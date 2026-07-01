ПАРАЛЛЕЛИЗМ В ПОЭТИКЕ

ПАРАЛЛЕЛИЗМ В ПОЭТИКЕ - тождественное или сходное расположение элементов речи в смежных частях текста, которые, соотносясь, создают единый поэтический образ.

На­при­мер: «Ах, ка­бы на цве­ты не мо­ро­зы, / И зи­мой бы цве­ты рас­цве­та­ли; / Ох, ка­бы на ме­ня не кру­чи­на, / Ни о чём-то бы я не ту­жи­ла». Параллелизм из­дав­на рас­про­стра­нён в народной по­эзии (осо­бенно - па­рал­лель­ные об­ра­зы из жиз­ни при­ро­ды и че­ло­ве­ка); ра­но был ос­во­ен и письменной ли­те­ра­ту­рой (на нём во мно­гом ос­но­ван по­этический стиль Биб­лии); ино­гда он ос­лож­ня­ет­ся вво­дом от­ри­ца­ния (от­ри­ца­тель­ный параллелизм: «Не бы­ли­нуш­ка в чис­том по­ле за­ша­та­ла­ся - За­ша­тала­ся бес­при­ют­ная моя го­ло­вуш­ка») и другими приё­ма­ми. Раз­ра­бот­кой параллелизма яв­ля­ют­ся три древ­ней­шие фи­гу­ры греческой ри­то­ри­ки: изо­ко­лон - по­до­бие дли­ны чле­нов ре­чи; ан­ти­те­за - кон­траст смыс­ла чле­нов, го­мео­те­лев­тон - по­до­бие окон­ча­ний в чле­нах, за­ро­дыш риф­мы. По ана­ло­гии с опи­сан­ным сло­вес­но-об­раз­ным параллелизмом го­во­рят о сло­вес­но-зву­ко­вом (ал­ли­те­ра­ция, риф­ма), рит­ми­че­ском (стро­фа и ан­ти­стро­фа в древне-греческой ли­ри­ке), ком­по­зи­ци­он­ном (па­рал­лель­ные сю­жет­ные ли­нии в ро­ма­не) па­рал­ле­лиз­ме.

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