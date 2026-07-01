ПАРАСИТ (др.-греч. παράσιτος от παρά «подле, у, при» и σίτος «хлеб»)

В Древней Греции это слово имело двоякое употребление. Первоначально оно было нейтральным и обозначало гостя, сотрапезника, но постепенно стало приобретать отрицательную окраску.

Так, в буквальном смысле «нахлебниками», называли людей, которые в силу каких-то причин, часто шантажируя хозяина, кормились в доме знатного и богатого человека. В комедии они изображаются льстецами, играющими на тщеславии своего хозяина. С другой стороны, параситами называли людей, выбранных для участия в священной трапезе. В обязанности архонта-басилея, в Афинах отвечавшего за исполнение религиозных обрядов и проведение праздников, входила среди прочего забота о том, чтобы «от демов с соблюдением законов были выбраны параситы. Параситы должны собрать каждый из своей части по одному гектею ячменя и по обычаю предков угощать афинян в священном участке». В Афинах избирали параситов для участия в культе Геракла , как сотрапезников героя. В афинском постановлении о священном посольстве на Делос говорится, что два глашатая из рода Кериков должны также «исполнять обязанности параситов в священном участке Аполлона в течение года». Очевидно, что параситы должны были быть обеспеченными людьми, так как им приходилось тратить свои средства на угощение сограждан. Клеарх Солейский, один из учеников Аристотеля , писал (в передаче Афинея), что в древние времена параситом был человек, «внесенный в особые списки имеющих общий стол», и, что «в большинстве городов параситы, согласно древним постановлениям числятся среди наиболее почетных официальных лиц». Для их приема существовало специальное здание. Им дается определенная доля от жертвенного мяса. Аристотель (в передаче Афинея) даже утверждает, что «при каждом официальном лице состояло по два парасита, только при полемархах по одному; они получали назначенное содержание от частных лиц, в том числе рыбаков».

Исторические источники:

Афиней. «Пир мудрецов», VI, 26 – 53.

Автор статьи: А.Б. Шарнина