ПАРИЖСКАЯ МИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1919-1920

ПАРИЖСКАЯ МИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1919-1920 годов - международная конференция, созванная державами-победительницами для выработки и подписания мирных договоров с государствами, побеждёнными в 1-й мировой войне .

По­сле под­пи­са­ния в сентябре-но­ябре 1918 года пе­ре­ми­рий с Бол­га­ри­ей (29 сентября), Тур­ци­ей (30 октября; смотреть Муд­рос­ское пе­ре­ми­рие 1918 года), Ав­ст­ро-Венг­ри­ей (3 но­ября) и Гер­ма­ни­ей (11 но­ября; смотреть Ком­пь­ен­ское пе­ре­ми­рие) стра­ны Ан­тан­ты ста­ли ус­ко­рен­но го­то­вить­ся к пред­стоя­щей мир­ной кон­фе­рен­ции. Про­ве­де­ние пар­ла­мент­ских вы­бо­ров в Ве­ли­ко­бри­та­нии 14.12.1918 года (Д. Ллойд Джордж стре­мил­ся уп­ро­чить своё внут­ри­по­ли­тич. по­ло­же­ние до на­ча­ла пе­ре­го­во­ров) и вскрыв­шие­ся про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду дер­жа­ва­ми при­ве­ли к от­сроч­ке её со­зы­ва. Вер­хов­ный со­вет Ан­тан­ты (ВСА) ог­ла­сил по­ве­ст­ку дня Парижской мирной конференции 12.1.1919 года: соз­да­ние Ли­ги На­ций (ЛН), во­прос о ре­па­ра­ци­ях, про­бле­мы но­вых го­су­дарств, тер­ри­то­ри­аль­ные во­про­сы, судь­ба ко­ло­ни­аль­ных вла­де­ний. То­гда же со­стоя­лась пер­вая встре­ча глав стран-по­бе­ди­тель­ниц, на ко­то­рой был оп­ре­де­лён по­ря­док ра­бо­ты кон­фе­рен­ции. Фор­маль­но ре­ше­ния по всем во­про­сам долж­ны бы­ли при­ни­мать­ся на пле­нар­ных за­се­да­ни­ях Парижской мирной конференции, од­на­ко фак­ти­че­ски этим за­ни­мал­ся Со­вет де­ся­ти, со­сто­яв­ший из глав пра­ви­тельств (США пред­став­лял пре­зи­дент, Япо­нию - гэн­ро) и ми­ни­ст­ров иностранных дел пя­ти ве­ду­щих дер­жав - Ве­ли­ко­бри­та­нии (Ллойд Джордж, А. Дж. Баль­фур), Фран­ции (Ж. Кле­ман­со - председатель Парижской мирной конференции, С. Пи­шон), США (Т. В. Виль­сон, Р. Лан­синг), Ита­лии (В.Э. Ор­лан­до, С. Сон­ни­но) и Япо­нии (Сай­онд­зи Ким­мо­ти, Ма­ки­но Но­буа­ки). На Парижской мирной конференции ра­бо­та­ли свыше 50 ко­мис­сий и под­ко­мис­сий, раз­ра­ба­ты­вав­шие отдельные по­ло­же­ния мир­ных до­го­во­ров. Ру­ко­во­дил ими Со­вет пя­ти (ми­ни­ст­ры иностранных дел пя­ти ве­ду­щих дер­жав). В мар­те 1919 года Со­вет де­ся­ти был за­ме­нён Со­ве­том че­ты­рёх, вклю­чав­шим лишь глав пра­ви­тельств ев­ропейских го­су­дарств и США (Япо­ния, не за­ин­те­ре­со­ван­ная в де­лах Ев­ро­пы, не при­ни­ма­ла в нём уча­стия), а Со­вет че­ты­рёх в ию­ле 1919 года сме­нил Со­вет глав де­ле­га­ций, дей­ст­во­вав­ший до окон­ча­ния Па­риж­ской мир­ной кон­фе­рен­ции.

По же­ла­нию Фран­ции официальное от­кры­тие кон­фе­рен­ции бы­ло при­уро­че­но к да­те про­воз­гла­ше­ния Германской им­пе­рии в Зер­каль­ном за­ле Вер­саль­ско­го двор­ца 18.1.1871 года. В Парижской мирной конференции при­ня­ли уча­стие 27 го­су­дарств (Ве­ли­ко­бри­та­ния, Фран­ция, США, Ита­лия, Япо­ния, Бель­гия, Бо­ли­вия, Бра­зи­лия, Гре­ция, Гва­те­ма­ла, Гаи­ти, Хид­жаз (с 1932 года Са­удовская Ара­вия), Гон­ду­рас, Ки­тай, Ко­ро­лев­ст­во сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев (КСХС; с 1929 года Юго­сла­вия), Ку­ба, Ли­бе­рия, Ни­ка­ра­гуа, Па­на­ма, Пе­ру, Поль­ша, Пор­ту­га­лия, Ру­мы­ния, Си­ам (с 1939 года Таи­ланд), Уруг­вай, Че­хо­сло­ва­кия, Эк­ва­дор), 4 британских до­ми­нио­на (Ав­ст­ра­лия, Ка­на­да, Но­вая Зе­лан­дия, Южно-Африканский Со­юз (с 1961 ЮАР)) и Ин­дия. Ра­бо­чим язы­ком Парижской мирной конференции на­ряду с фран­цуз­ским был анг­лий­ский (Виль­сон и Ллойд Джордж не го­во­ри­ли по-фран­цуз­ски), что яв­ля­лось нов­ше­ст­вом в ме­ж­ду­народной прак­ти­ке. По основным во­про­сам на Парижской мирной конференции раз­го­ре­лась ост­рая ди­пло­ма­тическая борь­ба. Виль­со­ну уда­лось до­бить­ся пер­во­оче­ред­но­го рас­смот­ре­ния во­про­са об Ус­та­ве ЛН (со­став­лен к 11 апрелю, при­нят 28 апреля), од­на­ко его пред­ло­же­ния об уч­ре­ж­де­нии Ме­ж­ду­народного ар­бит­ра­жа и Ме­ж­ду­народного су­да бы­ли от­кло­не­ны Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Фран­ци­ей. Французское пред­ло­же­ние о соз­да­нии при ЛН ме­ж­ду­народных воо­руженных сил на­толк­ну­лось на анг­ло-американскую оп­по­зи­цию и не бы­ло при­ня­то. Ини­циа­ти­ва Япо­нии о вклю­че­нии в Ус­тав ЛН ста­тьи о «ра­вен­ст­ве рас» (тем са­мым она рас­счи­ты­ва­ла до­бить­ся об­лег­че­ния им­ми­гра­ции япон­цев в США) бы­ла от­верг­ну­та американской де­ле­га­ци­ей, со­гла­сив­шей­ся вме­сто это­го на пе­ре­да­чу Япо­нии китайской провинции Шань­дун. По про­бле­ме ре­па­ра­ций, ко­то­рые пла­ни­ро­ва­лось воз­ло­жить на Гер­ма­нию, Фран­ция вы­сту­пи­ла про­тив ус­та­нов­ле­ния их об­щей сум­мы на ос­но­ве германской пла­тё­же­спо­соб­но­сти, счи­тая, что эта сум­ма бу­дет за­ни­жен­ной. По на­стоя­нию британской де­ле­га­ции в со­став ре­па­ра­ций, под ко­то­ры­ми из­на­чаль­но по­ни­ма­лись убыт­ки, при­чи­нён­ные гражданскому на­се­ле­нию, бы­ли вклю­че­ны пен­сии вдо­вам и ве­те­ра­нам вой­ны, что су­ще­ст­вен­но уве­ли­чи­ло их объ­ём. В ка­че­ст­ве пра­во­вой ос­но­вы для тре­бо­ва­ния вы­пла­ты ре­па­ра­ций бы­ла раз­ра­бо­та­на ста­тья о «пол­ной и не­ос­по­ри­мой от­вет­ст­вен­но­сти» Гер­ма­нии и её со­юз­ни­ков за раз­вя­зы­ва­ние вой­ны. В це­лом про­бле­ма ре­па­ра­ций не по­лу­чи­ла раз­ре­ше­ния на Парижской мирной конференции, её даль­ней­шее об­су­ж­де­ние бы­ло пе­ре­да­но в Ре­па­рационную ко­мис­сию (соз­да­на в январе 1920 года). Серь­ёз­ные про­ти­во­ре­чия вы­звал во­прос о но­вых гра­ни­цах Гер­ма­нии и её со­юз­ни­ков. Французское тре­бо­ва­ние от­де­ле­ния ле­во­го бе­ре­га Рей­на от Гер­ма­нии не по­лу­чи­ло под­держ­ки со сто­ро­ны Ве­ли­ко­бри­та­нии и США, ко­то­рые убе­ди­ли Фран­цию от­ка­зать­ся от не­го в об­мен на анг­ло-американские га­ран­тии безо­пас­но­сти на слу­чай не­спро­во­ци­ро­ван­ной германской аг­рес­сии, а так­же на временную ок­ку­па­цию ле­во­го бе­ре­га Рей­на (сро­ком на 15 лет) и де­ми­ли­та­ри­за­цию 50-ки­ло­мет­ро­вой зо­ны на его пра­вом бе­ре­гу. Ком­про­мисс­ное ре­ше­ние бы­ло при­ня­то по про­бле­мам Са­ар­ской области (в соб­ст­вен­ность Фран­ции пе­ре­шли уголь­ные ме­сто­ро­ж­де­ния; са­ма об­ласть бы­ла вре­мен­но от­де­ле­на от Гер­ма­нии и пе­ре­да­на под управ­ле­ние ЛН) и « поль­ско­го ко­ри­до­ра », от­де­лив­ше­го Восточную Прус­сию от ос­таль­ной Гер­ма­нии (его основная часть пе­ре­да­на Поль­ше; Дан­ци­гу (ны­не Гданьск) пре­дос­тав­лен ста­тус «воль­но­го го­ро­да» под управ­ле­ни­ем ЛН). Ост­рые про­ти­во­ре­чия вы­зва­ли во­про­сы, свя­зан­ные с оп­ре­де­ле­ни­ем гра­ниц ме­ж­ду Ита­ли­ей и КСХС (из-за не­же­ла­ния других дер­жав пе­ре­да­вать город Фиу­ме (ны­не Рие­ка, Хор­ва­тия) Ита­лии Ор­лан­до и Сон­ни­но в апреле 1919 года по­ки­ну­ли Парижскую мирную конференцию), Поль­шей и Че­хо­сло­ва­ки­ей (из-за Те­шин­ской Си­ле­зии), Бол­га­ри­ей и Гре­ци­ей (из-за Западной Фра­кии) и другие. Часть из них в по­сле­дую­щем бы­ла ре­ше­на Кон­фе­рен­ци­ей по­слов (фак­ти­че­ски дей­ст­во­ва­ла с 28.7.1919 года как Меж­со­юз­ническая ко­мис­сия по кон­тро­лю за ис­пол­не­ни­ем мир­ных до­го­во­ров в рам­ках Со­ве­та глав де­ле­га­ций; при­об­ре­ла фор­маль­ный ста­тус по­сле окон­ча­ния Парижской мирной конференции). Ко­ло­ни­аль­ный во­прос Парижская мирная конференция ре­ши­ла по­сред­ст­вом со­зда­ния сис­те­мы ман­дат­ных тер­ри­то­рий (эта идея ак­тив­но об­су­ж­да­лась в Ве­ли­ко­бри­та­нии во вре­мя вой­ны, 16.12.1918 года сфор­му­ли­ро­ва­на в пам­фле­те Я.Х. Смэт­са «Ли­га На­ций: прак­ти­че­ские пред­ло­же­ния»; при­ня­та на Парижской мирной конференции в кон­це января 1919 года). Ман­да­ты на управ­ле­ние тер­ри­то­рия­ми, вхо­див­ши­ми в со­став Гер­ман­ской ко­ло­ни­аль­ной им­пе­рии, бы­ли рас­пре­де­ле­ны 6-7.5.1919 года (во­прос о ман­да­тах на управ­ле­ние бывшими вла­де­ния­ми Ос­ман­ской им­пе­рии ре­шён на кон­фе­рен­ции в Сан-Ре­мо 19-26.4.1920 года). Ак­тив­но об­су­ж­дал­ся на Парижской мирной конференции и от­сут­ст­во­вав­ший в по­ве­ст­ке дня «русский во­прос». США и Ве­ли­ко­бри­та­ния, го­то­вые в от­ли­чие от Фран­ции пой­ти на ком­про­мисс с Советской Рос­си­ей, вы­сту­пи­ли с пла­на­ми про­ве­де­ния кон­фе­рен­ции с уча­сти­ем всех пра­ви­тельств, дей­ст­во­вав­ших на тер­ри­то­рии бывшей Российской им­пе­рии (но­та 22.1.1919 года о кон­фе­рен­ции на Прин­це­вых островах, Бул­ли­та мис­сия 1919 года). Од­на­ко с на­чав­шим­ся в мар­те 1919 года на­сту­п­ле­ни­ем ар­мии А.В. Кол­ча­ка по­зи­ции западных дер­жав уже­сто­чи­лись. 10.10.1919 года бы­ло при­ня­то ре­ше­ние о пе­ре­хо­де к пол­ной эко­но­мической бло­ка­де РСФСР.

Пред­ста­ви­те­ли по­бе­ж­дён­ных го­су­дарств не при­ни­ма­ли уча­стия в Парижской мирной конференции. Ус­ло­вия мир­но­го до­го­во­ра бы­ли со­об­ще­ны германской де­ле­га­ции лишь 7.5.1919 года (её воз­ра­же­ния Ан­тан­та уч­ла в не­зна­чительной сте­пе­ни; главного ус­туп­ка, сде­лан­ная Гер­ма­нии, - про­ве­де­ние пле­бис­ци­та в Верх­ней Си­ле­зии, а не пря­мая пе­ре­да­ча этой тер­ри­то­рии Поль­ше). По ре­зуль­та­там ра­бо­ты Парижской мирной конференции бы­ли под­пи­са­ны Вер­саль­ский мир­ный до­го­вор 1919 года (28 ию­ня), Сен-Жер­мен­ский мир­ный до­го­вор 1919 года (10 сентября), Нёй­ис­кий мир­ный до­го­вор 1919 года (27 но­ября), под­го­тов­лен ряд по­ло­же­ний Триа­нон­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1920 года (под­пи­сан 4 ию­ня) и Севр­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1920 года (10 августа). По­сле ра­ти­фи­ка­ции Вер­саль­ско­го мир­но­го до­го­во­ра и на­ча­ла ра­бо­ты ЛН (10.1.1920) Парижская мирная конференция фор­маль­но пре­кра­ти­ла ра­бо­ту, а ВСА был рас­пу­щен. Фак­ти­че­ски ВСА про­дол­жил дея­тель­ность в ка­че­ст­ве Лон­дон­ской кон­фе­рен­ции (12.2-10.4.1920), об­су­див­шей по­ло­же­ния мир­ных до­го­во­ров с Венг­ри­ей и Тур­ци­ей, и в ви­де по­сле­дую­щих меж­со­юз­нических кон­фе­рен­ций (в Сан-Ре­мо, Хи­те, Бу­ло­ни и другие).

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Автор статьи: И.Э. Ма­га­де­ев.

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