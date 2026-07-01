ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ТОНАЛЬНОСТИ

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ТОНАЛЬНОСТИ - две тональности противоположного ладового наклонения, имеющие одинаковый состав ступеней диатоники.

В параллельных тональностях сов­па­да­ют клю­че­вые зна­ки, их то­ни­че­ские тре­зву­чия име­ют об­щую боль­шую тер­цию (на I сту­пе­ни в ма­жо­ре, на III сту­пе­ни в ми­но­ре). Взаи­мо­дей­ст­вие на­ту­раль­но-ла­до­вых форм параллельных тональностей ве­дёт к об­ра­зо­ва­нию па­рал­лель­но-пе­ре­мен­но­го ла­да; взаи­мо­дей­ст­вие их ак­кор­до­во-гар­мо­нических ла­до­вых форм об­ра­зу­ет па­рал­лель­ную ма­жо­ро-ми­нор­ную сис­те­му ; взаи­мо­дей­ст­вие параллельных тональностей с од­но­именными то­наль­но­стя­ми при­во­дит к их объ­еди­не­нию в различные ма­жо­ро-ми­нор­ные и хро­ма­тические ла­до­вые струк­ту­ры. В английской музыкальной тер­ми­но­ло­гии параллельные тональности на­зы­ва­ют­ся «род­ст­вен­ны­ми» (rela­tive keys), а од­но­имён­ные - «па­рал­лель­ны­ми» (parallel keys), что не­ред­ко по­рож­да­ет пу­та­ни­цу при пе­ре­во­де английских тек­стов на русский язык.

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