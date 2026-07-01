ПАРИЖСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1973

ПАРИЖСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1973 - о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме.

Под­пи­са­ны в Па­ри­же 27 января по ито­гам пе­ре­го­во­ров, ко­то­рые ве­лись с января 1969 года ми­ни­ст­ра­ми иностранных дел Де­мо­кра­тической Рес­пуб­ли­ки Вьет­нам (ДРВ), США, Временного ре­во­люционного пра­ви­тель­ст­ва Рес­пуб­ли­ки Южный Вьет­нам (ВРП РЮВ) и сай­гон­ской ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей. Под­пи­са­нию Парижских соглашений пред­ше­ст­во­ва­ли круп­ные по­бе­ды, одер­жан­ные воо­руженными си­ла­ми ВРП РЮВ во «Вьет­нам­ской вой­не».

Со­гла­ше­ния­ми пре­ду­смат­ри­ва­лось: при­зна­ние не­за­ви­си­мо­сти, су­ве­ре­ни­те­та, един­ст­ва и тер­ри­то­ри­аль­ной це­ло­ст­но­сти Вьет­на­ма в со­от­вет­ст­вии с Же­нев­ски­ми со­гла­ше­ния­ми о вос­ста­нов­ле­нии ми­ра в Ин­до­ки­тае (1954); пре­кра­ще­ние бое­вых дей­ст­вий в Южном Вьет­на­ме в пол­ночь 27 января по Грин­ви­чу, а так­же амереканских опе­ра­ций про­тив ДРВ; пол­ный вы­вод из Южного Вьет­на­ма в те­че­ние 60 дней войск и во­енного пер­со­на­ла США и других иностранных го­су­дарств , со­юз­ных США и сай­гон­ской ад­ми­ни­ст­ра­ции. За­кре­п­ля­лись по­ло­же­ния Же­нев­ских со­гла­ше­ний о вос­ста­нов­ле­нии ми­ра в Ин­до­ки­тае, о временном ха­рак­те­ре де­мар­ка­ци­он­ной ли­нии по 17-й па­рал­ле­ли и о не­всту­п­ле­нии Северного и Южного Вьет­на­ма в во­енные сою­зы или бло­ки. Бы­ли так­же под­твер­жде­ны пра­во южно-вьетнамского на­се­ле­ния на са­мо­оп­ре­де­ле­ние, не­об­хо­ди­мость про­ве­де­ния сво­бод­ных и де­мо­кра­тических вы­бо­ров под ме­ж­ду­народным кон­тро­лем, для че­го пре­ду­смат­ри­ва­лось соз­да­ние Национального со­ве­та при­ми­ре­ния и со­гла­сия из рав­но­го чис­ла пред­ста­ви­те­лей ВРП РЮВ, сай­гон­ской ад­ми­ни­ст­ра­ции и так называемой треть­ей си­лы - по­ли­тических дея­те­лей и групп, вы­сту­пав­ших за не­за­ви­си­мое раз­ви­тие Южного Вьет­на­ма. Од­но­вре­мен­но бы­ли под­пи­са­ны 4 про­то­ко­ла, по­свя­щён­ные кон­крет­ным во­про­сам вы­пол­не­ния основных по­ло­же­ний парижских соглашений.

Сто­ро­ны, под­пи­сав­шие парижские соглашения, при­ня­ли на се­бя так­же обя­за­тель­ст­во со­блю­дать Же­нев­ские со­гла­ше­ния 1954 года по Кам­бод­же и Же­нев­ские со­гла­ше­ния по Лао­су (1962). С 26 февраля по 2 мар­та в Па­ри­же про­хо­ди­ла Ме­ж­ду­народная кон­фе­рен­ция по Вьет­на­му с уча­сти­ем ми­ни­ст­ров иностранных дел СССР, США, Фран­ции, Ве­ли­ко­бри­та­нии, КНР, ДРВ, ВРП РЮВ, сай­гон­ской ад­ми­ни­ст­ра­ции, Ка­на­ды, Венг­рии, Ин­до­не­зии, Поль­ши, а так­же Ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря ООН. Уча­ст­ни­ки одоб­ри­ли и при­ня­ли к све­дению парижское соглашение и про­то­ко­лы к не­му. На­блю­де­ние за вы­пол­не­ни­ем со­гла­ше­ний воз­ла­га­лось на Ме­ж­ду­народную ко­мис­сию по кон­тро­лю и на­блю­де­нию (МККН) в со­ста­ве пред­ста­ви­те­лей Ка­на­ды, Венг­рии, Ин­до­не­зии и Поль­ши (по­сле 31.7.1973 года в свя­зи с вы­хо­дом из МККН Ка­на­ды её ме­сто за­нял Иран).

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