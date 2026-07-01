ПАРАСКЕВА

ПАРАСКЕВА - Параскева Иконийская, Параскева Пятница, христианская святая.

Све­де­ния о Параскевы со­дер­жат­ся в сочинении «Му­че­ни­че­ст­во Па­ра­ске­вы», со­хра­нив­шем­ся толь­ко на цер­ков­но­славянском языке в двух ре­дак­ци­ях в ру­ко­пи­сях XVI век (в том числе в со­ста­ве Ве­ли­ких Четь­их-Ми­ней). Фраг­мент греческого ори­ги­на­ла со­хра­нил­ся в од­ном из спи­сков (XIV-XV веков) по­хваль­но­го сло­ва Ио­ан­на Эв­бей­ско­го (умер около 744 года) другой свя­той - Па­ра­ске­ве Рим­ской.

Параскева бы­ла до­че­рью се­на­то­ра-хри­стиа­ни­на из города Ико­ни­он (ны­не город Ко­нья, Тур­ция), ос­та­лась си­ро­той. В го­не­ние на хри­сти­ан при императоре Ди­ок­ле­тиане при­ве­де­на к на­ме­ст­ни­ку, ве­ро­ят­но, Га­ла­тии Ан­то­нию (Аэтию). На до­про­се объ­яс­ни­ла, что имя ей да­но в честь Святой пят­ни­цы - дня Стра­стей Хри­сто­вых. По­сле от­ка­за от­речь­ся от Хри­ста Параскева бы­ла из­би­та во­ловь­и­ми жи­ла­ми, ей ра­зо­дра­ли бо­ка же­лез­ны­ми ког­тя­ми. В тюрь­ме к ней при­шла не­кая Же­на (ве­ро­ят­но, оли­це­тво­ре­ние Стра­ст­ной пят­ни­цы; в позд­ней­ших вер­си­ях - ан­гел) с ору­дия­ми Стра­стей Хри­сто­вых и ис­це­ли­ла её. На сле­дую­щих до­про­сах по мо­лит­ве Параскевы зем­ле­тря­се­ние раз­ру­ши­ло язы­чес­кий храм Апол­ло­на, а огонь, ко­то­рым её об­жи­га­ли, был об­ра­щён про­тив её па­ла­чей. Мно­гие, ви­дев­шие эти чу­де­са, уве­ро­ва­ли во Хри­ста. Параскева бы­ла обез­глав­ле­на.

Её мо­щи по­чи­та­лись в хра­ме города Ико­ни­он. Со­хра­ни­лось сочинение «Чу­до Па­ра­ске­вы» (в ру­ко­пи­сях XV-XVIII веков на цер­ков­но­славянском языке, в трёх ре­дак­ци­ях), в ко­то­ром го­во­рит­ся, как при епископе Фео­до­ре (ве­ро­ят­но, в 963 году) оса­ж­дав­ший Ико­ни­он арабский эмир хо­тел увез­ти те­ло свя­той, но 54 ко­ня не смог­ли сдви­нуть ра­ку с мес­та. Го­ро­жа­не уп­ро­си­ли эми­ра взять вме­сто мо­щей зо­ло­то по ве­су ра­ки, ко­то­рая ока­за­лась весь­ма лёг­кой; у ра­ки позд­нее про­изош­ло мно­го ис­це­ле­ний.

Параскева по­чи­та­ет­ся как ве­ли­ко­му­че­ни­ца; её па­мять по ка­лен­да­рю РПЦ - 28 октября (10 но­яб­ря). В на­ро­де Параскева счи­та­ет­ся по­кро­ви­тель­ни­цей тор­гов­ли, пре­имущественно на Ру­си , где её на­зы­ва­ют двой­ным име­нем - Па­ра­ске­ва Пят­ни­ца. На Ру­си ей по­свя­ще­но мно­же­ст­во хра­мов. На Бал­ка­нах об­раз Параскевы сме­ши­ва­ет­ся с об­раз­ами других свя­тых - Па­ра­ске­вы Рим­ской и Па­ра­ске­вы Эпи­ват­ской; здесь имя Параскева обыч­но за­ме­ня­ет­ся на­зва­ни­ем пят­ни­цы - Пет­ка и другие.

Ико­но­гра­фия

Параскеву обыч­но изо­бра­жа­ют в крас­ном ма­фо­рии (ино­гда по­верх не­го мо­жет при­сут­ст­во­вать бе­лый плат) и вен­це, с кре­стом в пра­вой ру­ке и свит­ком с на­чаль­ны­ми сло­ва­ми Сим­во­ла ве­ры в ле­вой (или але­ба­ст­ро­вым со­су­дом). В Ви­зан­тии изо­бра­же­ния свя­той из­вест­ны с IX века, на Ру­си наи­бо­лее древ­ним явля­ет­ся об­раз Параскевы на ико­не «Ни­ко­ла с из­бран­ны­ми свя­ты­ми» (конца XII - начала XIII веков, ГТГ). В древне-русском искусстве бы­ли ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны по­яс­ные и рос­то­вые ико­ны Параскевы (в том числе и жи­тий­ные), а так­же де­ревянные ста­туи. Не­ред­ко об­раз Параскевы со­став­лял па­ру к об­ра­зу святого Ни­ко­лая Мир­ли­кий­ско­го.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)