Пари́ж

Пари́ж — столица Франции, самый крупный город страны, главный город региона Иль-де-­Франс, важнейший политический, экономический и культурный центр Европы и всего мира. Расположен на р. Сена, близ впадения в нее Марны и Уазы. Площадь (в границах кольцевой автодороги) — 105,2 кв. км. Численность населения — 2 165 423 человек (2019). Вместе с ближайшими пригородами образует Большой П. (около 6,6 млн человек).

Поселение галльского (кельтского) племени паризиев под названием Лютеция возникло в III в. до н. э. на о. Сите. Его расположение на пересечении речных и наземных торговых путей обеспечивало стратегические преимущества в условиях вой­ны и выгоды в мирное время, особенно от транспортировки олова и наличия строительных материалов (известняка и гипса). Впервые упоминается под 52 до н. э. в «Записках о Галльской вой­не» Юлия Цезаря . После завоевания римлянами город расширился на левый берег Сены, где были построены форум, театр, амфитеатр (арены Лютеции), термы; появились дороги и акведук; процветали ремесла и торговля, особенно речная; население достигало 15 тыс. человек. Христианизация П. относится к III в. н. э. По легенде, первым епископом был Дионисий, казненный около 250 вместе с соратниками на горе правого берега; память об этом сохранилась в названии горы Монмартр ( лат. Mons Martyrum — «Гора Мучеников»). Первый достоверно известный епископ — Викторин (упоминается в 346). В 358–360 П. был штаб-квартирой цезаря Юлиана , который здесь был провозглашен императором. С IV в. город чаще именовали П., по названию племени паризиев. В 451 П. угрожало нашествие гуннов , город был спасен благодаря умело организованной защите и заступничеству св. Женевьевы, которая с тех пор считается небесной покровительницей П. Франки утвердились в П. в конце V в., город стал резиденцией Хлодвига (508) и затем местом его упокоения в храме Апостолов (позднее церковь Св. Женевьевы, ныне Пантеон). При дальнейших разделах Франкского государства П. входил в состав Нейстрии, сложилась королевская усыпальница в церкви Сен-­Жермен-де-­Пре. Важное политическое значение приобрело аббатство Сен-­Дени в пригороде П.: Дагоберт I выбрал его в качестве места захоронения, оно стало главным королевским некрополем до конца монархии; здесь хранились королевские регалии, создавалась официальная хроника страны (« Большие французские хроники »), появилась первая крупная ярмарка. При нашествии норманнов П. выдержал долгую осаду (885–886) благодаря умелому руководству графа П. Эда и епископа П. Гозлена. В 987 граф Гуго Капет был избран на трон Франции. При Генрихе I П. окончательно становится столицей королевства, во дворце на о. Сите размещается высшая администрация. Не имея статуса коммуны, П. управлялся королевским чиновником (прево) с резиденцией в Шатле. Город стремительно развивался на обоих берега Сены, процветала торговля: корпорация речных торговцев (парижская ганза, впервые упоминается в 1121) превратилась вскоре в орган городского управления; власть в П. принадлежала самым богатым цехам: суконщикам, бакалейщикам, галантерейщикам, меховщикам, менялам, ювелирам.

При Филиппе II Августе в П. впервые появилась крепостная стена, охватившая оба берега (202 га) и определившая радиально-­кольцевую планировку города. Главные улицы города были замощены; на правом берегу торговые ряды в Шампо превратились в крытый рынок (Ле Аль), был обустроен Гревский порт; подтверждены права корпорации мясников (1182–1183); корпорация речных купцов получила исключительные привилегии на торговлю по Сене (вином, солью, сеном, сельдью, строительным лесом, зерном). Парижские школы были преобразованы в университет (около 1200), который стал крупнейшим интеллектуальным центром Запада и привлекал многочисленных студентов; на левом берегу возникли коллежи, появился «Латинский квартал». При Филиппе II Августе была построена крепость Лувр . Людовик IX Святой реорганизовал управление П.: прево стал назначаться королем (с 1261); первый прево Этьен Буало упорядочил администрацию и записал уставы более 100 ремесленных и торговых цехов (см. «Книга ремесел» ). Появился прево купцов (1260), отвечавший за правопорядок, снабжение продовольствием и сбор налогов. Королевский капеллан Робер де Сорбон основал коллеж (будущая Сорбонна). Началась перестройка дворца в Сите, где разместились библиотека и архивы канцелярии, была возведена Сент-­Шапель; перестроен Венсенский замок. К началу XIV в. П. стал самым большим городом Запада (более 200 тыс. жителей). Здесь находились резиденции принцев крови, знати, иерархов церкви, основных монашеских орденов; общины иноземцев (евреев, ломбардцев и др.). П. — единственный город Европы, сочетавший функции политико-­административного, интеллектуального и ремесленно‑­торгового центра страны. Горожане занимались в основном снабжением П. (продукты питания, обувь, одежда, конная упряжь, средства обогрева и др.), разнообразными услугами, производством предметов роскоши. При Филиппе IV Красивом был перестроен дворец на о. Сите, где окончательно разместились высшие органы власти (Парламент, Счетная палата, канцелярия и др.), что закрепило столичный статус города. При Карле V Мудром были перестроены дворцы Лувр и Венсен, построен дворец Сен-­Поль; для защиты П. с востока возведена Бастилия . Прево купцов основал резиденцию на Гревской площади в «Доме с перегородками» (будущая Ратуша). В 1378 построен Малый мост между о. Сите и левым берегом (мост Сен-­Мишель), в 1413 — мост Нотр-­Дам на правый берег.

Эпидемия чумы (« Черная смерть ») и Столетняя вой­на 1337–1453 ухудшили ситуацию в П.: на треть сократилось население, усилился налоговый гнет, вспыхивали восстания ( майотенов в 1382, кабошьенов в 1413). Самое крупное восстание горожан в истории средневековой Франции произошло в 1356–1358, его возглавил прево купцов Этьен Марсель . В начале XV в. в ходе гражданской вой­ны арманьяков и бургиньонов парижане поддерживали Бургундский дом; П. перешел под власть герцога Бургундского Жана Бесстрашного (1418), в 1420–1436 находился в руках англичан.

На рубеже XIV–XV вв. в П. появились гуманисты, в эпоху Возрождения была основана первая типография в Сорбонне (1470), создан Коллеж-де-­Франс. Лувр превратился в обширный дворец, возводились другие дворцы (Карнавале, Ламуаньон, Тюильри). В период Религиозных ­вой­н П. стал оплотом католиков, здесь произошла Варфоломеевская ночь (1572). После Дня баррикад город в 1588–1591 управлялся Советом 16‑ти (представителей городских районов), дважды выдержал осаду вой­ском Генриха IV и признал его власть только после перехода короля в католицизм (1594). При Генрихе IV были обустроены Королевская площадь (ныне площадь Вогезов), площадь Дофина в Сите. В П. происходили основные события Фронды (1648–1653). В 1682 король и двор переехали в Версаль (до 1789), но П. сохранил статус столицы. В XVII–XVIII вв. — крупнейший город Европы (более 640 тыс. человек), мировой центр науки, литературы и искусства, законодатель моды, место проживания европейской элиты. Возводились дворцы и общественные здания (Пале-­Рояль, Дом инвалидов), разбивались сады (Тюильри) и парки (Елисейские поля). В 1680‑х появились кафе, ставшие частью повседневной культуры.

В П. развернулись главные события Французской революции XVIII в . В 1789–1794 П. управляла коммуна, в 1795 город был разделен на 12 округов и вошел в департамент Сена. В период Наполеоновских вой­н был занят русскими и австрийскими вой­сками (1814), во время «Ста дней» вновь находился под властью Наполеона I Бонапарта (1815), затем был оккупирован вой­сками антифранцузской коалиции. В правление Наполеона появились строения в римском стиле: Вандомская колонна, триумфальные арки Карусель и Звезды; на площади Согласия поставлены египетский обе­лиск из Луксора и 6 статуй в честь главных городов Франции.

В XIX в. бурно развивалась промышленность, железные дороги со­единили П. с крупнейшими городами Франции; увеличивалось население (в 1880 — 2,2 млн, в 1911 — 3 млн). В 1859 П. был разделен на 20 округов во главе с мэрами. По проекту префекта департамента Сена барона Ж. Э. Османа в 1850–1860 город был радикально перестроен: на месте узких улочек появились широкие проспекты, «большие бульвары», площади с радиально расходящимися от них улицами. Построены Парижская опера, универмаги («Бон Марше», «Галери Лафайет»). В 1895 впервые в мире состоялся кинопоказ. В П. вспыхивали восстания (1832, 1834, 1839), происходили основные события Июльской революции (1830), Революций 1848 и 1870 , Парижской коммуны (1871). В период Франко-­прусской вой­ны П. подвергся осаде (1870–1871). В 1854 появляется конка, в 1874 — трамвай, в 1900 — метро. Проводились Всемирные выставки (1855, 1867, 1878, 1889, 1900, 1925, 1937), построенная для выставки 1889 Эйфелева башня стала символом города. В П. проживали эмигранты, в том числе Г. Гейне, А. И. Герцен , А. И. Тургенев, К. Маркс , В. И. Ленин .

В начале XX в. П. — крупнейший промышленный (машиностроение, текстильная, фармацевтическая, полиграфическая, парфюмерная промышленность), торгово-­финансовый, интеллектуальный и культурный центр Европы. После Первой мировой вой­ны 1914–1918 город принял эмигрантов из России, Польши, Армении, Италии, Испании. Усиливалось влияние левых партий, в 1934 массовые забастовки и демонстрации предотвратили фашистский переворот, в 1935 был создан Народный фронт . В период Второй мировой вой­ны был оккупирован нацистскими вой­сками (1940–1944), освобожден в результате Парижского восстания при поддержке союзных вой­ск. Во 2‑й половине XX в. промышленные предприятия выведены за черту города; возводится деловой район Дефанс; в стиле хай-тек строятся Национальный центр искусств и культуры им. Ж. Помпиду, здание Национальной библиотеки Франции, вход в Лувр в виде стеклянных пирамид; вокзал Орсэ превращен в музей. В П. приехало множество эмигрантов из бывших французских колоний и европейских стран. В 1968 происходили студенческие волнения и всеобщая забастовка с требованиями реформ в обществе. В 1975 управление городом передано избираемому жителями Совету П., учреждена должность мэра, выбираемого Советом; первым мэром стал Ж. Ширак — центр международной дипломатической, общественной и культурной жизни; один из крупнейших в мире центров науки и образования, музеев, театра, музыки, балета, моды, спорта; здесь находятся штаб-квартиры многих международных организаций. Набережные Сены с памятниками архитектуры и мостами включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. П. — один из самых посещаемых туристами городов мира (в 2019 — 38 млн человек).

Лит. : Paris de la Préhistoire à nos jours / Éd. V. Le Clère. Saint-­Jean-d’Angély, 1985; Favier J. Paris. Deux mille ans d’histoire. Paris, 1997; Hillairet J. Dictionnaire historique des rues de Paris. 2 vols. Paris, 1997; Федорова Е. В. Париж. Века и люди. М., 2000; Fierro A. Histoire et dictionnaire de Paris. Paris, 2001; Комбо И. История Парижа. М., 2002; Джонс К. Париж: биография великого города / Пер. с англ. М., 2006; Ленотр Ж. Повседневная жизнь Парижа во времена Великой революции / Пер. с фр. М., 2006; Ру С. Повседневная жизнь Парижа в Средние века / Пер. с фр. М., 2008; Семенова О. Ю. Повседневная жизнь современного Парижа. М., 2010; Le Paris du Moyen Âge / Éd. B. Bove et C. Gauvard. Paris, 2014; Мильчина В. А. Имена парижских улиц. Путеводитель по названиям. М., 2016; Paris, ville de cour, XIIIe–XVIIIe siècle / Éd. B. Bove, M. Gaude-­Ferragu, C. Michon. Paris, 2017; Мильчина В. А. Парижане о себе и о своем городе: «Париж, или Книга Ста и одного» (1831–1834). М., 2019; Дрюон М. Париж от Цезаря до Людовика Святого. Истоки и берега / Пер. с фр. СПб., 2021. С. К. Цатурова .