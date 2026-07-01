ПАРИЖСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1973
ПАРИЖСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1973 - о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме.
Подписаны в Париже 27 января по итогам переговоров, которые велись с января 1969 года министрами иностранных дел Демократической Республики Вьетнам (ДРВ), США, Временного революционного правительства Республики Южный Вьетнам (ВРП РЮВ) и сайгонской администрацией. Подписанию Парижских соглашений предшествовали крупные победы, одержанные вооруженными силами ВРП РЮВ во «Вьетнамской войне».
Соглашениями предусматривалось: признание независимости, суверенитета, единства и территориальной целостности Вьетнама в соответствии с Женевскими соглашениями о восстановлении мира в Индокитае (1954); прекращение боевых действий в Южном Вьетнаме в полночь 27 января по Гринвичу, а также амереканских операций против ДРВ; полный вывод из Южного Вьетнама в течение 60 дней войск и военного персонала США и других иностранных государств, союзных США и сайгонской администрации. Закреплялись положения Женевских соглашений о восстановлении мира в Индокитае, о временном характере демаркационной линии по 17-й параллели и о невступлении Северного и Южного Вьетнама в военные союзы или блоки. Были также подтверждены право южно-вьетнамского населения на самоопределение, необходимость проведения свободных и демократических выборов под международным контролем, для чего предусматривалось создание Национального совета примирения и согласия из равного числа представителей ВРП РЮВ, сайгонской администрации и так называемой третьей силы - политических деятелей и групп, выступавших за независимое развитие Южного Вьетнама. Одновременно были подписаны 4 протокола, посвящённые конкретным вопросам выполнения основных положений парижских соглашений.
Стороны, подписавшие парижские соглашения, приняли на себя также обязательство соблюдать Женевские соглашения 1954 года по Камбодже и Женевские соглашения по Лаосу (1962). С 26 февраля по 2 марта в Париже проходила Международная конференция по Вьетнаму с участием министров иностранных дел СССР, США, Франции, Великобритании, КНР, ДРВ, ВРП РЮВ, сайгонской администрации, Канады, Венгрии, Индонезии, Польши, а также Генерального секретаря ООН. Участники одобрили и приняли к сведению парижское соглашение и протоколы к нему. Наблюдение за выполнением соглашений возлагалось на Международную комиссию по контролю и наблюдению (МККН) в составе представителей Канады, Венгрии, Индонезии и Польши (после 31.7.1973 года в связи с выходом из МККН Канады её место занял Иран).