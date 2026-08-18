ПАРИЖСКАЯ ШКОЛА

ПАРИЖСКАЯ ШКОЛА - сложившееся в Париже в начале XX века интернациональное сообщество художников, преимущественно представителей авангардизма.

Па­риж в эту эпо­ху со­хра­нял ста­тус ми­ро­вой куль­тур­ной мет­ро­по­лии; ли­бе­раль­ная сис­те­ма ор­га­ни­за­ции ху­дожественной жиз­ни (мно­же­ст­во га­ле­рей, не­за­ви­си­мых вы­ста­вок, ча­ст­ных школ, ас­со­циа­ций ху­дож­ни­ков) соз­да­ва­ла здесь ус­ло­вия для сво­бод­ной са­мо­реа­ли­за­ции ху­дож­ни­ков, при­ез­жав­ших из различных стран Ев­ро­пы, Аме­ри­ки, стран Даль­не­го Вос­то­ка. Зна­чительная часть этих мас­те­ров жи­ла в районе Мон­пар­нас (в южной час­ти Па­ри­жа). Тер­мин «Парижская школа» впер­вые упот­реб­лён кри­ти­ком А. Вар­но в 1925 году (в журнале «Co­mœ­dia») как обо­зна­че­ние обос­но­вав­ших­ся в Па­ри­же мас­те­ров-ино­стран­цев. Мно­го­на­цио­наль­ны­ми по сво­ему со­ста­ву бы­ли и груп­пи­ров­ки ли­ди­рую­щих на­прав­ле­ний этой эпо­хи (ку­бизм, ор­физм, да­да­изм , сюр­реа­лизм, аб­ст­рак­цио­низм). Н.Л. Арон­сон, А. Ар­хи­пен­ко, Н.С. Гон­ча­ро­ва, Л. Ин­ден­ба­ум, М. Ки­ко­ин, П. Кре­мень, М.Ф. Ла­рио­нов, Ж. Лип­шиц, О.С. Ме­ща­ни­нов, Х. Ор­ло­ва, А. Певз­нер, С. По­ля­ков, И.А. Пу­ни, С.Н. Судь­би­нин, Х. Су­тин, Л. Сюр­важ, К.А. Те­реш­ко­вич, О. Цад­кин, М.З. Ша­гал, С.И. Шар­шун (все - из Рос­сии), Э. Зак и М. Кис­линг (оба - из Поль­ши), К. Брын­ку­ши, К. Ван Дон­ген, Х. Грис, Дж.Де Ки­ри­ко, Ж.М. Кар­зу, Ф. Куп­ка, Х. Ми­ро, А. Мо­диль­я­ни, П. Мон­д­ри­ан, Ж. Пас­кен, П. Пи­кас­со, Д. Ри­ве­ра, Цу­гу­ха­ру Фуд­зи­та (Ле­о­нард Фу­жи­та, Япо­ния), М. Эрнст и другие ху­дож­ни­ки-ино­стран­цы сде­ла­ли во французское искусство зна­чительный вклад, обо­га­ти­ли его тра­ди­ция­ми, при­не­сён­ны­ми с ро­ди­ны. Ху­дож­ни­ков-им­ми­гран­тов и уро­жен­цев Фран­ции объ­е­ди­ня­ли (при от­сут­ст­вии об­щей ху­дожественной про­грам­мы) стрем­ле­ние к сво­бод­но­му по­ис­ку, об­нов­ле­нию искусства, так­же дру­же­ские кон­так­ты. Бла­го­да­ря это­му по­ня­тие «Парижская школа» рас­ши­ри­лось, ох­ва­тив дея­тель­ность про­жи­вав­ших в Па­ри­же ху­дож­ни­ков не­за­ви­си­мо от их на­цио­наль­но­сти. Ми­ро­вой эко­но­мический кри­зис 1929-1933 годов, на­рас­таю­щие на­цио­на­ли­стические на­строе­ния по­дор­ва­ли ус­тои так называемой Пер­вой парижской школы, а раз­ра­зив­шая­ся 2-я ми­ро­вая вой­на и ок­ку­па­ция Фран­ции фак­ти­че­ски за­вер­ши­ли её ис­то­рию.

По окон­ча­нии вой­ны во Фран­цию вер­ну­лись мас­те­ра, бе­жав­шие от немецкой ок­ку­па­ции . Им­ми­гра­ция во­зоб­но­ви­лась, раз­вер­ну­лась дея­тель­ность раз­но­об­раз­ных ху­дожественных объ­е­ди­не­ний. Воз­ник­ла так называемая Вто­рая (Но­вая) Парижская школа, вос­ста­но­вив­шая зна­че­ние Па­ри­жа (на­ря­ду с Нью-Йор­ком) как круп­ней­ше­го ху­дожественного цен­тра. Здесь сло­жи­лись та­кие на­прав­ле­ния, как та­шизм, аб­ст­ракт­ный пей­за­жизм, ар ин­фор­мель, оп-арт, ки­не­ти­че­ское ис­кус­ст­во (ки­не­тизм), сыг­рав­шие вид­ную роль в искусстве 2-й половины XX века. Ме­ж­ду­народное объ­е­ди­не­ние «Коб­ра» так­же сфор­ми­ро­ва­лось в Па­ри­же. Вид­ны­ми мас­те­ра­ми Вто­рой парижской школы бы­ли Ж. Ба­зен, В. Ва­за­ре­ли, М. Ви­ей­ра да Сил­ва, А. Джа­ко­мет­ти, Ж. Дю­бюф­фе, Ж. Ма­тье, Н. де Сталь, Ж. Фот­рие, Х. Хар­тунг и другие.

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