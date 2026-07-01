ПАРДО БАСАН ЭМИЛИЯ

ПАРДО БАСАН ЭМИЛИЯ - испанская писательница, литературовед, общественный деятель.

Из ари­сто­кра­тического га­ли­сий­ско­го ро­да. По­лу­чи­ла до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. Про­фес­сор мад­рид­ско­го Центрального университета (1916). Об­ще­ст­вен­ная дея­тель­ность Пардо Басан свя­за­на с борь­бой за жен­ское рав­но­пра­вие, ре­фор­мы в сфе­ре об­ра­зо­ва­ния.

Сре­ди ран­них про­из­ве­де­ний - ро­ман «Опас­ные ув­ле­че­ния» («Aficiones peli­gro­sas», 1865 год, издан в 2011). Ро­ман «Пас­ку­аль Ло­пес» («Pascual L ́opez», 1879 год) - в рус­ле испанского кос­тум­бриз­ма . В 1880-х годах про­па­ган­ди­ро­ва­ла прин­ци­пы на­ту­ра­лиз­ма, од­на­ко кри­ти­ко­ва­ла шко­лу Э. Зо­ля за при­вер­жен­ность низ­мен­ным те­мам и не­до­оцен­ку во­об­ра­же­ния; от­стаи­ва­ла идею ши­ро­ко по­ни­мае­мо­го реа­лиз­ма, уко­ренённо­го в тра­ди­ци­ях национальной литературы (Ф. де Ро­хас, М. де Сер­ван­тес и другие): пре­ди­сло­вие к по­вес­ти «Сва­деб­ная по­езд­ка» («Un viaje de novios», 1881 год); сбоник эс­се «Жи­во­тре­пе­щу­щий во­прос» («La cuesti ́on palpitante», 1882-1883 года). Ро­ман «Жен­щи­на-три­бун» («La tribuna», 1883 год; в русском переводе 1893 года - «Дочь на­ро­да») по­свя­щён ре­во­лю­ции 1868-1874 годов. В цен­тре от­ме­чен­ной по­вы­шен­ным вни­ма­ни­ем к фи­зио­ло­гии ди­ло­гии «Ро­до­вая усадь­ба Уль­оа» («Los Pazos de Ulloa», 1886 год), «Мать-при­ро­да» («La madre naturale­za», 1887 год) - со­ци­аль­но-этические про­ти­во­ре­чия га­ли­сий­ско­го ми­ра. В ро­ма­нах «Хри­сти­ан­ка» («Una cristiana») и «Ис­пы­та­ние» («La prueba», оба 1890 года) ощу­ти­мо воз­дей­ст­вие Л.Н. Тол­сто­го. Позд­няя про­за Пардо Басан, на­сы­щен­ная мис­ти­кой, фан­та­сти­кой, спи­ри­туа­лиз­мом, от­ра­зи­ла влия­ние сим­во­лиз­ма: ро­ма­ны «Крае­уголь­ный ка­мень» («La piedra angular», 1891 год; русский перевод 1914 года), «Хи­ме­ра» («La quimera», 1905 год), «Чёр­ная си­ре­на» («La sirena neg­ra», 1908 год) и другие. Ав­тор мно­го­численных рас­ска­зов, драм, книг пу­те­ше­ст­вий, ли­те­ра­ту­ро­ведческих ра­бот, в том числе книга «Ре­во­лю­ция и ро­ман в Рос­сии» («La revolución y la novela en Rusia», vol. 1-3, 1887 год).

Сочинения:

Собр. соч. СПб., 1914;

Ро­до­вая усадь­ба Уль­оа; Том­ле­ние;

Чер­ная си­ре­на. 1985;

Obras completas. Madrid, 1999-2011. Vol. 1-12.