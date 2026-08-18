ПАРИЖСКИЕ СОЮЗНЫЕ ДОГОВОРЫ 1812

ПАРИЖСКИЕ СОЮЗНЫЕ ДОГОВОРЫ 1812 - Заключены Францией с Пруссией и Австрией перед началом войны против России.

Под­пи­са­ны 24 февраля и 14 мар­та от Фран­ции министром иностранных дел Ю.Б. Ма­ре (гер­цог де Бас­са­но), от Прус­сии генерал В. фон Кру­зе­мар­ком, от Ав­ст­рии по­слом в Па­ри­же князем К.Ф. цу Швар­цен­бер­гом. Со­про­во­ж­да­лись сек­рет­ны­ми стать­я­ми, фран­ко-прусский до­го­вор - во­енной кон­вен­ци­ей. Ус­ло­вия парижских союзных договоров в ос­нов­ной час­ти иден­тич­ны. Три го­су­дар­ст­ва бра­ли на се­бя обя­за­тель­ст­во ока­зы­вать друг дру­гу по­мощь в слу­чае вой­ны. Прус­сия пре­до­став­ля­ла в рас­по­ря­же­ние Фран­ции вспо­мо­гательный кор­пус чис­лен­но­стью 20 тысяч человек, обя­за­лась со­дер­жать та­кое же ко­ли­че­ст­во войск в кре­по­стях Грау­денц (ны­не Груд­зёндз), Коль­берг (ны­не Ко­лоб­жег) и Глац (ны­не Клодз­ко, Поль­ша) без пра­ва их пе­ре­дви­же­ния, не уве­ли­чи­вать свою ар­мию без французского со­гла­сия, обес­пе­чи­вала сво­бод­ный про­ход французских войск че­рез свою тер­ри­то­рию, снаб­жа­ла её про­до­воль­ст­ви­ем и не­об­хо­ди­мым сна­ря­же­ни­ем в счёт не уп­ла­чен­ной ею час­ти кон­три­бу­ции (на­ло­же­на на Прус­сию по Тиль­зит­ско­му ми­ру 1807 ).

Ав­ст­рия пре­дос­тав­ля­ла в рас­по­ря­же­ние Фран­ции кор­пус в 30 тысяч человек (под ко­мандованием австрийского ге­не­ра­ла, обя­зан­но­го дей­ст­во­вать по французским ди­рек­ти­вам). Прус­сия и Ав­ст­рия под­твер­жда­ли свои обя­за­тель­ст­ва по со­блю­де­нию кон­ти­нен­таль­ной бло­ка­ды. Во фран­ко-прусском до­го­во­ре ого­ва­ри­ва­лось пра­во Прус­сии не по­мо­гать Фран­ции в слу­чае вой­ны по­след­ней с Ис­па­ни­ей, Ита­ли­ей или Тур­ци­ей, во фран­ко-австрийском - пра­во Ав­ст­рии не по­мо­гать Фран­ции в слу­чае вой­ны по­след­ней с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и за Пи­ре­неи. Фран­ция и Ав­ст­рия га­ран­ти­ро­ва­ли це­ло­ст­ность турецких вла­де­ний в Ев­ро­пе (с це­лью пре­дот­вра­тить пе­ре­ход Ду­най­ских кня­жеств к Рос­сии), ус­ло­ви­лись пред­ло­жить Тур­ции при­сое­ди­нить­ся к их сою­зу, со­гла­си­лись в слу­чае ус­пеш­ной вой­ны вос­ста­но­вить Поль­шу при ус­ло­вии, что за Ав­ст­ри­ей ос­та­нет­ся Га­ли­ция (Ав­ст­рия мог­ла об­ме­нять её на Ил­ли­рий­ские про­вин­ции, часть Си­ле­зии и об­ласть по реке Инн).

В 1812 году Прус­сия и Ав­ст­рия уча­ст­во­вали вме­сте с Фран­ци­ей в вой­не про­тив Рос­сии ( смотреть Оте­че­ст­вен­ная вой­на 1812 года ). По­сле по­ра­же­ния Фран­ции и при­сое­ди­не­ния Прус­сии и Ав­ст­рии в феврале - августе 1813 года к 6-й ан­ти­французской коа­ли­ции парижские союзные договоры ут­ра­ти­ли си­лу.

Исторические ис­точники:

Clercq M.de. Recueil des traités de la France. P., 1880. Vol. 2;

Kerautret M. Les grands traités de l’Empire..., 1811-1815. P., 2004.