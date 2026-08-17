ПАРИЖСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1954
ПАРИЖСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1954 - о создании военного союза ФРГ с США, Великобританией, Францией, Италией, Канадой, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом.
После отказа 30.8.1954 года французского Национального собрания от ратификации Парижского договора 1952 года (что сделало невозможным вступление в силу «Общего договора» 1952 года) западные политики начали в срочном порядке разрабатывать новый вариант заключения союза с ФРГ и интеграции её в северо-атлантические и европейские военно-политические структуры. Созванная по инициативе А. Идена конференция 9 государств в Лондоне (28.9-3.10.1954 года) выработала основы новых соглашений, доработанных затем экспертами и подписанных на встрече министров иностранных дел 23 октября в Париже (от США - Дж.Ф. Даллес, от Великобритании - Иден, от Франции - П. Мендес-Франс, от ФРГ - К. Аденауэр). Парижские соглашения включали: 1) Протокол об окончании оккупационного режима в ФРГ. Подписан США, Великобританией, Францией и ФРГ. Приложения к протоколу: об отношениях между США, Великобританией, Францией и ФРГ; об урегулировании вопросов, возникших в результате войны и оккупации; о правах и обязанностях иностранных вооруженных сил и их персонала на территории ФРГ; о Берлине; об урегулировании вопросов, возникших в результате войны и оккупации. Протокол и приложения к нему, подписанные 23 октября, представляли собой изменённые версии положений Общего договора 1952 года и приложений к нему. 2) Протоколы об изменении Брюссельского пакта от 17.3.1948 года и о создании в рамках НАТО Западноевропейского союза. Подписаны Великобританией, Францией, Италией, Бельгией, Нидерландами, Люксембургом и ФРГ. 3) Резолюция стран - участниц Североатлантического договора о присоединении ФРГ к НАТО.
Парижские соглашения являлись грубым нарушением постановлений Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года, они отменили ограничения, касавшиеся развития западно-германской промышленности, сделали возможным перевооружение ФРГ, разрешили ей создание армии в составе 12 пехотных дивизий, ВВС и ВМФ. Западные державы рассчитывали на то, что бундесвер станет основой сухопутных сил НАТО в Европе и ликвидирует дисбаланс в обычных вооружениях, существовавший между СССР и Североатлантическим альянсом.
Советский Союз отнёсся к парижским соглашениям резко негативно и предпринял ряд попыток сорвать их ратификацию. СССР выражал опасения относительно характера внешней политики ФРГ после её вступления в НАТО. Особую тревогу вызывало отсутствие в Парижских соглашениях запрета на приобретение ФРГ оружия массового уничтожения (в том числе ядерного) за рубежом или его производства на иностранной территории (запрет касался лишь его производства на территории ФРГ). Учитывая отказ западно-германского руководства признавать ГДР и его намерение считать её незаконно оккупированной частью ФРГ, с точки зрения советского руководства, существовала реальная опасность развязывания военного конфликта в Европе.
Парижские соглашения были ратифицированы в течение 1955 года: ФРГ - 24 марта, Францией - 27 марта, США - 7 апреля, Великобританией - 13 апреля. Вступили в силу 5.5.1955 года. Парижские соглашения подорвали надежду на скорое объединение Германии, став логическим завершением политики США, Великобритании и Франции, направленной на вовлечение ФРГ в западные интеграционные структуры и игнорирование факта существования ГДР. Вступление ФРГ в НАТО привело к серьёзному росту международной напряжённости и обострению ситуации в Европе. Рассматривая ратификацию Парижских соглашений как грубое нарушение обязательств Великобритании и Франции по советско-британскому договору от 26.5.1942 года и советско-французскому договору от 10.12.1944 года о союзе и взаимной помощи, СССР аннулировал их (решением Президиума Верховного Совета от 7.5.1955). В военном отношении непосредственной реакцией СССР на вступление ФРГ в НАТО стало подписание Варшавского договора 1955 года, что завершило раздел Европы на два противостоящих друг другу военно-политических союза - НАТО и Организацию Варшавского договора.
Исторические источники:
Documents agreed on by the Conference of Ministers held in Paris, October 20-23, 1954. L., 1954;
Ruhm von Oppen B. Documents on Germany under occupation, 1945-1954. L., 1955;
Foreign relations of the United States, 1952-54. Wash., 1983. Vol. 5;
British documents on foreign affairs. Pt. 5. Ser. F. Bethesda, 2006. Vol. 5-6.