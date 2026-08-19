ПАРИЖСКАЯ КОММУНА 1871

ПАРИЖСКАЯ КОММУНА 1871 - название революционного восстания 18 марта и правительства в Париже , существовавшего с 18 марта по 28 мая.

Под влия­ни­ем по­ра­же­ний французской ар­мии во фран­ко-прус­ской вой­не 1870-1871 годов в Па­ри­же на­ча­лись ре­во­люционные вы­сту­п­ле­ния. 4.9.1870 года по­сле по­лу­че­ния из­вес­тия о пле­не­нии На­по­ле­о­на III бы­ло объ­яв­ле­но о вос­ста­нов­ле­нии во Фран­ции рес­пуб­ли­ки (смотреть Тре­тья рес­пуб­ли­ка) и сфор­ми­ро­ва­но «пра­ви­тель­ст­во национальной обо­ро­ны». К 19.9.1870 году Па­риж был ок­ру­жён прусскими вой­ска­ми. В го­ро­де не хва­та­ло сы­рья, то­п­ли­ва, про­цве­тал «чёр­ный ры­нок». Ка­пи­ту­лянт­ская по­ли­ти­ка пра­ви­тель­ст­ва вы­зы­ва­ла воз­му­ще­ние па­ри­жан. 31.10.1870 года и 22.1.1871 года они без­ус­пеш­но под­ни­ма­ли вос­ста­ния с це­лью свер­же­ния пра­ви­тель­ст­ва. 28.1.1871 года ме­ж­ду Фран­ци­ей и Прус­си­ей бы­ло за­клю­че­но пе­ре­ми­рие. Сфор­ми­ро­ван­ное в фев­ра­ле но­вое пра­ви­тель­ст­во А. Тье­ра при­няло тя­жё­лые для Фран­ции ус­ло­вия, под­пи­сав 26 февраля Вер­саль­ский пре­ли­ми­нар­ный до­го­вор о ми­ре, что при­ве­ло к даль­ней­ше­му обо­ст­ре­нию об­ста­нов­ки в го­ро­де. Ве­ду­щую роль в по­сле­дую­щем раз­ви­тии со­бы­тий сыг­ра­ли от­ря­ды На­цио­наль­ной гвар­дии (НГ) - гражданского опол­че­ния, при­ни­мав­ше­го ак­тив­ное уча­стие в обо­ро­не Па­ри­жа (60 тысяч человек, 227 артиллерийских ору­дий; к маю - 170 тысяч человек). Для борь­бы с ка­пи­ту­лянт­ской по­ли­ти­кой пра­ви­тель­ст­ва 15.3.1871 года бы­ла соз­да­на Рес­пуб­ли­кан­ская фе­де­ра­ция НГ во гла­ве с ЦК НГ. По­пыт­ка пра­ви­тель­ст­ва Тье­ра ра­зо­ру­жить НГ и аре­сто­вать чле­нов ЦК, пред­при­ня­тая в ночь на 18 мар­та, про­ва­ли­лась. Тьер и его ка­би­нет бе­жа­ли в Вер­саль (от­сю­да название «вер­саль­цы»), над Ра­ту­шей Па­ри­жа бы­ло под­ня­то крас­ное зна­мя. Временным ор­га­ном вла­сти в Па­ри­же стал ЦК НГ, ко­торый за­нял­ся на­ве­де­ни­ем по­ряд­ка в го­ро­де, осу­щест­вле­ни­ем мер в под­держ­ку бед­ных сло­ёв на­се­ле­ния и под­го­тов­кой вы­бо­ров в Со­вет ком­му­ны - ор­ган городского са­мо­управ­ле­ния. В 20-х чис­лах мар­та под влия­ни­ем вос­ста­ния в Па­ри­же ре­во­люционной ком­му­ны бы­ли про­воз­гла­ше­ны в ря­де других го­ро­дов Фран­ции (Лио­не, Мар­се­ле, Ту­лу­зе и других; про­су­ще­ст­во­ва­ли по 2-3 дня, мар­сель­ская ком­му­на - 10 дней).

По ре­зуль­та­там вы­бо­ров 26 мар­та, в ко­то­рых при­ня­ли уча­стие 229 тысяч из 485 тысяч за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ных из­би­ра­те­лей (многие жи­те­ли со­сто­ятельных квар­та­лов Па­ри­жа пе­ре­бра­лись к это­му вре­мени в Вер­саль), бы­ла сфор­ми­ро­ва­на Парижская коммуна, со­сто­яв­шая из 86 человек (офи­ци­аль­но про­воз­гла­ше­на 28 мар­та; со 2-й половины ап­ре­ля - 81 человек). Сре­ди них: Э.М. Вай­ян, Ж. Вал­лес, О.Ж.М. Вер­мо­рель, Л.Ш. Де­лек­люз, Л.О. Блан­ки (из­бран за­оч­но, на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии). В ре­зуль­та­те вы­хо­да из Парижской коммуны ря­да кон­сер­ва­то­ров и сто­рон­ни­ков Л. Гам­бет­ты по­тре­бо­ва­лось про­ве­де­ние до­пол­нительных вы­бо­ров (со­стоя­лись 16 ап­ре­ля). На них бы­ли из­бра­ны 16 но­вых чле­нов (в том числе Г. Кур­бе, Ш. Лон­ге, Э. По­тье). Ак­тив­ное уча­стие в борь­бе за Парижскую коммуну и в её дея­тель­но­сти при­ни­ма­ли так­же П.Л. Лав­ров, Я. Дом­бров­ский, Ж.Б. Кле­ман, Э.Ж. Да­лу и другие.

В ор­га­ни­за­ци­он­ном от­но­ше­нии Парижская коммуна со­стоя­ла (с 29 мар­та) из 9 специальных ко­мис­сий (во­ен­ная; про­до­воль­ст­вен­ная; фи­нан­со­вая; юс­ти­ции; об­щественной безо­пас­но­сти; тру­да, промышленности и об­ме­на; об­щественных служб; внеш­них сно­ше­ний; про­све­ще­ния) и Ис­пол­нительной ко­мис­сии для об­ще­го ру­ко­во­дства (вклю­ча­ла 9 де­ле­га­тов - ру­ко­во­ди­те­лей отдельных ко­мис­сий). Ис­пол­нительная ко­мис­сия бы­ла за­ме­не­на 1 мая Комитетом об­щественного спа­се­ния в со­ста­ве 5 человек с ши­ро­ки­ми пол­но­мо­чия­ми в от­но­ше­нии отдельных ко­мис­сий.

Про­грамм­ным до­ку­мен­том Парижской коммуны счи­та­ет­ся «Дек­ла­ра­ция к французскому на­ро­ду», опуб­ли­ко­ван­ная 20 ап­ре­ля. Па­ри­руя об­ви­не­ния в том, что Па­риж «хо­чет на­вя­зать свою во­лю или своё гла­вен­ст­во всей ос­таль­ной на­ции», Парижская коммуна объ­яв­ля­ла сво­ей це­лью соз­да­ние во Фран­ции рес­пуб­ли­кан­ской фе­де­ра­ции ком­мун. Их гра­ж­да­нам пре­дос­тав­ля­лись лич­ные сво­бо­ды, сво­бо­ды со­вес­ти и тру­да, пра­во вы­бо­ра чи­нов­ни­ков всех ка­те­го­рий, воз­мож­ность по­сто­ян­но­го уча­стия в де­лах ком­му­ны (в том числе в обес­пе­че­нии городской обо­ро­ны). Парижская коммуна про­ве­ла се­рию глу­бо­ких ре­форм, часть ко­то­рых но­си­ла ре­во­люционный ха­рак­тер. По­сто­ян­ная ар­мия бы­ла за­ме­не­на НГ (дек­рет от 29 мар­та), Цер­ковь от­де­ле­на от го­су­дар­ст­ва (2 апреля), вве­де­на вы­бор­ность и сме­няе­мость государственных слу­жа­щих, в том числе су­дей (13 апреля), во ис­пол­не­ние обе­ща­ния ли­кви­ди­ро­вать при­ви­ле­гии и льго­ты максимальный раз­мер их жа­ло­ва­нья ус­та­нов­лен в раз­ме­ре за­ра­бот­ной пла­ты вы­со­ко­ква­ли­фи­ци­рованного ра­бо­че­го (6 тысяч франков в год; дек­рет от 1 апреля). На­ря­ду с ре­ше­ни­ем те­ку­щих про­блем жиз­ни па­ри­жан (час­тич­ное ан­ну­ли­ро­ва­ние за­дол­жен­но­сти по кварт­пла­те и от­ме­на взно­сов по ней, рас­сроч­ка по­га­ше­ния ком­мерч. век­се­лей, без­воз­мезд­ное воз­вра­ще­ние за­ло­жен­ных ве­щей на сум­му до 20 франков (дек­ре­ты от 29 мар­та, 17 апреля, 6 мая)), П. к. при­ня­ла ряд мер в об­лас­ти со­ци­аль­но- эко­но­мической по­ли­ти­ки. Был вве­дён за­прет на про­из­воль­ные штра­фы и вы­че­ты из за­ра­бот­ной пла­ты ра­бо­чих (27 апреля), от­ме­нён ноч­ной труд в пе­кар­нях (20 апреля), вве­де­но рав­ное жа­ло­ва­нье учи­те­лям - муж­чи­нам и жен­щи­нам (20 мая), ус­та­нов­ле­ны пен­сии вдо­вам и де­тям уби­тых нац. гвар­дей­цев (8, 10 апреля). Дек­рет от 16 апреля пре­ду­смат­ри­вал пе­ре­да­чу бро­шен­ных хо­зяе­ва­ми за­во­дов коо­пе­ра­тив­ным ас­со­циа­ци­ям ра­бо­чих (пол­но­стью не реа­ли­зо­ван). Про­ве­дён ряд ре­форм в сфе­ре куль­ту­ры (пе­ре­да­ча те­ат­ров в ру­ки ас­со­циа­ций ар­ти­стов, слу­жа­щих и ра­бо­чих), об­ра­зо­ва­ния (соз­да­ние свет­ских и бес­плат­ных школ), осу­ще­ст­в­лён воз­врат к ка­лен­да­рю вре­мён Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века. Сим­во­лом от­ка­за от ми­ли­та­риз­ма и за­хват­нических войн стал снос 16 мая Ван­дом­ской ко­лон­ны (дек­рет от 12 апреля).

В Парижской коммуне бы­ли пред­став­ле­ны различные по­ли­тические груп­пи­ров­ки, объ­е­ди­няв­шие­ся во­круг двух основных фрак­ций: «боль­шин­ст­ва» (не­оя­ко­бин­цы, блан­ки­сты) и «мень­шин­ст­ва» (главным образом пру­до­ни­сты). Раз­но­гла­сия ме­ж­ду ни­ми ка­са­лись как во­про­са о функ­ци­ях Парижской коммуны (городской со­вет Па­ри­жа или ре­во­люционное пра­ви­тель­ст­во всей Фран­ции), так и кон­крет­ных дей­ст­вий по ор­га­ни­за­ции управ­ле­ния, борь­бе с про­па­ган­дой и под­рыв­ной дея­тель­но­стью вер­саль­цев и другие. «Мень­шин­ст­во» от­кры­то вы­сту­пи­ло про­тив «боль­шин­ст­ва» 15 мая, опуб­ли­ко­вав дек­ла­ра­цию с осу­ж­де­ни­ем дей­ст­вий Комитета об­щественного спа­се­ния как «ор­га­на дик­та­тор­ской вла­сти, узур­пи­рую­ще­го на­род­ный су­ве­ре­ни­тет», что на­нес­ло ав­то­ри­те­ту Парижской коммуны серь­ёз­ный ущерб.

По­ми­мо раз­но­род­но­сти со­ста­ва Парижской коммуны, её ос­лаб­ле­нию спо­соб­ст­во­ва­ли ре­ше­ния в сфе­ре фи­нан­со­вой и во­енной по­ли­ти­ки. Под влия­ни­ем пру­до­ни­стов Парижская коммуна не пред­при­ня­ла ни­ка­ких дей­ст­вий по ус­та­нов­ле­нию кон­тро­ля над Французским бан­ком (объ­ём хра­нив­ших­ся цен­но­стей в нём со­став­лял 3 миллиарда франков), ко­то­рый про­дол­жал кре­ди­то­вать вер­саль­ское пра­ви­тель­ст­во (в раз­ме­ре 267 миллионов франков в от­ли­чие от 15 миллионов франков, вы­дан­ных Парижской коммуне). Имея во­енное пре­вос­ход­ст­во над пра­ви­тельственными вой­ска­ми, во 2-й половине мар­та Парижская коммуна от­ка­за­лась от на­сту­п­ле­ния, пред­при­ня­тый же 3-4 апреля по­ход на Вер­саль был пло­хо под­го­тов­лен. Во­енный де­ле­гат (ми­нистр) Парижской коммуны Г.П. Клю­зе­ре не су­мел обес­пе­чить эф­фек­тив­ное ру­ко­во­дство воо­руженными си­ла­ми, на­ла­дить сис­те­му снаб­же­ния и ро­та­ции час­тей. При­шед­шим ему на сме­ну Л. Рос­се­лю и Де­лек­лю­зу не уда­лось ис­пра­вить си­туа­цию. Пра­ви­тельственные вой­ска, на­про­тив, уси­ли­ва­лись за счёт сол­дат, дос­роч­но от­пу­щен­ных из германского пле­на, ору­жия и бо­е­при­па­сов, пе­ре­дан­ных нем­ца­ми. Па­риж фак­ти­че­ски был от­ре­зан от ос­таль­ной Фран­ции и взят в оса­ду. В кон­це ап­ре­ля - на­ча­ле мая ар­мия вер­саль­цев под ко­мандованием мар­ша­ла П. Мак-Ма­го­на всё бли­же под­хо­ди­ла к го­ро­ду: 26 апреля па­ла деревня Му­ли­но, 9 мая - форт Ис­си. При не­бре­же­нии ру­ко­во­дства Парижской коммуны в Па­ри­же ак­тив­но ра­бо­та­ли аген­ты вер­саль­цев. По­сле от­ка­за ком­му­на­ров от ка­пи­ту­ля­ции, пред­ло­жен­ной Тье­ром 8 мая, пра­ви­тельственные вой­ска про­дол­жи­ли на­сту­п­ле­ние и 21 мая во­шли в Па­риж. В пе­ри­од так называемой кро­ва­вой не­де­ли (21-28 мая) обе сто­ро­ны про­яв­ля­ли жес­то­кость. В от­вет на дей­ст­вия вер­саль­ских войск, в ре­зуль­та­те ко­то­рых, по различным дан­ным, по­гиб­ли от 6 до 30 тысяч человек, ком­му­на­ры при­ве­ли в дей­ст­вие Дек­рет о за­лож­ни­ках, при­ня­тый 5 апреля и вы­зы­вав­ший серь­ёз­ные раз­но­гла­сия внут­ри ру­ко­во­дства Парижской коммуны. По не­му бы­ли каз­не­ны свыше 45 человек (в т.ом числе ар­хи­епи­скоп Па­риж­ский). В ре­зуль­та­те бо­ёв зна­чи­тель­но по­стра­да­ли об­щественные зда­ния (дво­рец Тю­иль­ри, Ра­ту­ша , Дво­рец пра­во­су­дия и другие), куль­тур­ные цен­но­сти, сго­рел ряд па­риж­ских ар­хи­вов. Об­щее чи­сло каз­нён­ных, со­слан­ных на ка­тор­гу, за­клю­чён­ных в тюрь­мы, вы­нуж­ден­ных эми­гри­ро­вать из Фран­ции со­ста­ви­ло до 100 тысяч человек.

В мар­кси­ст­ской ис­то­рио­гра­фии Парижская коммуна рас­смат­ри­ва­ет­ся как со­бы­тие все­мир­но-ис­то­рического зна­че­ния, как пер­вая про­ле­тар­ская ре­во­лю­ция, пер­вый опыт дик­та­ту­ры про­ле­та­риа­та, от­кры­ваю­щие но­вый этап все­мир­ной ис­то­рии борь­бы клас­сов, ко­то­рый за­вер­шил­ся Ок­тябрь­ской ре­во­лю­ци­ей 1917 года. Пред­ста­ви­те­ли других на­прав­ле­ний ис­то­рической нау­ки, от­ме­чая зна­чи­мость Парижской коммуны, не счи­та­ют её ру­беж­ным со­бы­ти­ем в ис­то­рии. Они под­чёр­ки­ва­ют, что ито­ги дея­тель­но­сти Парижской коммуны не­од­но­знач­ны. На­ме­тив це­лый ряд про­грес­сив­ных ре­форм в различных сфе­рах об­щественной жиз­ни, она не име­ла ни вре­ме­ни, ни ре­сур­сов для их реа­ли­за­ции. Парижская коммуна ос­та­ви­ла глу­бо­кий след в ис­то­рии Фран­ции и Ев­ро­пы. Пра­вя­щие кру­ги ев­ропейских стран, на­пу­ган­ные Парижской коммуной, стре­ми­лись не до­пус­тить её по­вто­ре­ния. В этих це­лях они по­шли в даль­ней­шем на оп­ре­де­лён­ные ус­туп­ки тру­дя­щим­ся в со­ци­аль­ной и эко­но­мической сфе­ре.

Исторические ис­точники:

Procès-verbaux de la Commune de 1871 / Éd. G. Bourgin, G. Henriot. P., 1924-1945. Vol. 1-2. P., 2002;

Про­то­ко­лы за­се­да­ний Па­риж­ской ком­му­ны 1871 г. М., 1959-1960. Т. 1-2;

Пер­вый Ин­тер­на­цио­нал и Па­риж­ская ком­му­на. До­ку­мен­ты и ма­те­риа­лы. М., 1972;

Мо­лок А.И. Хре­сто­ма­тия по ис­то­рии Па­риж­ской ком­му­ны. М., 1976.

Дополнительная литература:

Кер­жен­цев П.М. Ис­то­рия Па­риж­ской ком­му­ны. 1871. 2-е изд. М., 1959; Па­риж­ская ком­му­на 1871 г. М., 1961. Т. 1–2; Лу­кин Н.М. Избр. тру­ды. М., 1962. Т. 2; Па­риж­ская ком­му­на 1871 г. М., 1964; Книж­ник И.С. Рус­ские дея­тель­ни­цы Пер­во­го Ин­тер­на­цио­на­ла и Па­риж­ской ком­му­ны. М.; Л., 1964; Soria G. Grande histoire de la Commune. P., 1970–1971. Vol. 1–5; Итен­берг Б.С. Рос­сия и Па­риж­ская ком­му­на. М., 1971; Ис­то­рия Па­риж­ской ком­му­ны 1871 г. М., 1971; Маркс К., Эн­гельс Ф., Ле­нин В.И. О Па­риж­ской ком­му­не. М., 1971;

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