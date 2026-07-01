ПАРАЛЛЕЛИЗМ В ПОЭТИКЕ
ПАРАЛЛЕЛИЗМ В ПОЭТИКЕ - тождественное или сходное расположение элементов речи в смежных частях текста, которые, соотносясь, создают единый поэтический образ.
Например: «Ах, кабы на цветы не морозы, / И зимой бы цветы расцветали; / Ох, кабы на меня не кручина, / Ни о чём-то бы я не тужила». Параллелизм издавна распространён в народной поэзии (особенно - параллельные образы из жизни природы и человека); рано был освоен и письменной литературой (на нём во многом основан поэтический стиль Библии); иногда он осложняется вводом отрицания (отрицательный параллелизм: «Не былинушка в чистом поле зашаталася - Зашаталася бесприютная моя головушка») и другими приёмами. Разработкой параллелизма являются три древнейшие фигуры греческой риторики: изоколон - подобие длины членов речи; антитеза - контраст смысла членов, гомеотелевтон - подобие окончаний в членах, зародыш рифмы. По аналогии с описанным словесно-образным параллелизмом говорят о словесно-звуковом (аллитерация, рифма), ритмическом (строфа и антистрофа в древне-греческой лирике), композиционном (параллельные сюжетные линии в романе) параллелизме.