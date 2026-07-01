ПАРИЖСКАЯ НОТА

ПАРИЖСКАЯ НОТА - направление в русской эмигрантской поэзии 1920-1930-х годов.

Основными прин­ци­па­ми «Парижской ноты» ста­ли вы­дви­ну­тые Г.В. Ада­мо­ви­чем тре­бо­ва­ния ис­крен­но­сти, пси­хо­ло­гической дос­то­вер­но­сти и ас­ке­тиз­ма в вы­бо­ре вы­ра­зительных средств. По­ми­мо Ада­мо­ви­ча, к «Парижской ноте» при­над­ле­жа­ли по­эты А.С. Штей­гер и Л.Д. Чер­вин­ская; её влия­ние ис­пы­та­ли В.А. Смо­лен­ский, Ю.К. Те­ра­пиа­но, Д. Кнут, Ю.В. Ман­дель­штам, Ю.П. Иваск, И.В. Чин­нов и другие. Зна­чительная роль в ста­нов­ле­нии «Парижской ноты» сыг­ра­ла по­эзия Г.В. Ива­но­ва. Для ли­ри­ки «Парижской ноты» ха­рак­тер­ны не­до­го­во­рён­ность, на­ро­чи­тая про­сто­та (от­каз от ме­та­фор , яр­ких об­ра­зов, изо­щрён­ной ин­ст­ру­мен­тов­ки), «рва­ный» син­так­сис; из­люб­лен­ный раз­мер - пя­ти­стоп­ный ямб. С «Парижской нотой» по­ле­ми­зи­ро­ва­ли как при­вер­жен­цы клас­сической тра­ди­ции (В.Ф. Хо­да­се­вич и ори­ен­ти­ро­ван­ная на не­го груп­па «Пе­ре­крё­с­ток»), так и сто­рон­ни­ки экс­пе­ри­мен­тов (груп­пы Скит по­этов, а так­же «Ко­че­вье» во гла­ве с М.Л. Сло­ни­мом).

Изданния:

В Рос­сию вет­ром строч­ки за­не­сет…: По­эты «Па­риж­ской но­ты» / Сост., авт. пре­дисл. и прим. В. Крейд. М., 2003.

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