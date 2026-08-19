ПАРФЯНСКОЕ ЦАРСТВО
ПАРФЯНСКОЕ ЦАРСТВО - государство, существовавшее с середины III века до нашей эры до 226/227 годов нашей эры.
Максимальные границы: от реки Евфрат до реки Инд и среднего течения Амударьи, от пустыни Каракум и Закавказья до Индийского океана. Основными источниками для реконструкции истории Парфянского царства служат сведения иноземных (в основном враждебных Парфянскому царству) авторов. С XX века в воссоздании культуры и внутренней жизни Парфянского царства всё большую роль играют данные археологии, эпиграфики, нумизматики. Особенно важны раскопки в крупных центрах Парфянского царства - Ниса, Дура-Европос и другие. Многие вопросы истории Парфянского царства остаются дискуссионными (в том числе суть события, положившего начало «парфянской эре» (с 247 года до нашей эры), полный список царей). В отношении становления Парфянского царства большинство современных исследователей приняло концепцию польского историка Й. Вольского, показавшего, что данные традиции, представленной у Юстина и Страбона, более достоверны, чем сведения Арриана и зависящих от него поздних авторов.
В середине III века до нашей эры, воспользовавшись ослаблением внимания Селевкидов к восточным областям их державы, от центральной власти отделился сатрап Парфии Андрагор. Вскоре он погиб в борьбе с кочевниками-парнами (часть дахов, близких массагетам). Их предводитель Аршак (смотреть Аршакиды парфянские) основал собственное независимое Парфянское царство, некоторое время спустя присоединившее Гирканию. После смерти Аршак был обожествлён, его имя стало тронным именем всех последующих правителей Парфянского царства. При преемнике Аршака, его сыне Аршаке II, новое государство было подчинено селевкидским царём Антиохом III (смотреть Антиох), но сохранило свою целостность, хотя его правитель лишился царского титула и права чеканить монету. Поражение Антиоха от римлян в битве при Магнесии привело к новому отпадению парфян, а затем к постепенному возрождению их мощи. Царь парфян Митридат I (около 171-138 годов) завоевал Маргиану и, возможно, Арейю (входили в Греко-Бактрийское царство), принадлежавшие Селевкидам Мидию, Вавилонию, Элимаиду. Попытки Селевкидов при Деметрии II в 140 году и Антиохе VII в 130-129 годы вернуть утраченное закончились неудачей. Дальнейшим завоеваниям помешало появление на востоке Парфянского царства кочевников, в войнах с которыми погибли два парфянских царя. В конечном счёте кочевники осели на восточных рубежах Парфянского царства в области, которая стала называться Сакастан (ныне Систан), и признали сюзеренитет Аршакидов. При Митридате II (около 123-88/87) Парфянское царство достигло территориального максимума. Были установлены дипломатические отношения с Китаем и Римом, начал активно функционировать Великий шёлковый путь, ставший важным источником доходов Парфянского царства. Под конец жизни Митридат II принял титул «царь царей». После его смерти в Парфянском царстве наступил период смут и усобиц, закончившихся при Синатруке (около 77-70).
Вскоре Парфянское царство столкнулось с Римом, разгромившим Понтийское царство, Армению, окончательно ослабших Селевкидов. Противостояние двух держав стало одним из важнейших факторов истории Древнего мира. Весной 53 римская армия Красса двинулась в глубь Парфянского царства, но была разгромлена под Каррами. Однако и последовавшие вторжения парфян в Сирию, Палестину, Малую Азию закончились их поражением. В 36 римляне под предводительством Марка Антония предприняли новый поход на Парфянское царство, и опять неудачно. В 20 до нашей эры между царём царей Парфянского царства Фраатом IV и римским императором Августом был заключён «вечный» мир.
После династического кризиса в начале I века нашей эры трон Парфянского царства занял глава боковой ветви Аршакидов Артабан II. Правители провинций получили большие привилегии, обособились саки, основавшие Индо-Парфянское царство. Возникли собственные династии в Мерве, Гиркании и других областях. Возобновились столкновения с Римом - в результате войн в 36 году и 58-63 годы в Армении утвердилась ветвь Аршакидов, но она приняла римский протекторат. В 114-117 годы римский император Траян захватил ряд областей Парфянского царства и вышел к Персидскому заливу, но приобретения были утрачены. В 161 году парфяне вторглись в Сирию, однако вскоре были изгнаны. В ходе последующих войн II - начала III веков римляне неоднократно захватывали Месопотамию, но удержаться там не смогли. Войны сильно ослабили Парфянское царство (его западную столицу Ктесифон во II веке римляне захватывали трижды), Риму и Кушанскому царству удалось направить часть торговых потоков Великого шёлкового пути в обход Парфянского царства, а во II веке из-за неурядиц в Китае поступление китайскмх товаров прекратилось, что ещё более ослабило экономику Парфянского царства. В начале III века поднял восстание правитель Парса Арташир (Ардашир) из рода Сасанидов. Большинство влиятельных родов, в том числе парфянских, заняло выжидательную позицию. Царь царей Аршак, известный и под личным именем Артабан (Артаван; разные исследователи считают его IV или V) погиб в бою. Арташир подчинил всё государство и в 227 году торжественно короновался в Ктесифоне, положив начало новой империи - Сасанидской.
Парфянское царство имело сложную общественно-политическую структуру. Плиний Старший называл его объединением 18 царств. Были сохранены многие государственные институты, существовавшие при Селевкидах. Видимо, среди парфян бытовало представление о принадлежности царской власти всему роду Аршакидов, что приводило к династическим конфликтам. При царе существовали два совета, один состоял из его родственников, другой - из магов. Считается, что огромным влиянием пользовались 7 знатных фамилий, обладавших традиционными привилегиями. Представители рода Суренов, в частности, получили право повязывать диадему на голову вновь избранного Аршака. На востоке Парфянского царства были сильны позиции кочевой аристократии. Греческие полисы, включённые в Парфянское царство, во время войн с Селевкидами нередко выступали против парфян. В обмен на лояльность парфяне во многом сохранили традиционный уклад греческих, а до середины I века и вавилонских городов. Наряду с парфянским, официальным являлся греческий язык. Был широко распространён и арамейский язык. Соблюдалась веротерпимость.
Парфянское искусство в широком смысле - искусство народов, входивших в Парфянское царство. При таком подходе можно говорить о «парфянском» периоде в искусстве многих регионов и народов. При другом подходе это - синтезированное исксусство, созданное в рамках Парфянского царства и ориентированное на запросы царского двора и государственной элиты, представленной в основном парфянами. На ранних этапах его основу составляло эллинистическое искусство. Раннепарфянская архитектура известна по памятникам Нисы и Кухе-Ходжа. Для неё характерно сочетание ахеменидских и ближневосточных черт (массивные кубовидные объёмы, 4-столпные залы) с декоративным оформлением, заимствованным из эллинистического репертуара (элементы классических ордеров, монументальная скульптура, настенная роспись). Греческие мастера стояли у истоков многих отраслей парфянского искусства (ваяние, глиптика, коропластика и другие). Постепенно их достижения перенимали и переосмысляли местные художники и ремесленники. В I-II веках ведущая роль в создании произведений парфянского искусства уже принадлежала иранцам и семитам, обитавшим в Парфянском царстве. В скульптуре и живописи формируется «парфянский стиль», основными особенностями которого М.И. Ростовцев считал фронтальность, иератичность, спиритуализм. В архитектуре самобытность местной культуры нашла отражение в создании особого конструктивного элемента - сводчатого айвана, ставшего украшением многих дворцовых и культовых построек, например дворца в Ашшуре (I века). Важным декоративным элементом в архитектуре Парфянского царства, а после его падения - ряда других народов стала резьба по стуку (стукко). Многие тенденции парфянского искусства получили развитие в сасанидский период.
Музыкальная культура. Для парфян характерно сосуществование восточных музыкальных инструментов (вертикальная угловая арфа, лютня с длинной шейкой, бубен, тарелки - месопотамского происхождения; лютня с короткой шейкой среднеазиатского происхождения) с древне-греческими инструментами (кифара, авлос, сиринга). Сохранились изображения музыкантов в сценах дионисийских празднеств на ритонах слоновой кости из Старой Нисы, терракотовые фигурки музыкантов из Мерва Древнего (в том числе женские фигурки с лютней средне-азиатского происхождения с большим округлым корпусом и короткой шейкой), памятники Хатры (2 мраморные женские портретные статуи с греческой лирой и восточным бубном; рельефный храмовый фриз предположительно со сценой свадьбы, с изображением музыкантов с бубнами, тарелками и духовыми инструментами).