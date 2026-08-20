ПАРИС (др.-греч. Πάρις, лат. Paris)

В древнегреческой мифологии сын царя Трои Приама и Гекубы, виновник Троянской войны.

Париса в античной традиции также именуют Александром: это обычное его имя у Гомера. И Софокл, и Еврипид выводят его под именем Александра (Alexandros) в одноименных трагедиях, которые до нас не дошли, Александром (Alexander) называет его и Квинт Энний. Объяснение, откуда пошло это имя, приводит Аполлодор в контексте рассказа о рождении и детстве Париса. Гекубе перед рождением второго сына (первым был Гектор) приснилось, что она родила пылающий факел, от которого сгорел весь город (мотив, который восходит к Пиндару, см.: fr. 521). Согласно толкователям, это означало, что ребенок, которого ждала Гекуба, станет причиной гибели Трои. После появления сына на свет Приам велел оставить новорожденного на горе Иде на растерзание диким зверям, но ребенок выжил и был воспитан пастухом, который назвал его Парисом, а Александром его прозвали за то, что подросший юноша храбро отбивал пиратские набеги и защищал стада овец (Apollod., III, 12, 5).

Ко времени, когда Парис паc стада на склонах Иды, относится его союз с нимфой Эноной и т.н. суд Париса. В киклической поэме «Киприи», известной нам по краткому эксцерпту Прокла, рассказывается история «суда Париса», которая часто упоминается в последующей литературе. Эрида, богиня раздора, сумела разжечь ссору между Герой, Афиной и Афродитой; судьей в этом споре был назначен Парис. Богини были доставлены к Парису посланцем богов Гермесом; прельщенный посулами Афродиты, Парис выбирает ее прекраснейшей из богинь. Этот сюжет упомянут и в «Илиаде» (XXIV, 27-30) в пассаже, подлинность которого некоторые современные ученые отвергают, следуя за мнением Аристарха Самофракийского (ок. 216-144 гг. до н.э.), на том основании, что в поэмах больше нигде об этом не упоминается, однако другие настаивают, что этот сюжет был известен Гомеру, но поэт избегает говорить о нем подробно, так как он не вполне соответствует характеру героического эпоса.

Еще ранее Парису стало известно, что он принадлежит к царской семье: во время спортивных состязаний в Трое, в которых участвовал Парис, его узнала сестра Кассандра, обладающая пророческим даром, и родители с радостью приняли потерянного и оплаканного ими сына (Hyg. Fab., 91). Затем он отправился в Грецию и, оказавшись в Спарте, в отсутствие царя Менелая похитил его жену Елену и сокровища царя. Об этом похищении, которое стало причиной Троянской войны, несколько раз упоминает уже Гомер. Исследователи предполагают, что на ранних этапах развития мифа, именно Парис (а не Гектор) был главным героем-воином с троянской стороны. В некоторых эпизодах «Илиады» он вполне успешен в сражении (например, XIII, 660-720), именно он (с помощью Аполлона) убивает Ахилла (XX, 359-360; см. также: Eur. Andr., 655; Verg. Aen., VI, 56-58). Однако, по существу, активного участия в войне он не принимает и в этом отношении, безусловно, уступает Гектору, который неоднократно упрекает Париса в малодушии и побуждает сражаться (Il., III, 38-57; VI, 325-331; XIII, 768-773). Парис терпит поражение в единоборстве с Менелаем и спасает свою жизнь только благодаря вмешательству Афродиты (III, 313-382), а затем утешается любовью Елены (III, 383-447). Согласно самой распространенной версии мифа, Парис погиб от отравленной стрелы Филоктета (Apollod. Epit., V, 8).

В искусстве представлены различные сюжеты преданий о Парисе, самый популярный из них «суд Париса», он засвидетельствован в античном искусстве уже с VII в. до н.э.

Иллюстации :

1. Любовь Париса и Елены. Картина Ж.-Л. Давида. 1788. Париж, Лувр;

2. Парис с яблоком. Скульптура Г. В. Биссена. 1830-1840. Мюнхен, Глиптотека.

Автор статьи: О.В. Кулишова