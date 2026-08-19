ПАРИЖСКАЯ КОММУНА 1871
ПАРИЖСКАЯ КОММУНА 1871 - название революционного восстания 18 марта и правительства в Париже, существовавшего с 18 марта по 28 мая.
Под влиянием поражений французской армии во франко-прусской войне 1870-1871 годов в Париже начались революционные выступления. 4.9.1870 года после получения известия о пленении Наполеона III было объявлено о восстановлении во Франции республики (смотреть Третья республика) и сформировано «правительство национальной обороны». К 19.9.1870 году Париж был окружён прусскими войсками. В городе не хватало сырья, топлива, процветал «чёрный рынок». Капитулянтская политика правительства вызывала возмущение парижан. 31.10.1870 года и 22.1.1871 года они безуспешно поднимали восстания с целью свержения правительства. 28.1.1871 года между Францией и Пруссией было заключено перемирие. Сформированное в феврале новое правительство А. Тьера приняло тяжёлые для Франции условия, подписав 26 февраля Версальский прелиминарный договор о мире, что привело к дальнейшему обострению обстановки в городе. Ведущую роль в последующем развитии событий сыграли отряды Национальной гвардии (НГ) - гражданского ополчения, принимавшего активное участие в обороне Парижа (60 тысяч человек, 227 артиллерийских орудий; к маю - 170 тысяч человек). Для борьбы с капитулянтской политикой правительства 15.3.1871 года была создана Республиканская федерация НГ во главе с ЦК НГ. Попытка правительства Тьера разоружить НГ и арестовать членов ЦК, предпринятая в ночь на 18 марта, провалилась. Тьер и его кабинет бежали в Версаль (отсюда название «версальцы»), над Ратушей Парижа было поднято красное знамя. Временным органом власти в Париже стал ЦК НГ, который занялся наведением порядка в городе, осуществлением мер в поддержку бедных слоёв населения и подготовкой выборов в Совет коммуны - орган городского самоуправления. В 20-х числах марта под влиянием восстания в Париже революционной коммуны были провозглашены в ряде других городов Франции (Лионе, Марселе, Тулузе и других; просуществовали по 2-3 дня, марсельская коммуна - 10 дней).
По результатам выборов 26 марта, в которых приняли участие 229 тысяч из 485 тысяч зарегистрированных избирателей (многие жители состоятельных кварталов Парижа перебрались к этому времени в Версаль), была сформирована Парижская коммуна, состоявшая из 86 человек (официально провозглашена 28 марта; со 2-й половины апреля - 81 человек). Среди них: Э.М. Вайян, Ж. Валлес, О.Ж.М. Верморель, Л.Ш. Делеклюз, Л.О. Бланки (избран заочно, находился в заключении). В результате выхода из Парижской коммуны ряда консерваторов и сторонников Л. Гамбетты потребовалось проведение дополнительных выборов (состоялись 16 апреля). На них были избраны 16 новых членов (в том числе Г. Курбе, Ш. Лонге, Э. Потье). Активное участие в борьбе за Парижскую коммуну и в её деятельности принимали также П.Л. Лавров, Я. Домбровский, Ж.Б. Клеман, Э.Ж. Далу и другие.
В организационном отношении Парижская коммуна состояла (с 29 марта) из 9 специальных комиссий (военная; продовольственная; финансовая; юстиции; общественной безопасности; труда, промышленности и обмена; общественных служб; внешних сношений; просвещения) и Исполнительной комиссии для общего руководства (включала 9 делегатов - руководителей отдельных комиссий). Исполнительная комиссия была заменена 1 мая Комитетом общественного спасения в составе 5 человек с широкими полномочиями в отношении отдельных комиссий.
Программным документом Парижской коммуны считается «Декларация к французскому народу», опубликованная 20 апреля. Парируя обвинения в том, что Париж «хочет навязать свою волю или своё главенство всей остальной нации», Парижская коммуна объявляла своей целью создание во Франции республиканской федерации коммун. Их гражданам предоставлялись личные свободы, свободы совести и труда, право выбора чиновников всех категорий, возможность постоянного участия в делах коммуны (в том числе в обеспечении городской обороны). Парижская коммуна провела серию глубоких реформ, часть которых носила революционный характер. Постоянная армия была заменена НГ (декрет от 29 марта), Церковь отделена от государства (2 апреля), введена выборность и сменяемость государственных служащих, в том числе судей (13 апреля), во исполнение обещания ликвидировать привилегии и льготы максимальный размер их жалованья установлен в размере заработной платы высококвалифицированного рабочего (6 тысяч франков в год; декрет от 1 апреля). Наряду с решением текущих проблем жизни парижан (частичное аннулирование задолженности по квартплате и отмена взносов по ней, рассрочка погашения коммерч. векселей, безвозмездное возвращение заложенных вещей на сумму до 20 франков (декреты от 29 марта, 17 апреля, 6 мая)), П. к. приняла ряд мер в области социально- экономической политики. Был введён запрет на произвольные штрафы и вычеты из заработной платы рабочих (27 апреля), отменён ночной труд в пекарнях (20 апреля), введено равное жалованье учителям - мужчинам и женщинам (20 мая), установлены пенсии вдовам и детям убитых нац. гвардейцев (8, 10 апреля). Декрет от 16 апреля предусматривал передачу брошенных хозяевами заводов кооперативным ассоциациям рабочих (полностью не реализован). Проведён ряд реформ в сфере культуры (передача театров в руки ассоциаций артистов, служащих и рабочих), образования (создание светских и бесплатных школ), осуществлён возврат к календарю времён Французской революции XVIII века. Символом отказа от милитаризма и захватнических войн стал снос 16 мая Вандомской колонны (декрет от 12 апреля).
В Парижской коммуне были представлены различные политические группировки, объединявшиеся вокруг двух основных фракций: «большинства» (неоякобинцы, бланкисты) и «меньшинства» (главным образом прудонисты). Разногласия между ними касались как вопроса о функциях Парижской коммуны (городской совет Парижа или революционное правительство всей Франции), так и конкретных действий по организации управления, борьбе с пропагандой и подрывной деятельностью версальцев и другие. «Меньшинство» открыто выступило против «большинства» 15 мая, опубликовав декларацию с осуждением действий Комитета общественного спасения как «органа диктаторской власти, узурпирующего народный суверенитет», что нанесло авторитету Парижской коммуны серьёзный ущерб.
Помимо разнородности состава Парижской коммуны, её ослаблению способствовали решения в сфере финансовой и военной политики. Под влиянием прудонистов Парижская коммуна не предприняла никаких действий по установлению контроля над Французским банком (объём хранившихся ценностей в нём составлял 3 миллиарда франков), который продолжал кредитовать версальское правительство (в размере 267 миллионов франков в отличие от 15 миллионов франков, выданных Парижской коммуне). Имея военное превосходство над правительственными войсками, во 2-й половине марта Парижская коммуна отказалась от наступления, предпринятый же 3-4 апреля поход на Версаль был плохо подготовлен. Военный делегат (министр) Парижской коммуны Г.П. Клюзере не сумел обеспечить эффективное руководство вооруженными силами, наладить систему снабжения и ротации частей. Пришедшим ему на смену Л. Росселю и Делеклюзу не удалось исправить ситуацию. Правительственные войска, напротив, усиливались за счёт солдат, досрочно отпущенных из германского плена, оружия и боеприпасов, переданных немцами. Париж фактически был отрезан от остальной Франции и взят в осаду. В конце апреля - начале мая армия версальцев под командованием маршала П. Мак-Магона всё ближе подходила к городу: 26 апреля пала деревня Мулино, 9 мая - форт Исси. При небрежении руководства Парижской коммуны в Париже активно работали агенты версальцев. После отказа коммунаров от капитуляции, предложенной Тьером 8 мая, правительственные войска продолжили наступление и 21 мая вошли в Париж. В период так называемой кровавой недели (21-28 мая) обе стороны проявляли жестокость. В ответ на действия версальских войск, в результате которых, по различным данным, погибли от 6 до 30 тысяч человек, коммунары привели в действие Декрет о заложниках, принятый 5 апреля и вызывавший серьёзные разногласия внутри руководства Парижской коммуны. По нему были казнены свыше 45 человек (в т.ом числе архиепископ Парижский). В результате боёв значительно пострадали общественные здания (дворец Тюильри, Ратуша, Дворец правосудия и другие), культурные ценности, сгорел ряд парижских архивов. Общее число казнённых, сосланных на каторгу, заключённых в тюрьмы, вынужденных эмигрировать из Франции составило до 100 тысяч человек.
В марксистской историографии Парижская коммуна рассматривается как событие всемирно-исторического значения, как первая пролетарская революция, первый опыт диктатуры пролетариата, открывающие новый этап всемирной истории борьбы классов, который завершился Октябрьской революцией 1917 года. Представители других направлений исторической науки, отмечая значимость Парижской коммуны, не считают её рубежным событием в истории. Они подчёркивают, что итоги деятельности Парижской коммуны неоднозначны. Наметив целый ряд прогрессивных реформ в различных сферах общественной жизни, она не имела ни времени, ни ресурсов для их реализации. Парижская коммуна оставила глубокий след в истории Франции и Европы. Правящие круги европейских стран, напуганные Парижской коммуной, стремились не допустить её повторения. В этих целях они пошли в дальнейшем на определённые уступки трудящимся в социальной и экономической сфере.
Исторические источники:
Procès-verbaux de la Commune de 1871 / Éd. G. Bourgin, G. Henriot. P., 1924-1945. Vol. 1-2. P., 2002;
Протоколы заседаний Парижской коммуны 1871 г. М., 1959-1960. Т. 1-2;
Первый Интернационал и Парижская коммуна. Документы и материалы. М., 1972;
Молок А.И. Хрестоматия по истории Парижской коммуны. М., 1976.
Дополнительная литература:
Керженцев П.М. История Парижской коммуны. 1871. 2-е изд. М., 1959; Парижская коммуна 1871 г. М., 1961. Т. 1–2; Лукин Н.М. Избр. труды. М., 1962. Т. 2; Парижская коммуна 1871 г. М., 1964; Книжник И.С. Русские деятельницы Первого Интернационала и Парижской коммуны. М.; Л., 1964; Soria G. Grande histoire de la Commune. P., 1970–1971. Vol. 1–5; Итенберг Б.С. Россия и Парижская коммуна. М., 1971; История Парижской коммуны 1871 г. М., 1971; Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В.И. О Парижской коммуне. М., 1971;