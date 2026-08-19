Пари́жская комму́на 1871

Пари́жская комму́на 1871 — револю­ционный орган городского само­управления Парижа, существовавший с 18 марта по 28 мая 1871.

П. к. возникла в результате народного восстания в столице Франции против правительства А. Тьера , подписавшего 26 февраля 1871 на унизительных условиях прелиминарный мирный договор с Германией, завершивший Франко-германскую вой­ну 1870–1871 . Революционный взрыв был ускорен попытками правительства и Национального собрания, где преобладали монархисты, разоружить патриотично настроенную Национальную гвардию (60 тыс. человек, 227 орудий), защищавшую Париж во время осады его пруссаками, отменить отсрочки от уплаты векселей и квартирных недоимок, а также ввести в столице осадное положение с вытекающими из этого ограничениями свобод. Особое возмущение парижан вызвали слухи о намерении Национального собрания и правительства Тьера перенести столицу из Парижа в Версаль, куда 18 марта бежали депутаты и министры после неудачной попытки арестовать руководство Национальной гвардии (отсюда название «версальцы»). В тот же день, 18 марта, в Париже вспыхнуло восстание. Власть в столице перешла к Центральному комитету Национальной гвардии. Над Ратушей Парижа было поднято красное знамя. 26 марта в Париже состоялись выборы в Коммуну, в которых приняли участие 229 тыс. избирателей из 485 тыс. зарегистрированных в столице (многие избиратели из числа состоятельных горожан покинули город, опасаясь начавшихся еще в октябре-­ноябре 1870 беспорядков). В состав П. к. вошли 86 человек (служащие, врачи, журналисты, рабочие). Среди наиболее видных ее членов — Э. М. Вайян, Ж. Валлес, Л. Ж. М. Верморель, Л. Ш. Делеклюз. В подавляющем большинстве это были сторонники О. Бланки и П.-Ж. Прудона . Членом П. к. заочно был избран и сам Бланки, находившийся в то время в заключении. В конце марта по примеру Парижа революционные коммуны были провозглашены в Лионе, Марселе, Тулузе и некоторых других городах Франции, но они продержались всего несколько дней. П. к. сформировала девять исполнительных комиссий: Военная комиссия, Финансовая, Комиссия по делам общественной безопасности, Комиссия по иностранным делам, Комиссия по делам юстиции, Комиссия по трудовым вопросам и торговле, Комиссия по вопросам образования, Продовольственная комиссия, Комиссия по общественным услугам. 16 апреля после выхода из П. к. 16‑ти консервативно настроенных членов состоялись дополнительные выборы, в результате которых состав Коммуны существенно радикализировался. В ней были представлены революционные демократы («неоякобинцы»), бланкисты, социалисты-­прудонисты, марксисты, анархисты, последователи М. А. Бакунина , беспартийные демократы. В П. к. вошли три десятка членов Интернационала 1‑го . По итогам апрельских довыборов социальный состав П. к. выглядел следующим образом: 31 рабочий, 28 представителей интеллектуального сообщества (журналисты, врачи, педагоги и т. д.), 18 служащих, 2 офицера, 2 коммерсанта. Неоднородный в социально-­политическом отношении состав П. к. изначально определил свой­ственные ей внутренние противоречия, как по программным установкам, так и по вопросам стратегии и тактики. В результате нараставшего партийного размежевания в Коммуне сформировались две соперничающие фракции — якобинско-­бланкистская и прудонистско-­бакунинская. Первая склонялась к революционной диктатуре и террору; вторая отстаивала демократические принципы и легальные методы управления. В результате острой межпартийной борьбы умеренное меньшинство в П. к. (22 человека) 16 мая заявило о прекращении участия в ее заседаниях и переходе на работу в районы. Внутренние противоречия нашли отражение в программе П. к., отличавшейся непоследовательностью. Тем не менее, путем компромиссов удалось согласовать несколько основных принципов — демократическая республика, уважение частной собственности, децентрализация государственного управления через широкую автономию общин (коммун), замена регулярной армии народным ополчением (милицией), роспуск полиции, выборность, сменяемость и отчетность чиновников, отделение церкви от государства, обязательное светское начальное образование, справедливая организация труда и т. д. Среди конкретных мер, которые успела принять П. к. в защиту малоимущих, — списание задолженности по квартирной плате, безвозмездное возвращение из ломбардов заложенных вещей, рассрочка на три года по коммерческим кредитам, ограничение ночного труда, введение минимума заработной платы. Приняв решение о сносе Вандомской колонны как символа бонапартизма и милитаризма, П. к., испытывавшая острую нехватку денежных средств, не осмелилась конфисковать (национализировать) огромные (до 3 млрд франков) резервы Французского банка. Этому воспротивились сторонники «священного права» частной собственности. Другой ошибкой П. к. стала ее пассивно-­оборонительная тактика перед лицом правительства Тьера, укрывшегося в Версале. Имея первоначальное военное преимущество перед «версальцами», П. к. дала возможность Тьеру договориться с О. фон Бисмарком и германским военным командованием об освобождении 60 тыс. французских военнопленных, составивших основу спешно формировавшейся «Версальской армии» во главе с маршалом П. Мак-­Магоном . К двадцатым числам мая численность этой армии была доведена до 130 тыс. человек. Командование германских оккупационных вой­ск, контролировавших северные предместья французской столицы, согласилось пропустить армию Мак-­Магона к городским окраинам и позволить ей взять Париж в плотное кольцо окружения. 21 мая началась карательная операция по «зачистке» столицы Франции. Кровопролитные уличные бои с применением артиллерии продолжались в течение семи дней (21–28 мая), получив название «Кровавой недели». Обе стороны проявляли при этом крайнюю жестокость. П. к. в это время привела в действие принятый еще 5 апреля в обстановке острых разногласий Декрет о заложниках, по которому за неделю было расстреляно 47 человек (по другим данным — до 100 человек), среди которых — Ж. Дарбуа, архиепископ Парижский. В ходе ожесточенных уличных боев серьезно пострадали многие исторические здания в центре Парижа — Тюильри, Пале-­Рояль, Ратуша, Дворец правосудия, Библиотека Лувра, Дворец Почетного легиона и др. За семь дней боев погибли до 7500 коммунаров. Последним их оплотом стало кладбище Пер-­Лашез, у стены которого версальцами были проведены показательные расстрелы. Общее число казненных участников П. к. составило примерно 1500 человек. Потери в рядах карательной армии Мак-­Магона — 1000 убитых и 6500 раненых. В общей сложности число убитых и раненых за 72 дня существования П. к. по разным оценкам колеблется от 20 до 30 тыс. Более 46 тыс. участников П. к. были привлечены к суду, 10 137 из них были признаны виновными (95 приговорены к смертной казни). 4586 коммунаров были отправлены на каторжные работы в Новую Каледонию и в другие заморские владения Франции. До 6 тыс. человек подлежали высылке из Франции в соседние страны. С конца 1870‑х осужденные и депортированные по делу П. к. постепенно были амнистированы. 29 ноября 2016 Национальное собрание Франции приняло резолюцию о реабилитации всех жертв репрессий периода П. к.

Ист. : Протоколы заседаний Парижской коммуны. В 2 т. М., 1959–1960; Первый Интернационал и Парижская коммуна. Документы и материалы. М., 1972; Procès-verbaux de la Commune de 1871. 2 vols. Paris, 2002.

Лит. : Желубовская Э. А. Крушение Второй империи и возникновение Третьей республики во Франции М., 1956; Soria G. Grande histoire de la Commune. 5 vols. Paris, 1970–1971; Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В. И. О Парижской коммуне / Сост. К. Н. Сванидзе. М., 1971; Парижская Коммуна 1871 г. / Под ред. Э. А. Желубовской, А. З. Манфреда, А. И. Молока, Ф. В. Потемкина. М., 1961; Dinesen W. Paris sous la Commune. Paris, 2003; Amicabile A. La Commune de Paris. Toujours vivante! Paris, 2009; Broche H., Pivot S. La Commune démystifiée. Paris, 2012; Bidouze F. La Commune de Paris, 18 mars — 28 mai 1871. Une tragédie franco-­française. Pau, 2014; Deluermoz Q. Commune(s), 1870–1871. Une traversée des mondes au XIXe siècle. Paris, 2020; Rougerie J. La Commune de 1871. Paris, 2021; Winock M., Azéma J.- P. Les Communards. Paris, 2021. П. П. Черкасов .