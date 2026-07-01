ПАРАЛЛЕЛИЗМ В МУЗЫКЕ
ПАРАЛЛЕЛИЗМ В МУЗЫКЕ - движение двух и более голосов музыкальной ткани в одну сторону на один и тот же интервал.
Частный случай прямого движения голосов. В раннем органуме был распространён параллелизм совершенных консонансов - чистых кварт и квинт; после того как в XIV веке признана консонантность терций и секст, параллелизм квинт стал нежелательным. Параллелизм терций и секст ранее всего зафиксирован на Британских островах (гимн Святому Магнусу «Nobilis humilis», середина XIII века), в XV веке стал характерным признаком фобурдона. В полифонии XV века был запрещён параллелизм квинт, октав и унисонов. В большинстве случаев запрет параллелизма объяснялся стремлением к самостоятельности голосов и характерной «пустотой» звучания параллельных совершенных консонансов. Однако такие параллелизмы часто встречаются в народном многоголосии (смотреть Гетерофония), в русском церковном пении и его стилизациях (пример 1); сонорные эффекты в связи с параллелизмом получили широкое распространение в музыке XX века (пример 2).