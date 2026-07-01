ПАРИЖСКАЯ КОНВЕНЦИЯ
ПАРИЖСКАЯ КОНВЕНЦИЯ ПО ОХРАНЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ - международное соглашение в области охраны прав на объекты промышленной собственности.
Принята в Париже 20.3.1883 года. Многократно пересматривалась (последний раз в Стокгольме в 1967 году) и дополнялась (1979), поэтому для государств-участников действует в той редакции, к которой присоединилось то или иное государство. СССР присоединился к Парижской конвенции в 1965 году и ратифицировал все редакции, действующие на этот период, а позднее - и Стокгольмскую редакцию. Конвенция открыта для присоединения, на 24.10.2013 год в ней участвуют 175 государств (в том числе Российская Федерация).
В конвенции введено понятие промышленной собственности и установлена полная свобода действий в отношении национальных законодательств по охране промышленной собственности, за исключением немногочисленных положений, которые в обязательном порядке должны соблюдаться странами-участницами. Объектами охраны промышленной собственности являются «патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции».
Промышленная собственность понимается в самом широком смысле «и распространяется не только на промышленность и торговлю в собственном смысле слова, но также и на области сельскохозяйственного производства и добывающей промышленности и на все продукты промышленного или природного происхождения, как, например: вино, зерно, табачный лист, фрукты, скот, ископаемые, минеральные воды, пиво, цветы, мука». К патентам на изобретения относятся различные виды промышленных патентов, признаваемых законодательством стран-участниц (ввозные патенты, патенты на усовершенствование, дополнительные патенты и свидетельства и тому подобное).
Конвенция установила принцип национального режима для граждан стран-участниц, согласно которому в отношении охраны промышленной собственности граждане каждой страны пользуются во всех других странах-участницах теми же преимуществами, которые предоставляются или будут предоставлены собственным гражданам.
Важнейшее преимущество, которое предоставляется странам - участницам Конвенции, - право приоритета (конвенционный приоритет). Оно предусматривает, что любой заявитель или его правопреемник, подавший правильно оформленную заявку на патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец или товарный знак в одной стране, может в течение определённого срока истребовать охрану во всех остальных странах-участницах с сохранением приоритета первой заявки.
В соответствии с Конвенцией каждая страна-участница обязана создать специальную службу по делам промышленной собственности и центральное хранилище для ознакомления общественности с патентами на изобретения, полезными моделями, промышленными образцами и товарными знаками.