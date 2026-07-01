ПАРАСКЕВА
ПАРАСКЕВА - Параскева Иконийская, Параскева Пятница, христианская святая.
Сведения о Параскевы содержатся в сочинении «Мученичество Параскевы», сохранившемся только на церковнославянском языке в двух редакциях в рукописях XVI век (в том числе в составе Великих Четьих-Миней). Фрагмент греческого оригинала сохранился в одном из списков (XIV-XV веков) похвального слова Иоанна Эвбейского (умер около 744 года) другой святой - Параскеве Римской.
Параскева была дочерью сенатора-христианина из города Иконион (ныне город Конья, Турция), осталась сиротой. В гонение на христиан при императоре Диоклетиане приведена к наместнику, вероятно, Галатии Антонию (Аэтию). На допросе объяснила, что имя ей дано в честь Святой пятницы - дня Страстей Христовых. После отказа отречься от Христа Параскева была избита воловьими жилами, ей разодрали бока железными когтями. В тюрьме к ней пришла некая Жена (вероятно, олицетворение Страстной пятницы; в позднейших версиях - ангел) с орудиями Страстей Христовых и исцелила её. На следующих допросах по молитве Параскевы землетрясение разрушило языческий храм Аполлона, а огонь, которым её обжигали, был обращён против её палачей. Многие, видевшие эти чудеса, уверовали во Христа. Параскева была обезглавлена.
Её мощи почитались в храме города Иконион. Сохранилось сочинение «Чудо Параскевы» (в рукописях XV-XVIII веков на церковнославянском языке, в трёх редакциях), в котором говорится, как при епископе Феодоре (вероятно, в 963 году) осаждавший Иконион арабский эмир хотел увезти тело святой, но 54 коня не смогли сдвинуть раку с места. Горожане упросили эмира взять вместо мощей золото по весу раки, которая оказалась весьма лёгкой; у раки позднее произошло много исцелений.
Параскева почитается как великомученица; её память по календарю РПЦ - 28 октября (10 ноября). В народе Параскева считается покровительницей торговли, преимущественно на Руси, где её называют двойным именем - Параскева Пятница. На Руси ей посвящено множество храмов. На Балканах образ Параскевы смешивается с образами других святых - Параскевы Римской и Параскевы Эпиватской; здесь имя Параскева обычно заменяется названием пятницы - Петка и другие.
Иконография
Параскеву обычно изображают в красном мафории (иногда поверх него может присутствовать белый плат) и венце, с крестом в правой руке и свитком с начальными словами Символа веры в левой (или алебастровым сосудом). В Византии изображения святой известны с IX века, на Руси наиболее древним является образ Параскевы на иконе «Никола с избранными святыми» (конца XII - начала XIII веков, ГТГ). В древне-русском искусстве были широко распространены поясные и ростовые иконы Параскевы (в том числе и житийные), а также деревянные статуи. Нередко образ Параскевы составлял пару к образу святого Николая Мирликийского.