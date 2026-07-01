ПАРДО БАСАН ЭМИЛИЯ
ПАРДО БАСАН ЭМИЛИЯ - испанская писательница, литературовед, общественный деятель.
Из аристократического галисийского рода. Получила домашнее образование. Профессор мадридского Центрального университета (1916). Общественная деятельность Пардо Басан связана с борьбой за женское равноправие, реформы в сфере образования.
Среди ранних произведений - роман «Опасные увлечения» («Aficiones peligrosas», 1865 год, издан в 2011). Роман «Паскуаль Лопес» («Pascual L ́opez», 1879 год) - в русле испанского костумбризма. В 1880-х годах пропагандировала принципы натурализма, однако критиковала школу Э. Золя за приверженность низменным темам и недооценку воображения; отстаивала идею широко понимаемого реализма, укоренённого в традициях национальной литературы (Ф. де Рохас, М. де Сервантес и другие): предисловие к повести «Свадебная поездка» («Un viaje de novios», 1881 год); сбоник эссе «Животрепещущий вопрос» («La cuesti ́on palpitante», 1882-1883 года). Роман «Женщина-трибун» («La tribuna», 1883 год; в русском переводе 1893 года - «Дочь народа») посвящён революции 1868-1874 годов. В центре отмеченной повышенным вниманием к физиологии дилогии «Родовая усадьба Ульоа» («Los Pazos de Ulloa», 1886 год), «Мать-природа» («La madre naturaleza», 1887 год) - социально-этические противоречия галисийского мира. В романах «Христианка» («Una cristiana») и «Испытание» («La prueba», оба 1890 года) ощутимо воздействие Л.Н. Толстого. Поздняя проза Пардо Басан, насыщенная мистикой, фантастикой, спиритуализмом, отразила влияние символизма: романы «Краеугольный камень» («La piedra angular», 1891 год; русский перевод 1914 года), «Химера» («La quimera», 1905 год), «Чёрная сирена» («La sirena negra», 1908 год) и другие. Автор многочисленных рассказов, драм, книг путешествий, литературоведческих работ, в том числе книга «Революция и роман в России» («La revolución y la novela en Rusia», vol. 1-3, 1887 год).
Сочинения:
Собр. соч. СПб., 1914;
Родовая усадьба Ульоа; Томление;
Черная сирена. 1985;
Obras completas. Madrid, 1999-2011. Vol. 1-12.