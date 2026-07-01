ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ТОНАЛЬНОСТИ
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ТОНАЛЬНОСТИ - две тональности противоположного ладового наклонения, имеющие одинаковый состав ступеней диатоники.
В параллельных тональностях совпадают ключевые знаки, их тонические трезвучия имеют общую большую терцию (на I ступени в мажоре, на III ступени в миноре). Взаимодействие натурально-ладовых форм параллельных тональностей ведёт к образованию параллельно-переменного лада; взаимодействие их аккордово-гармонических ладовых форм образует параллельную мажоро-минорную систему; взаимодействие параллельных тональностей с одноименными тональностями приводит к их объединению в различные мажоро-минорные и хроматические ладовые структуры. В английской музыкальной терминологии параллельные тональности называются «родственными» (relative keys), а одноимённые - «параллельными» (parallel keys), что нередко порождает путаницу при переводе английских текстов на русский язык.