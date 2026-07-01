Пари́ж
Пари́ж — столица Франции, самый крупный город страны, главный город региона Иль-де-Франс, важнейший политический, экономический и культурный центр Европы и всего мира. Расположен на р. Сена, близ впадения в нее Марны и Уазы. Площадь (в границах кольцевой автодороги) — 105,2 кв. км. Численность населения — 2 165 423 человек (2019). Вместе с ближайшими пригородами образует Большой П. (около 6,6 млн человек).
Поселение галльского (кельтского) племени паризиев под названием Лютеция возникло в III в. до н. э. на о. Сите. Его расположение на пересечении речных и наземных торговых путей обеспечивало стратегические преимущества в условиях войны и выгоды в мирное время, особенно от транспортировки олова и наличия строительных материалов (известняка и гипса). Впервые упоминается под 52 до н. э. в «Записках о Галльской войне» Юлия Цезаря. После завоевания римлянами город расширился на левый берег Сены, где были построены форум, театр, амфитеатр (арены Лютеции), термы; появились дороги и акведук; процветали ремесла и торговля, особенно речная; население достигало 15 тыс. человек. Христианизация П. относится к III в. н. э. По легенде, первым епископом был Дионисий, казненный около 250 вместе с соратниками на горе правого берега; память об этом сохранилась в названии горы Монмартр (лат. Mons Martyrum — «Гора Мучеников»). Первый достоверно известный епископ — Викторин (упоминается в 346). В 358–360 П. был штаб-квартирой цезаря Юлиана, который здесь был провозглашен императором. С IV в. город чаще именовали П., по названию племени паризиев. В 451 П. угрожало нашествие гуннов, город был спасен благодаря умело организованной защите и заступничеству св. Женевьевы, которая с тех пор считается небесной покровительницей П. Франки утвердились в П. в конце V в., город стал резиденцией Хлодвига (508) и затем местом его упокоения в храме Апостолов (позднее церковь Св. Женевьевы, ныне Пантеон). При дальнейших разделах Франкского государства П. входил в состав Нейстрии, сложилась королевская усыпальница в церкви Сен-Жермен-де-Пре. Важное политическое значение приобрело аббатство Сен-Дени в пригороде П.: Дагоберт I выбрал его в качестве места захоронения, оно стало главным королевским некрополем до конца монархии; здесь хранились королевские регалии, создавалась официальная хроника страны («Большие французские хроники»), появилась первая крупная ярмарка. При нашествии норманнов П. выдержал долгую осаду (885–886) благодаря умелому руководству графа П. Эда и епископа П. Гозлена. В 987 граф Гуго Капет был избран на трон Франции. При Генрихе I П. окончательно становится столицей королевства, во дворце на о. Сите размещается высшая администрация. Не имея статуса коммуны, П. управлялся королевским чиновником (прево) с резиденцией в Шатле. Город стремительно развивался на обоих берега Сены, процветала торговля: корпорация речных торговцев (парижская ганза, впервые упоминается в 1121) превратилась вскоре в орган городского управления; власть в П. принадлежала самым богатым цехам: суконщикам, бакалейщикам, галантерейщикам, меховщикам, менялам, ювелирам.
При Филиппе II Августе в П. впервые появилась крепостная стена, охватившая оба берега (202 га) и определившая радиально-кольцевую планировку города. Главные улицы города были замощены; на правом берегу торговые ряды в Шампо превратились в крытый рынок (Ле Аль), был обустроен Гревский порт; подтверждены права корпорации мясников (1182–1183); корпорация речных купцов получила исключительные привилегии на торговлю по Сене (вином, солью, сеном, сельдью, строительным лесом, зерном). Парижские школы были преобразованы в университет (около 1200), который стал крупнейшим интеллектуальным центром Запада и привлекал многочисленных студентов; на левом берегу возникли коллежи, появился «Латинский квартал». При Филиппе II Августе была построена крепость Лувр. Людовик IX Святой реорганизовал управление П.: прево стал назначаться королем (с 1261); первый прево Этьен Буало упорядочил администрацию и записал уставы более 100 ремесленных и торговых цехов (см. «Книга ремесел»). Появился прево купцов (1260), отвечавший за правопорядок, снабжение продовольствием и сбор налогов. Королевский капеллан Робер де Сорбон основал коллеж (будущая Сорбонна). Началась перестройка дворца в Сите, где разместились библиотека и архивы канцелярии, была возведена Сент-Шапель; перестроен Венсенский замок. К началу XIV в. П. стал самым большим городом Запада (более 200 тыс. жителей). Здесь находились резиденции принцев крови, знати, иерархов церкви, основных монашеских орденов; общины иноземцев (евреев, ломбардцев и др.). П. — единственный город Европы, сочетавший функции политико-административного, интеллектуального и ремесленно‑торгового центра страны. Горожане занимались в основном снабжением П. (продукты питания, обувь, одежда, конная упряжь, средства обогрева и др.), разнообразными услугами, производством предметов роскоши. При Филиппе IV Красивом был перестроен дворец на о. Сите, где окончательно разместились высшие органы власти (Парламент, Счетная палата, канцелярия и др.), что закрепило столичный статус города. При Карле V Мудром были перестроены дворцы Лувр и Венсен, построен дворец Сен-Поль; для защиты П. с востока возведена Бастилия. Прево купцов основал резиденцию на Гревской площади в «Доме с перегородками» (будущая Ратуша). В 1378 построен Малый мост между о. Сите и левым берегом (мост Сен-Мишель), в 1413 — мост Нотр-Дам на правый берег.
Эпидемия чумы («Черная смерть») и Столетняя война 1337–1453 ухудшили ситуацию в П.: на треть сократилось население, усилился налоговый гнет, вспыхивали восстания (майотенов в 1382, кабошьенов в 1413). Самое крупное восстание горожан в истории средневековой Франции произошло в 1356–1358, его возглавил прево купцов Этьен Марсель. В начале XV в. в ходе гражданской войны арманьяков и бургиньонов парижане поддерживали Бургундский дом; П. перешел под власть герцога Бургундского Жана Бесстрашного (1418), в 1420–1436 находился в руках англичан.
На рубеже XIV–XV вв. в П. появились гуманисты, в эпоху Возрождения была основана первая типография в Сорбонне (1470), создан Коллеж-де-Франс. Лувр превратился в обширный дворец, возводились другие дворцы (Карнавале, Ламуаньон, Тюильри). В период Религиозных войн П. стал оплотом католиков, здесь произошла Варфоломеевская ночь (1572). После Дня баррикад город в 1588–1591 управлялся Советом 16‑ти (представителей городских районов), дважды выдержал осаду войском Генриха IV и признал его власть только после перехода короля в католицизм (1594). При Генрихе IV были обустроены Королевская площадь (ныне площадь Вогезов), площадь Дофина в Сите. В П. происходили основные события Фронды (1648–1653). В 1682 король и двор переехали в Версаль (до 1789), но П. сохранил статус столицы. В XVII–XVIII вв. — крупнейший город Европы (более 640 тыс. человек), мировой центр науки, литературы и искусства, законодатель моды, место проживания европейской элиты. Возводились дворцы и общественные здания (Пале-Рояль, Дом инвалидов), разбивались сады (Тюильри) и парки (Елисейские поля). В 1680‑х появились кафе, ставшие частью повседневной культуры.
В П. развернулись главные события Французской революции XVIII в. В 1789–1794 П. управляла коммуна, в 1795 город был разделен на 12 округов и вошел в департамент Сена. В период Наполеоновских войн был занят русскими и австрийскими войсками (1814), во время «Ста дней» вновь находился под властью Наполеона I Бонапарта (1815), затем был оккупирован войсками антифранцузской коалиции. В правление Наполеона появились строения в римском стиле: Вандомская колонна, триумфальные арки Карусель и Звезды; на площади Согласия поставлены египетский обелиск из Луксора и 6 статуй в честь главных городов Франции.
В XIX в. бурно развивалась промышленность, железные дороги соединили П. с крупнейшими городами Франции; увеличивалось население (в 1880 — 2,2 млн, в 1911 — 3 млн). В 1859 П. был разделен на 20 округов во главе с мэрами. По проекту префекта департамента Сена барона Ж. Э. Османа в 1850–1860 город был радикально перестроен: на месте узких улочек появились широкие проспекты, «большие бульвары», площади с радиально расходящимися от них улицами. Построены Парижская опера, универмаги («Бон Марше», «Галери Лафайет»). В 1895 впервые в мире состоялся кинопоказ. В П. вспыхивали восстания (1832, 1834, 1839), происходили основные события Июльской революции (1830), Революций 1848 и 1870, Парижской коммуны (1871). В период Франко-прусской войны П. подвергся осаде (1870–1871). В 1854 появляется конка, в 1874 — трамвай, в 1900 — метро. Проводились Всемирные выставки (1855, 1867, 1878, 1889, 1900, 1925, 1937), построенная для выставки 1889 Эйфелева башня стала символом города. В П. проживали эмигранты, в том числе Г. Гейне, А. И. Герцен, А. И. Тургенев, К. Маркс, В. И. Ленин.
В начале XX в. П. — крупнейший промышленный (машиностроение, текстильная, фармацевтическая, полиграфическая, парфюмерная промышленность), торгово-финансовый, интеллектуальный и культурный центр Европы. После Первой мировой войны 1914–1918 город принял эмигрантов из России, Польши, Армении, Италии, Испании. Усиливалось влияние левых партий, в 1934 массовые забастовки и демонстрации предотвратили фашистский переворот, в 1935 был создан Народный фронт. В период Второй мировой войны был оккупирован нацистскими войсками (1940–1944), освобожден в результате Парижского восстания при поддержке союзных войск. Во 2‑й половине XX в. промышленные предприятия выведены за черту города; возводится деловой район Дефанс; в стиле хай-тек строятся Национальный центр искусств и культуры им. Ж. Помпиду, здание Национальной библиотеки Франции, вход в Лувр в виде стеклянных пирамид; вокзал Орсэ превращен в музей. В П. приехало множество эмигрантов из бывших французских колоний и европейских стран. В 1968 происходили студенческие волнения и всеобщая забастовка с требованиями реформ в обществе. В 1975 управление городом передано избираемому жителями Совету П., учреждена должность мэра, выбираемого Советом; первым мэром стал Ж. Ширак — центр международной дипломатической, общественной и культурной жизни; один из крупнейших в мире центров науки и образования, музеев, театра, музыки, балета, моды, спорта; здесь находятся штаб-квартиры многих международных организаций. Набережные Сены с памятниками архитектуры и мостами включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. П. — один из самых посещаемых туристами городов мира (в 2019 — 38 млн человек).
Лит.: Paris de la Préhistoire à nos jours / Éd. V. Le Clère. Saint-Jean-d’Angély, 1985; Favier J. Paris. Deux mille ans d’histoire. Paris, 1997; Hillairet J. Dictionnaire historique des rues de Paris. 2 vols. Paris, 1997; Федорова Е. В. Париж. Века и люди. М., 2000; Fierro A. Histoire et dictionnaire de Paris. Paris, 2001; Комбо И. История Парижа. М., 2002; Джонс К. Париж: биография великого города / Пер. с англ. М., 2006; Ленотр Ж. Повседневная жизнь Парижа во времена Великой революции / Пер. с фр. М., 2006; Ру С. Повседневная жизнь Парижа в Средние века / Пер. с фр. М., 2008; Семенова О. Ю. Повседневная жизнь современного Парижа. М., 2010; Le Paris du Moyen Âge / Éd. B. Bove et C. Gauvard. Paris, 2014; Мильчина В. А. Имена парижских улиц. Путеводитель по названиям. М., 2016; Paris, ville de cour, XIIIe–XVIIIe siècle / Éd. B. Bove, M. Gaude-Ferragu, C. Michon. Paris, 2017; Мильчина В. А. Парижане о себе и о своем городе: «Париж, или Книга Ста и одного» (1831–1834). М., 2019; Дрюон М. Париж от Цезаря до Людовика Святого. Истоки и берега / Пер. с фр. СПб., 2021. С. К. Цатурова.