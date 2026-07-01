ПАРЕМИЯ

ПАРЕМИЯ - в православном богослужении специально подобранные отрывки, как правило, из Ветхого Завета, читаемые в дни церковных праздников, а также в будние дни Великого поста (на 6-м ча­се и на ве­чер­не). На­зва­ние про­ис­хо­дит от книги Прит­чи Со­ло­мо­на, из ко­то­рой бе­рут­ся многие па­ре­мии.

Празд­нич­ные паремии со­дер­жат про­ро­че­ст­ва о вос­по­ми­нае­мом со­бы­тии или от­сы­ла­ют к под­ви­гу свя­то­го, па­мять ко­то­ро­го со­вер­ша­ет­ся. Ве­ли­ко­по­ст­ные паремии из­на­чаль­но бы­ли при­зва­ны по­зна­ко­мить ог­ла­шае­мых, го­то­вив­ших­ся при­нять та­ин­ст­во кре­ще­ния на Пас­ху , с со­дер­жа­ни­ем важ­ней­ших книг Вет­хо­го За­ве­та. Ино­гда (пре­ж­де все­го, на па­мя­ти апо­сто­лов) паремии вы­би­ра­ют­ся не из Вет­хо­го, а из Но­во­го За­ве­та. На ве­чер­нях на­ка­ну­не празд­ни­ков чи­та­ют­ся 3 паремии В осо­бые дни - в Ве­ли­кую пят­ни­цу, в на­ве­че­рия Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва и Кре­ще­ния Гос­под­ня - паремии чи­та­ют­ся на ка­ж­дом ча­се, на ве­чер­не с ли­тур­ги­ей на­ка­ну­не Пас­хи, Ро­ж­де­ст­ва и Кре­ще­ния их чис­ло зна­чи­тель­но уве­ли­че­но (15, 8, 13 со­от­вет­ст­вен­но); паремии есть так­же в чи­не ут­ре­ни Ве­ли­кой суб­бо­ты. Три паремии вхо­дят в со­став чи­на ве­ли­ко­го ос­вя­ще­ния во­ды на Бо­го­яв­ле­ние. В буд­ние дни Ве­ли­ко­го по­ста на ве­чер­не чи­та­ют­ся 2 паремии, на 6-м ча­се - 1 паремия.

В бо­го­слу­жеб­ных кни­гах паремии час­то обо­зна­ча­ют­ся об­щим тер­ми­ном «чте­ние». В ру­ко­пис­ной тра­ди­ции паремии, как пра­ви­ло, вы­пи­сы­ва­лись в отдельной кни­ге под названием «Па­ре­мий­ник» (в ви­зантийской тра­ди­ции - «Про­фи­то­ло­гий»); в пе­чат­ных из­да­ни­ях ли­тур­гических книг их кор­пус пол­но­стью вклю­чён в со­став Трио­дей и Ми­ней.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)