ПАРАМОНОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА

Родилась в 1963 г. Окончила исторический факультет МГУ в 1985 г.

Кандидатская диссертация : Чешско-германские политические связи в X – XII вв. (МГУ, 1990).

Докторская диссертация : Вацлавский и борисоглебский культы: сравнительно-исторический анализ латинского и древнерусского культов святых правителей (Институт всеобщей истории РАН, 2003).

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра исторической антропологии Института всеобщей истории РАН , Старший научный сотрудник Отдела культуры и науки средневековой и современной Европы Института мировой культуры при МГУ.

Область интересов : История средневековой культуры, религиозное сознание, политические представления Средневековья.

Сочинения: Святые правители Латинской Европы и Древней Руси. М., 2003;

Миф о сакральном роде в борисоглебских житиях: святость как избранность и биологическая данность // Одиссей 2003. М., 2003;

Агиография, Святые, культ святых, Культ реликвий, Канонизация, Мученики, мученичество, Святые короли, Средневековая шк. // Словарь средневековой культуры / Под редакцией А.Я. Гуревича. М., 2003;

Familienkonflikt und Brudermord in der Wenzel-Hagiographie. Zwei Modelle des Martyriums. // M.Borgolte (Hg.) Das europaische Mittellalter im Spannungsbogen des Vergleichs. B., 2001;

Правители и святые: культ святого в контексте оттоновской политики в Центр. Европе // Власть, право, религия: взаимосвязь светского и сакрального в средневековом мире. М., 2001;

Культы святых королей в Зап. и Центр. Европе. // Другие Средние века. К 75-летию А.Я.Гуревича. М.-СПб., 2000;

Политико-теологические идеи первых святовацлавских житий // Славяно-германские исследования. Ч.1. М., 2000.

История исторического знания. Пособие для вузов. М., 2004 (в соавт.).