ПАРИЖСКАЯ НОТА
ПАРИЖСКАЯ НОТА - направление в русской эмигрантской поэзии 1920-1930-х годов.
Основными принципами «Парижской ноты» стали выдвинутые Г.В. Адамовичем требования искренности, психологической достоверности и аскетизма в выборе выразительных средств. Помимо Адамовича, к «Парижской ноте» принадлежали поэты А.С. Штейгер и Л.Д. Червинская; её влияние испытали В.А. Смоленский, Ю.К. Терапиано, Д. Кнут, Ю.В. Мандельштам, Ю.П. Иваск, И.В. Чиннов и другие. Значительная роль в становлении «Парижской ноты» сыграла поэзия Г.В. Иванова. Для лирики «Парижской ноты» характерны недоговорённость, нарочитая простота (отказ от метафор, ярких образов, изощрённой инструментовки), «рваный» синтаксис; излюбленный размер - пятистопный ямб. С «Парижской нотой» полемизировали как приверженцы классической традиции (В.Ф. Ходасевич и ориентированная на него группа «Перекрёсток»), так и сторонники экспериментов (группы Скит поэтов, а также «Кочевье» во главе с М.Л. Слонимом).
Изданния:
В Россию ветром строчки занесет…: Поэты «Парижской ноты» / Сост., авт. предисл. и прим. В. Крейд. М., 2003.