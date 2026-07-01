ПАРФЁНОВ Виктор Николаевич

Историк-антиковед, доктор исторических наук, профессор кафедры "История Отечества и культуры" Социально-гуманитарного факультета Саратовского государственного технического университета им. Ю.А. Гагарина.

Родился в 1951 г. Окончил исторический факультет Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского в 1973 г.

Кандидатская диссертация : Социально-политическая роль римской армии (44–31 гг. до н. э.) (Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина, 1983).

Докторская диссертация : Ранний принципат: военно-политический аспект (Саратов, 1995).

1973 – окончил университет и был направлен на работу в Астраханский государственный педагогический имени С.М. Кирова, где работал в должности ассистента, затем – старшего преподавателя исторического факультета до 1980 года.

1980-2009 – преподавал на кафедре истории древнего мира Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.

1991-2009 – являлся заведующим кафедрой истории древнего мира.

1997 – присвоено ученое звание профессора .

Являлся членом редколлегии межвузовских научных сборников «Из истории античного общества» (Нижний Новгород, ННГУ), «Antiquitas Aeterna» (Казань; Нижний Новгород; Саратов).

1980-2009 – являлся членом редколлегии межвузовского научного сборника «Античный мир и археология» (Саратов, СГУ).

2002-2009 – являлся ответственным редактором межвузовского научного сборника «Античный мир и археология» (Саратов, СГУ).

2009-2013 – работал в должности профессора кафедры «Культурология» Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А.

С 2013 года является профессором кафедры «История Отечества и культуры» Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А.

Область интересов :

Военно-политическая история поздней Римской республики и принципата.

Сочинения:

Рим от Цезаря до Августа. Очерки социально-политической истории. Саратов, 1987. 148 c.

Agrippa, Dynamis und Friedensaltar. Zur militarischen und politischen Geschichte des Bosporanischen Reiches nach Asandros // Historia. 1996. Bd. 45. H. 1. S. 95 — 103.

Император Цезарь Август: Армия, Война, Политика. СПб.: Алетейя, 2001. 278 с.

Император Домициан как военный лидер. К постановке проблемы // Историки в поисках новых смыслов. Казань, 2003. С. 255—265.