Пари́жский ми́рный догово́р 1856

Пари́жский ми́рный догово́р 1856 — договор, завершивший Крымскую (Восточную) вой­ну 1853–1856 . Подписан 18[30] марта в Париже представителями России, Франции, Велико­британии, Сардинского королевства, Османской империи, Австрии и Пруссии. По условиям договора, занятые вой­сками России и союзников города и территории взаимно возвращались, европейские державы гарантировали целостность и независимость Османской империи, Россия теряла исключительные права покровительства над православными народами Турции — защита христиан, как и гарантии автономии Дунайских княжеств и Сербии становились общей обязанностью концерта держав. Судоходство по Дунаю провозглашалось свободным для всех наций, для его обеспечения и развития учреждались международные комиссии. Наиболее существенными условиями для России были уступка части Южной Бессарабии (в пользу Молдавии), что лишало ее устья Дуная, а также статьи о нейтрализации Черного моря. Последние под­разумевали запрет для прибрежных держав держать там военный флот и арсеналы. Трактат сопровождался тремя конвенциями: первой подтверждалась Лондонская конвенция о Проливах 1841 о закрытии их для военных судов, вторая определяла численность легких военных судов России и Османской империи для нужд сторожевой службы на Черном море, третья — обязывала Россию не возводить военные укрепления на Аландских о-вах. Заключение П. д. знаменовало глубокую трансформацию европейской системы международных отношений, сложившуюся в ходе Венского конгресса 1814–1815 . Российская империя добилась пересмотра наиболее существенных для себя условий о запрете держать военно-­морской флот и укрепления на Черном море в результате дипломатического маневра А. М. Горчакова в 1870, что было закреплено в рамках Лондонской конференции 1871.

Ист. : Парижский трактат. Париж, 18/30 марта 1856 г. // Сборник договоров России с другими государствами. 1856–1917. М., 1952.

Лит .: Ponting C. The Crimean War. London, 2004; Маринин О. В. Дипломатическая деятельность России на завершающем этапе Крымской вой­ны. Парижский мирный конгресс 1856 г. М., 2009. А. Б. Ларин.