Пари́жские соглаше́ния 1954

Пари́жские соглаше́ния 1954 — союзные договоры между западными державами и ФРГ. Необходимость соглашения возникла после отказа Франции ратифицировать Парижский договор 1952 о создании военного блока Франции, ФРГ, Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга (Европейского оборонительного сообщества, ЕОС), что сделало невозможным вступление в силу «Общего договора» 1952 . Проект П. с. был выработан на конференции 9 государств (ФРГ, США, Франция, Великобритания, Италия, Канада, Бельгия, Нидерланды и Люксембург) в Лондоне 28 сентября — 3 октября 1954 и был несколько видоизмененной версией положений Общего договора 1952. П. с. были подписаны 23 октября 1954 государственным секретарем США Дж. Ф. Даллесом , министром иностранных дел Великобритании Э. Иденом , премьер-­министром Франции П. Мендес-­Франсом и федеральным канцлером ФРГ К. Аденауэром . Основные положения П. с. включали протокол об окончании оккупационного режима ФРГ и приложения к нему, которые регулировали права и обязанности иностранных военных на территории ФРГ, статус Западного Берлина, отношения трех держав-­победительниц с ФРГ, а также протоколы об изменении Брюссельского пакта 17 марта 1948 и о создании в рамках НАТО Западноевропейского союза (ЗЕС). Была подписана также резолюция о присо­единении ФРГ к НАТО. П. с. предоставили ФРГ суверенитет и разрешили создание национальной армии, но без права на размещение и производство ядерного оружия. П. с. являлись нарушением решений Потсдамской конференции 1945 в части легализации вооружения ФРГ, поэтому СССР безуспешно предпринял ряд попыток сорвать их ратификацию. П. с. ратифицированы всеми четырьмя странами в марте-­апреле 1955 и вступили в силу 5 мая 1955. Соглашения обострили ситуацию в Европе, стали одними из знаковых событий периода холодной вой­ны . 7 мая 1955 СССР денонсировал советско-­британский договор 1942 и советско-­французский договор 1944, как противоречащие положениям П. с. Реакцией на вступление ФРГ в НАТО стало подписание Варшавского договора 1955 , что завершило формирование биполярной структуры послевоенных международных отношений.

Лит. : Documents agreed on by Confe­rence of Ministers held in Paris, October 20–23, 1954. London, 1954; NATO Strategy Documents 1949–1969. Brussels, 1998; Trachtenberg M. A. Constructed Peace: The Making of the European Settlement, 1945–1963. Princeton (N. J.), 1999; Холодная вой­на 1945–1963 гг. Историческая ретроспектива / Отв. ред. Н. И. Егорова, А. О. Чубарьян. М., 2003; Новик Ф. И. В ловушке холодной вой­ны (Советская политика в отношении Германии, 1953–1958). М., 2014. Л. А. Садова.