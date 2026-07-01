ПАРИ-МАТЧ

ПАРИ-МАТЧ - французский еженедельный журнал.

Штаб-квар­ти­ра - в Ле­вал­луа-Пер­ре (близ Па­ри­жа). Ти­раж около 814 тысяч экземпляров (2013). Ос­но­ван в 1949 году французским пред­при­ни­ма­те­лем Ж. Пру­во. «Пари-матч», поя­вив­ший­ся в пе­ри­од круп­но­го кри­зи­са на французском рын­ке пе­чат­ных СМИ (в 1949-1953 годы бы­ло за­кры­то 137 еже­не­дель­ни­ков), су­мел за­вое­вать ус­пех у чи­та­тель­ской ау­ди­то­рии бла­го­да­ря пуб­ли­ка­ции ин­те­рес­ных ма­те­риа­лов из ми­ра по­ли­ти­ки , куль­ту­ры, мо­ды, а так­же яр­ких фо­то­гра­фий. В 1958 году ти­раж дос­тиг 1,8 млн. экземпляров. К началу 1970-х годов в ус­ло­ви­ях рос­та по­пу­ляр­но­сти те­ле­ви­де­ния и кон­ку­рен­ции со сто­ро­ны других жур­на­лов по­пу­ляр­ность «Пари-матч» упа­ла (ти­раж со­кра­тил­ся до 800 тысяч экземпляров). В 1976 году жур­нал ку­п­лен Д. Фи­ли­пак­ки - бывшим фо­тогра­фом «Пари-матч». По­сле при­об­ре­те­ния Фи­ли­пак­ки в 1981 году совм. с Ж.Л. Ла­гар­де­ром ак­цио­нер­но­го общества «Hachette» «Пари-матч» во­шёл в со­став ком­па­нии «Hachette Fili­pacchi Médias» (ны­не в со­ста­ве груп­пы ком­па­нии «Lagar­dere»). Де­ла­ет ак­цент на опе­ра­тив­ном пре­дос­тав­ле­нии ин­фор­ма­ции с мес­та со­бы­тий, пуб­ли­ка­ции фо­то­ре­пор­та­жей и ма­те­риа­лов о зна­ме­ни­то­стях и шоу-биз­не­се. С 1996 года дос­ту­пен в Ин­тер­не­те.

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