ПАРИЖСКАЯ КОНВЕНЦИЯ

ПАРИЖСКАЯ КОНВЕНЦИЯ ПО ОХРАНЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ - международное соглашение в области охраны прав на объекты промышленной собственности.

При­ня­та в Па­ри­же 20.3.1883 года. Мно­го­крат­но пе­ре­смат­ри­ва­лась (по­след­ний раз в Сток­голь­ме в 1967 году) и до­пол­ня­лась (1979), по­это­му для го­су­дарств-уча­ст­ни­ков дей­ст­ву­ет в той ре­дак­ции, к ко­то­рой при­сое­ди­ни­лось то или иное го­су­дар­ст­во. СССР при­сое­ди­нил­ся к Па­риж­ской кон­вен­ции в 1965 году и ра­ти­фи­ци­ро­вал все ре­дак­ции, дей­ст­вую­щие на этот пе­ри­од, а позд­нее - и Сток­гольм­скую ре­дак­цию. Кон­вен­ция от­кры­та для при­со­еди­не­ния, на 24.10.2013 год в ней уча­ст­ву­ют 175 го­су­дар­ств (в том числе Российская Фе­де­ра­ция).

В кон­вен­ции вве­де­но по­ня­тие промышленной соб­ст­вен­но­сти и ус­та­нов­ле­на пол­ная сво­бо­да дей­ст­вий в от­но­ше­нии национальных за­ко­но­да­тельств по ох­ра­не промышленной соб­ст­вен­но­сти, за ис­клю­че­ни­ем не­мно­го­численных по­ло­же­ний, ко­то­рые в обя­за­тель­ном по­ряд­ке долж­ны со­блю­дать­ся стра­на­ми-уча­ст­ни­ца­ми. Объ­ек­та­ми ох­ра­ны промышленной соб­ст­вен­но­сти яв­ля­ют­ся «па­тен­ты на изо­бре­те­ния, по­лез­ные мо­де­ли, про­мыш­лен­ные об­раз­цы, то­вар­ные зна­ки, зна­ки об­слу­жи­ва­ния, фир­мен­ные на­име­но­ва­ния и ука­за­ния про­ис­хо­ж­де­ния или на­име­но­ва­ния мес­та про­ис­хо­ж­де­ния, а так­же пре­се­че­ние не­доб­ро­со­ве­ст­ной кон­ку­рен­ции».

Промышленная соб­ст­вен­ность по­ни­ма­ет­ся в са­мом ши­ро­ком смыс­ле «и рас­про­стра­ня­ет­ся не толь­ко на про­мыш­лен­ность и тор­гов­лю в соб­ст­вен­ном смыс­ле сло­ва, но так­же и на об­лас­ти сель­ско­хо­зяйст­вен­но­го про­из­вод­ст­ва и до­бы­ваю­щей про­мыш­лен­но­сти и на все про­дук­ты про­мыш­лен­но­го или при­род­но­го про­ис­хо­ж­де­ния, как, на­при­мер: ви­но, зер­но, та­бач­ный лист, фрук­ты, скот, ис­ко­пае­мые, ми­неральные во­ды, пи­во, цве­ты, му­ка». К па­тен­там на изо­бре­те­ния от­но­сят­ся различные ви­ды промышленных па­тен­тов, при­зна­вае­мых за­ко­но­да­тель­ст­вом стран-уча­ст­ниц (ввоз­ные па­тен­ты, па­тен­ты на усо­вер­шен­ст­во­ва­ние, до­пол­нительные па­тен­ты и сви­де­тель­ст­ва и тому подобное).

Кон­вен­ция ус­та­но­ви­ла прин­цип национального ре­жи­ма для гра­ж­дан стран-уча­ст­ниц, со­глас­но ко­то­ро­му в от­но­ше­нии ох­ра­ны промышленной соб­ст­вен­но­сти гра­ж­да­не ка­ж­дой стра­ны поль­зу­ют­ся во всех других стра­нах-уча­ст­ни­цах те­ми же пре­иму­ще­ст­ва­ми, ко­то­рые пре­дос­тав­ля­ют­ся или бу­дут пре­дос­тав­ле­ны собственным гра­ж­да­нам.

Важ­ней­шее пре­иму­ще­ст­во, ко­то­рое пре­дос­тав­ля­ет­ся стра­нам - уча­ст­ни­цам Кон­вен­ции, - пра­во при­ори­те­та (кон­вен­ци­он­ный при­ори­тет). Оно пре­ду­смат­ри­ва­ет, что лю­бой зая­ви­тель или его пра­во­пре­ем­ник, по­дав­ший пра­виль­но оформ­лен­ную за­яв­ку на па­тент на изо­бре­те­ние, по­лез­ную мо­дель, промышленный об­ра­зец или то­вар­ный знак в од­ной стра­не, мо­жет в те­че­ние оп­ре­де­лён­но­го сро­ка ис­тре­бо­вать ох­ра­ну во всех ос­таль­ных стра­нах-уча­ст­ни­цах с со­хра­не­ни­ем при­ори­те­та пер­вой за­яв­ки.

В со­от­вет­ст­вии с Кон­вен­ци­ей ка­ж­дая стра­на-уча­ст­ни­ца обя­за­на соз­дать специальную служ­бу по де­лам промышленной соб­ст­вен­но­сти и центральное хра­ни­ли­ще для оз­на­ком­ле­ния об­ще­ст­вен­но­сти с па­тен­та­ми на изо­бре­те­ния, по­лез­ны­ми мо­де­ля­ми, промышленными об­раз­ца­ми и то­вар­ны­ми зна­ка­ми.

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