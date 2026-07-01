ПАРАЛЛЕЛИЗМ В МУЗЫКЕ

ПАРАЛЛЕЛИЗМ В МУЗЫКЕ - движение двух и более голосов музыкальной ткани в одну сторону на один и тот же интервал .

Ча­ст­ный слу­чай пря­мо­го дви­же­ния го­ло­сов. В ран­нем ор­га­ну­ме был рас­про­стра­нён параллелизм со­вер­шен­ных кон­со­нан­сов - чис­тых кварт и квинт; по­сле то­го как в XIV веке при­зна­на кон­со­нант­ность тер­ций и секст, параллелизм квинт стал не­же­ла­тель­ным. Параллелизм тер­ций и секст ра­нее все­го за­фи­кси­ро­ван на Бри­тан­ских островах (гимн Святому Маг­ну­су «Nobilis humilis», середина XIII века), в XV веке стал ха­рак­тер­ным при­зна­ком фо­бур­до­на. В по­ли­фо­нии XV века был за­пре­щён параллелизм квинт, ок­тав и уни­со­нов. В боль­шин­ст­ве слу­ча­ев за­прет параллелизма объ­яс­нял­ся стрем­ле­ни­ем к са­мо­стоя­тель­но­сти го­ло­сов и ха­рак­тер­ной «пус­то­той» зву­ча­ния па­рал­лель­ных со­вер­шен­ных кон­со­нан­сов. Од­на­ко та­кие параллелизмы час­то встре­ча­ют­ся в народном мно­го­го­ло­сии (смотреть Ге­те­ро­фо­ния ), в русском цер­ков­ном пе­нии и его сти­ли­за­ци­ях (при­мер 1); со­нор­ные эф­фек­ты в свя­зи с параллелизмом по­лу­чи­ли ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в му­зы­ке XX века (при­мер 2).

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