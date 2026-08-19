ПАРАЛ ВЛАДИМИР

ПАРАЛ ВЛАДИМИР - чешский писатель.

Окон­чил Хи­ми­ко-тех­но­ло­гический институт в Пар­ду­би­це (1954); в 1954-1967 годах ра­бо­тал ин­же­не­ром-хи­ми­ком. Де­бю­ти­ро­вал юмо­ри­стической по­ве­стью «Шесть ад­ских но­чей» («Šest pekelných nocí», 1962 год; под псевдонимом Ян Ла­бан (Jan Laban)). В про­заическом цик­ле, об­ра­зую­щем «чёр­ную пен­та­ло­гию» (ро­ма­ны «Яр­мар­ка ис­пол­нен­ных же­ла­ний» («Veletrh splněných přá­ní», 1964 год), «Ме­те­ли­ца ча­ст­ной жиз­ни» («Soukromá vichřice», 1966 год), «Лю­бов­ни­ки и убий­цы» («Milenci a vrazi», 1969 год) и три цик­ла но­велл), под­верг кри­ти­ке об­ще­ст­во по­треб­ле­ния. За не­при­ятие по­сле­до­вав­ше­го за «Праж­ской вес­ной» ре­жи­ма «нор­ма­ли­за­ции» был под­верг­нут ост­рой кри­ти­ке; стре­мясь со­от­вет­ст­во­вать официальной идео­ло­гии, соз­дал ро­ма­ны «Мо­ло­дой муж­чи­на и бе­лый кит» («Mla­dý muž a bílá velryba», 1973 год, эк­ра­ни­за­ция Я. Йи­ре­ша - 1979 год), «Му­ки во­об­ра­же­ния» («Muka obraznosti», 1980 год) и другие. В начале 1980-х годов об­ра­тил­ся к на­уч­ной фан­та­сти­ке , на­сы­щая фан­та­стические сю­же­ты эко­ло­гической и со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гической про­бле­ма­ти­кой: ро­ма­ны «Ро­мео и Юлия 2300» («Romeo a Julie 2300») и «Ис­ку­ше­ние А-ZZ» («Pokužení A-ZZ», оба 1982 год), «Вой­на с мно­го­ли­ким» («Válka s mno­hozví­̌re­tem», 1983 год), «Стра­на жен­щин» («Zemže žen», 1987 год). Ро­ма­ны «Де­ка­ме­рон 2000, или Лю­бовь в Пра­ге» («De­ka­meron 2000 aneb Láska v Praze», 1990 год), «Кни­га бла­жен­ст­ва, сме­ха и ра­до­сти» («Kniha rozkoší, smíchu a radosti», 1992 год), «Playgirls» (vol. 1-2, 1994 год) про­ни­за­ны эро­тическими мо­ти­ва­ми. Сре­ди других сочи­не­ний: ав­то­биографический ро­ман «Про­фес­сио­наль­ный муж» («Profesionální muž», 1995 год), фи­лософский ро­ман «Там за во­дой» («Tam za vodou», 1995 год).