ПАРИ-МАТЧ
ПАРИ-МАТЧ - французский еженедельный журнал.
Штаб-квартира - в Леваллуа-Перре (близ Парижа). Тираж около 814 тысяч экземпляров (2013). Основан в 1949 году французским предпринимателем Ж. Пруво. «Пари-матч», появившийся в период крупного кризиса на французском рынке печатных СМИ (в 1949-1953 годы было закрыто 137 еженедельников), сумел завоевать успех у читательской аудитории благодаря публикации интересных материалов из мира политики, культуры, моды, а также ярких фотографий. В 1958 году тираж достиг 1,8 млн. экземпляров. К началу 1970-х годов в условиях роста популярности телевидения и конкуренции со стороны других журналов популярность «Пари-матч» упала (тираж сократился до 800 тысяч экземпляров). В 1976 году журнал куплен Д. Филипакки - бывшим фотографом «Пари-матч». После приобретения Филипакки в 1981 году совм. с Ж.Л. Лагардером акционерного общества «Hachette» «Пари-матч» вошёл в состав компании «Hachette Filipacchi Médias» (ныне в составе группы компании «Lagardere»). Делает акцент на оперативном предоставлении информации с места событий, публикации фоторепортажей и материалов о знаменитостях и шоу-бизнесе. С 1996 года доступен в Интернете.