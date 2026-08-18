ПАРИЖСКАЯ ШКОЛА
ПАРИЖСКАЯ ШКОЛА - сложившееся в Париже в начале XX века интернациональное сообщество художников, преимущественно представителей авангардизма.
Париж в эту эпоху сохранял статус мировой культурной метрополии; либеральная система организации художественной жизни (множество галерей, независимых выставок, частных школ, ассоциаций художников) создавала здесь условия для свободной самореализации художников, приезжавших из различных стран Европы, Америки, стран Дальнего Востока. Значительная часть этих мастеров жила в районе Монпарнас (в южной части Парижа). Термин «Парижская школа» впервые употреблён критиком А. Варно в 1925 году (в журнале «Comœdia») как обозначение обосновавшихся в Париже мастеров-иностранцев. Многонациональными по своему составу были и группировки лидирующих направлений этой эпохи (кубизм, орфизм, дадаизм, сюрреализм, абстракционизм). Н.Л. Аронсон, А. Архипенко, Н.С. Гончарова, Л. Инденбаум, М. Кикоин, П. Кремень, М.Ф. Ларионов, Ж. Липшиц, О.С. Мещанинов, Х. Орлова, А. Певзнер, С. Поляков, И.А. Пуни, С.Н. Судьбинин, Х. Сутин, Л. Сюрваж, К.А. Терешкович, О. Цадкин, М.З. Шагал, С.И. Шаршун (все - из России), Э. Зак и М. Кислинг (оба - из Польши), К. Брынкуши, К. Ван Донген, Х. Грис, Дж.Де Кирико, Ж.М. Карзу, Ф. Купка, Х. Миро, А. Модильяни, П. Мондриан, Ж. Паскен, П. Пикассо, Д. Ривера, Цугухару Фудзита (Леонард Фужита, Япония), М. Эрнст и другие художники-иностранцы сделали во французское искусство значительный вклад, обогатили его традициями, принесёнными с родины. Художников-иммигрантов и уроженцев Франции объединяли (при отсутствии общей художественной программы) стремление к свободному поиску, обновлению искусства, также дружеские контакты. Благодаря этому понятие «Парижская школа» расширилось, охватив деятельность проживавших в Париже художников независимо от их национальности. Мировой экономический кризис 1929-1933 годов, нарастающие националистические настроения подорвали устои так называемой Первой парижской школы, а разразившаяся 2-я мировая война и оккупация Франции фактически завершили её историю.
По окончании войны во Францию вернулись мастера, бежавшие от немецкой оккупации. Иммиграция возобновилась, развернулась деятельность разнообразных художественных объединений. Возникла так называемая Вторая (Новая) Парижская школа, восстановившая значение Парижа (наряду с Нью-Йорком) как крупнейшего художественного центра. Здесь сложились такие направления, как ташизм, абстрактный пейзажизм, ар информель, оп-арт, кинетическое искусство (кинетизм), сыгравшие видную роль в искусстве 2-й половины XX века. Международное объединение «Кобра» также сформировалось в Париже. Видными мастерами Второй парижской школы были Ж. Базен, В. Вазарели, М. Виейра да Силва, А. Джакометти, Ж. Дюбюффе, Ж. Матье, Н. де Сталь, Ж. Фотрие, Х. Хартунг и другие.