сентября. Про­воз­гла­ша­лась сво­бо­да мо­ре­пла­ва­ния. Ссы­ла­ясь на по­ло­жи­тель­ный опыт русско-французкого взаи­мо­дей­ст­вия (при­ве­ло к под­пи­са­нию Те­шен­ско­го ми­ра 1779 года по­сле вой­ны за Ба­вар­ское на­след­ст­во 1778-1779 годы), сто­ро­ны дек­ла­ри­ро­ва­ли стрем­ле­ние воз­ро­дить преж­нее со­труд­ни­че­ст­во для под­дер­жа­ния сло­жив­ше­го­ся ба­лан­са сил ме­ж­ду Прус­си­ей и Ав­ст­ри­ей.

Фран­ция бра­ла на се­бя обя­за­тель­ст­во со­хра­нить це­ло­ст­ность со­юз­но­го Рос­сии Си­ци­лий обе­их ко­ро­лев­ст­ва, а так­же при по­сред­ни­че­ст­ве Рос­сии за­клю­чить мир с Ос­ман­ской им­пе­ри­ей по ито­гам Еги­пет­ской экс­пе­ди­ции На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та 1798-1801 годы. Обе сто­ро­ны при­зна­ва­ли ней­тра­ли­тет Не­апо­ли­тан­ско­го ко­ро­лев­ст­ва , не­за­ви­си­мость и кон­сти­туционное уст­рой­ст­во греческой Рес­пуб­ли­ки Се­ми Со­еди­нён­ных ост­ро­вов, на­хо­див­шей­ся под российским про­тек­то­ра­том. Ре­ша­лись не­ко­то­рые другие во­про­сы ев­ропейского уст­рой­ст­ва, обе сто­ро­ны на­ме­ре­ва­лись под­дер­жи­вать сис­те­му ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний на вы­ра­бо­тан­ных ими ус­ло­ви­ях.

Парижский мир пре­кра­тил дей­ст­во­вать в свя­зи с раз­ры­вом русско-французких ди­пло­ма­тических от­но­ше­ний в 1804 году и за­клю­че­ни­ем российско- британского Пе­тер­бург­ско­го со­юз­но­го до­го­во­ра 1805 года, на­прав­лен­но­го про­тив Фран­ции.

Ис­точники:

Мар­тенс Ф.Ф. Со­б­ра­ние трак­та­тов и кон­вен­ций, за­клю­чен­ных Рос­си­ею с ино­стран­ны­ми дер­жа­ва­ми. СПб., 1902. Т. 13. № 488-490.

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