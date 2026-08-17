ПАРИС ГАСТОН
ПАРИС ГАСТОН - французский филолог-медиевист, основоположник романской филологии, член Академии надписей и изящной словесности (1876), Французской академии (1896).
Сын историка литературы П. Париса. В 1856-1857 годы учился в Боннском университете (ученик Ф. Дица); в 1857-1858 годы - в Гёттингенском университете; окончил парижскую Школу хартий (1862). Профессор Практической школы высших исследований (1869); директор Коллеж де Франс (1895). Диссертация Париса «Поэтическая история Карла Великого» («Histoire po ́etique de Charlemagne», 1865 год) - одно из первых исследований средне-векового эпоса. Осуществлённое Парисом в 1872 году издание «Жития Святого Алексия» («La vie de Saint Alexis») заложило основы научного издания средневековых текстов. В 1872 году cовместно с П. Мейером основал крупнейший в Европе журнал романской филологии «Romania». В многочисленных трудах по средневековой литературе, опираясь на традиции романтической филологии, развивал метод культурно-исторической школы: «Поэзия Средневековья» («La poésie du Moyen Âge», vol. 1-2, 1885-1895 годы), «Французская средневековая литература. XI-XIV века» («La litt ́erature franç aise au Moyen ̂Age. XI-XIV si ̀ecle», 1888 год), «Поэмы и легенды Средневековья» («Po ̀emes et légendes du Moyen Âge», 1899 год), «Франсуа Вийон» («François Villon», 1901 год) и другие. Командор ордена Почётного легиона (1895).