ПАРИЖСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ

ПАРИЖСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ - высшее музыкально-хореографическое учебное заведение, старейшее во Франции .

Ис­то­рия парижской консерватории вос­хо­дит к Ко­ро­лев­ской шко­ле пе­ния и дек­ла­ма­ции (1783), ру­ко­во­ди­те­лем ко­то­рой был Ф.Ж. Гос­сек. В 1793 году она была объ­е­ди­не­на со Шко­лой му­зы­кан­тов Национальной гвар­дии и по­лу­чи­ла название Национальный институт му­зы­ки. Ос­но­ва­на в 1795 году (Дек­рет Национального кон­вен­та), ста­ла на­зы­вать­ся кон­сер­ва­то­ри­ей (Conservatoire de musique - «Му­зы­каль­ная кон­сер­ва­то­рия»). В 1800 году от­кры­лись от­де­ле­ния тан­ца и дра­ма­тического искусства, в 1806 году пе­ре­име­но­ва­на в «Кон­сер­ва­то­рию му­зы­ки и дек­ла­ма­ции». В 1946 году пре­по­да­ва­ние те­ат­раль­ных дис­ци­п­лин пе­ре­мес­ти­лось в са­мо­сто­ятельную «Выс­шую национальную кон­сер­ва­то­рию дра­ма­тического искусства» (Con­servatoire national supérieur d’art drama­tique). Музыкально-хо­рео­гра­фическое уч­ре­ж­де­ние по­лу­чи­ло современное на­зва­ние, с 1990 года рас­по­ла­га­ет­ся в современном зда­нии (архитектор К. де Порт­зам­парк).

Ос­нов­ной со­став музыкальных фа­куль­те­тов и об­щее на­прав­ле­ние об­ра­зо­вательной дея­тель­но­сти сло­жи­лись по­сле 1822 года, ко­гда парижскую консерваторию воз­гла­вил Л. Ке­ру­би­ни (ди­рек­тор до 1842 года). В 1828 году соз­дан сим­фо­нический ор­кестр пе­да­го­гов и сту­ден­тов «Кон­церт­ное об­щест­во кон­сер­ва­то­рии» (смотреть Па­риж­ский ор­кестр ). По по­ру­че­нию французского пра­ви­тель­ст­ва из­да­ва­лась «Encyclopédie de la musique et dictionnaire du conserva­toire» («Эн­цик­ло­пе­дия му­зы­ки и сло­варь кон­сер­ва­то­рии», в 11 то­мах) под редакцией А. Ла­винь­я­ка (1913-1916) и Л. де Ла Ло­ран­си (1916-1931).

Парижская консерватория со­вме­ща­ет функ­ции музыкального и хо­рео­гра­фического (клас­сический и современный та­нец) ин­сти­ту­тов. Кро­ме тра­ди­ци­он­ных для ев­ропейской сис­те­мы выс­ше­го музыкального об­ра­зо­ва­ния ис­пол­ни­тель­ских спе­ци­аль­но­стей (ин­ст­ру­мен­ты сим­фо­нического ор­ке­ст­ра, фор­те­пиа­но, соль­ное пе­ние), здесь пре­по­да­ют­ся му­зы­ко­ве­де­ние, ком­по­зи­ция, ор­ке­ст­ро­вое ди­ри­жи­ро­ва­ние, джаз (с 1991), ау­тен­тич­ное ис­пол­ни­тель­ст­во (с 1984) и музыкальная пе­да­го­ги­ка (с 1992). Про­дол­жи­тель­ность обу­че­ния - от 3 (ба­ка­лав­ри­ат) до 5 (ма­ги­ст­ра­ту­ра) лет.

В 1803-1968 года окан­чи­ваю­щие парижскую консерваторию сту­ден­ты-ком­по­зи­то­ры мог­ли пре­тен­до­вать на по­лу­че­ние Рим­ской премии (ко­ро­лев­ская, за­тем го­су­дар­ст­вен­ная), при­су­ж­дав­шей­ся Ака­де­ми­ей ис­кус­ств еже­год­но (на кон­курс пред­став­ля­лась кан­та­та, за­тем од­но­акт­ная опе­ра). Лау­реа­ты по­лу­ча­ли сти­пен­дию для обя­за­тель­но­го 4-лет­не­го ху­дожественного со­вер­шен­ст­во­ва­ния в Ри­ме . Сре­ди лау­реа­тов Рим­ской премии: Ф. Га­леви (1819), Г. Бер­ли­оз (1830), А. То­ма (1832), Ш. Гу­но (1839), Ж. Би­зе (1857), Ж. Масс­не (1863), К. Де­бюс­си (1884), Г. Шар­пан­тье (1887), А. Дю­тийё (1938).

В раз­ное вре­мя в парижской консерватории пре­по­да­ва­ли: А. Адан, Н. Бу­лан­же, Ш.М. Ви­дор, Ф. Га­ле­ви, П. Дю­ка, А. Жо­ли­ве, А. Кор­то, Ж.Ф. Ле­сю­эр, И. Ло­рио, Э. Ме­гюль, О. Мес­си­ан, Д. Мийо, Ш. Мюнш, Д.Ф. Э. Обер, Ж.П. Рам­паль, А. То­ма, Ф.Ж. Фе­тис, Г. Фо­ре, С. Франк и многие другие му­зы­кан­ты с ми­ро­вым име­нем. В 1795-1800 годы парижскую консерваторию воз­глав­лял по­пе­чи­тель­ский со­вет про­фес­со­ров, в ко­то­рый вхо­ди­ли Л. Ке­ру­би­ни, Ф.Ж. Гос­сек, А. Грет­ри, Ж.Ф. Ле­сю­эр, Э. Ме­гюль; в даль­ней­шем сре­ди ди­рек­то­ров бы­ли Обер (1842-1871), То­ма (1871-1896), Т.Ф.К. Дю­буа (1896-1905), Г. Фо­ре (1905-1920), Р. Га­луа-Мон­брюн (1962-1983); с 2010 ди­рек­тор - Б. Ман­то­ва­ни.

Биб­лио­те­ка парижской консерватории, ос­но­ван­ная в 1801 году (с 1990 года под названием «Ме­диа­те­ка име­ни Г. Бер­лио­за»), рас­по­ла­га­ет од­ним из круп­ней­ших во Фран­ции нот­ных со­б­ра­ний (вклю­чая ав­то­гра­фы) и ау­дио­за­пи­сей. При парижской консерватории функ­цио­ни­ру­ет ис­сле­до­ва­тель­ско-из­да­тель­ский центр, ко­то­рый пуб­ли­ку­ет ма­те­риа­лы, ор­га­ни­зу­ет на­учные кон­фе­рен­ции и те­ма­тические вы­став­ки, свя­зан­ные с ис­то­ри­ей Па­риж­ской кон­сер­ва­то­рии.

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