ПАРАМАРЫ

ПАРАМАРЫ - династия индийских правителей в Малве в IX - начале XIV веков.

Име­ла кас­то­вый ста­тус «рад­жпут­ской» ди­на­стии. В конце VIII - начале IX веков род Парамаров из пле­ме­ни Гурд­жа­ра пе­ре­се­лил­ся из рай­она пус­ты­ни Тар в Мал­ву и ут­вер­ди­лся в ка­че­ст­ве пра­ви­те­лей в городе Дхар. В VIII-X веках. Парамары на­хо­ди­лись под вла­стью Раш­тра­ку­тов. В пе­ри­од прав­ле­ния Ши­яки II (948-974) Парамары по­ко­ри­ли пра­ви­те­лей Ин­дау­ра и Ме­ва­ра. В 972 одер­жа­ли по­бе­ду над Раш­тра­ку­та­ми, раз­гра­би­ли их сто­ли­цу город Мань­як­хе­та (ны­не Малк­хет). В конце X века вой­ско Парамаров вторг­лось в Мар­вар и взя­ло город Три­пу­ри, сто­ли­цу ди­на­стии Ка­ла­чу­ри, но по­тер­пе­ло по­ра­же­ние от ар­мии Западных Ча­лукь­ев. Наи­выс­ше­го мо­гу­ще­ст­ва го­су­дар­ст­во Парамаров дос­тиг­ло при ца­ре Бход­же (1010-1055), ко­то­рый во­шёл в индийскую ис­то­рию так­же как пи­са­тель и эру­дит. Од­на­ко ему не уда­лось про­ти­во­дей­ст­во­вать про­ник­но­ве­нию му­суль­ман в Мал­ву. С XII века го­су­дар­ст­во Парамаров по­сте­пен­но ос­ла­бе­ва­ло, его тер­ри­то­рия со­кра­ща­лась. С XIII века оно под­вер­га­лось на­па­де­ни­ям пра­ви­те­лей Де­лий­ско­го сул­та­на­та и в 1305 году бы­ло за­воё­ва­но Ала-ад-ди­ном Хилд­жи. Пред­ста­ви­те­ли бо­ко­вых вет­вей Парамаров воз­глав­ля­ли так­же пра­вя­щие до­ма в Бхо­па­ле (XII век) и Ва­га­де (IX-XII века).

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