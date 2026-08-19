ПАРАЛ ВЛАДИМИР
ПАРАЛ ВЛАДИМИР - чешский писатель.
Окончил Химико-технологический институт в Пардубице (1954); в 1954-1967 годах работал инженером-химиком. Дебютировал юмористической повестью «Шесть адских ночей» («Šest pekelných nocí», 1962 год; под псевдонимом Ян Лабан (Jan Laban)). В прозаическом цикле, образующем «чёрную пенталогию» (романы «Ярмарка исполненных желаний» («Veletrh splněných přání», 1964 год), «Метелица частной жизни» («Soukromá vichřice», 1966 год), «Любовники и убийцы» («Milenci a vrazi», 1969 год) и три цикла новелл), подверг критике общество потребления. За неприятие последовавшего за «Пражской весной» режима «нормализации» был подвергнут острой критике; стремясь соответствовать официальной идеологии, создал романы «Молодой мужчина и белый кит» («Mladý muž a bílá velryba», 1973 год, экранизация Я. Йиреша - 1979 год), «Муки воображения» («Muka obraznosti», 1980 год) и другие. В начале 1980-х годов обратился к научной фантастике, насыщая фантастические сюжеты экологической и социально-психологической проблематикой: романы «Ромео и Юлия 2300» («Romeo a Julie 2300») и «Искушение А-ZZ» («Pokužení A-ZZ», оба 1982 год), «Война с многоликим» («Válka s mnohozví̌retem», 1983 год), «Страна женщин» («Zemže žen», 1987 год). Романы «Декамерон 2000, или Любовь в Праге» («Dekameron 2000 aneb Láska v Praze», 1990 год), «Книга блаженства, смеха и радости» («Kniha rozkoší, smíchu a radosti», 1992 год), «Playgirls» (vol. 1-2, 1994 год) пронизаны эротическими мотивами. Среди других сочинений: автобиографический роман «Профессиональный муж» («Profesionální muž», 1995 год), философский роман «Там за водой» («Tam za vodou», 1995 год).