ПАРЕМИЯ
ПАРЕМИЯ - в православном богослужении специально подобранные отрывки, как правило, из Ветхого Завета, читаемые в дни церковных праздников, а также в будние дни Великого поста (на 6-м часе и на вечерне). Название происходит от книги Притчи Соломона, из которой берутся многие паремии.
Праздничные паремии содержат пророчества о воспоминаемом событии или отсылают к подвигу святого, память которого совершается. Великопостные паремии изначально были призваны познакомить оглашаемых, готовившихся принять таинство крещения на Пасху, с содержанием важнейших книг Ветхого Завета. Иногда (прежде всего, на памяти апостолов) паремии выбираются не из Ветхого, а из Нового Завета. На вечернях накануне праздников читаются 3 паремии В особые дни - в Великую пятницу, в навечерия Рождества Христова и Крещения Господня - паремии читаются на каждом часе, на вечерне с литургией накануне Пасхи, Рождества и Крещения их число значительно увеличено (15, 8, 13 соответственно); паремии есть также в чине утрени Великой субботы. Три паремии входят в состав чина великого освящения воды на Богоявление. В будние дни Великого поста на вечерне читаются 2 паремии, на 6-м часе - 1 паремия.
В богослужебных книгах паремии часто обозначаются общим термином «чтение». В рукописной традиции паремии, как правило, выписывались в отдельной книге под названием «Паремийник» (в византийской традиции - «Профитологий»); в печатных изданиях литургических книг их корпус полностью включён в состав Триодей и Миней.