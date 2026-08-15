ПАРАМАРЫ
ПАРАМАРЫ - династия индийских правителей в Малве в IX - начале XIV веков.
Имела кастовый статус «раджпутской» династии. В конце VIII - начале IX веков род Парамаров из племени Гурджара переселился из района пустыни Тар в Малву и утвердился в качестве правителей в городе Дхар. В VIII-X веках. Парамары находились под властью Раштракутов. В период правления Шияки II (948-974) Парамары покорили правителей Индаура и Мевара. В 972 одержали победу над Раштракутами, разграбили их столицу город Маньякхета (ныне Малкхет). В конце X века войско Парамаров вторглось в Марвар и взяло город Трипури, столицу династии Калачури, но потерпело поражение от армии Западных Чалукьев. Наивысшего могущества государство Парамаров достигло при царе Бходже (1010-1055), который вошёл в индийскую историю также как писатель и эрудит. Однако ему не удалось противодействовать проникновению мусульман в Малву. С XII века государство Парамаров постепенно ослабевало, его территория сокращалась. С XIII века оно подвергалось нападениям правителей Делийского султаната и в 1305 году было завоёвано Ала-ад-дином Хилджи. Представители боковых ветвей Парамаров возглавляли также правящие дома в Бхопале (XII век) и Вагаде (IX-XII века).