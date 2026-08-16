Пáрики

Пáрики ( греч. πάροιϰοι, букв. —«присельники», «пришлые поселенцы») — категория зависимых наследственных держателей земли феодала-­землевладельца, императора или казны в Византии в X–XV вв. В эллинистических государствах и римских провинциях термин П. пришел на смену термину метеки для обозначения лично свободных иностранцев, проживавших на территории полиса. До X в. термин встречается очень редко: в Новом Завете он обозначает временного жителя или иностранца, метафорически — человека, недостойного Царства Божьего; в Кодексе Юстиниана П. — жители, переехавшие в другой регион. Также П. называли крестьян, получивших землю от землевладельца при условии выплаты части урожая (большинство сельского населения тогда составляли свободные крестьяне-­общинники), преимущественно поселенцев на церковных землях. Начиная с середины X в. П. упоминаются все чаще и постепенно вытесняют независимых крестьян. П. вели самостоятельное хозяйство на арендованной земле, выплачивали денежную и натуральную ренту арендодателю, государственный налог в казну. Натуральная рента в основном состояла из хлеба, вина, домашней птицы. П. оставались лично свободными, но были зависимы в финансовом и экономическом отношении. После 30 лет проживания на участке крестьянин считался прикрепленным к земле, не мог ее покинуть, но и не мог быть изгнан господином. В XI в. статус П. становится наследственным. Императоры Македонской династии принимали законодательные меры по сохранению свободного общинного землевладения, но число П. продолжало неуклонно расти. В XIII–XIV вв. они становятся преобладающей категорией сельского населения. Положение П. со временем менялось. Так, в XIV в. землевладельцам было запрещено принимать чужих земледельцев, их следовало возвращать на прежнее место. В XV в. П. сближаются с крепостными крестьянами, допускается их продажа без земли.

Лит. : Сметанин В. О статусе некоторых категорий париков в поздней Византии // Византийский временник. Т. 33(58). М., 1972. С. 7–12; Laiou-­Thomadakis A. E. Peasant Society in the Late Byzantine Empire: A Social and Demographic Study. Princeton (N.J.), 1977; Гийу А. Византийская цивилизация. Екатеринбург, 2005. С. 266–271. А. В. Кузнецов .